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सांसद अमृतपाल सिंह को 30 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा, पुलिस ने नहीं मांगा अतिरिक्त रिमांड

अमृतपाल सिंह , 'वारिस पंजाब दे' संगठन के नेता और सांसद (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

अमृतसर:खडूर साहिब से सांसद और 'वारिस पंजाब दे' संगठन के नेता अमृतपाल सिंह की दो दिन की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अजनाला कोर्ट में पेश किया गया.

इस दौरान कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और दोनों पक्षों के वकीलों ने कोर्ट के सामने अपने-अपने तथ्य पेश किए. सुनवाई के बाद, कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए अमृतपाल सिंह को 30 अप्रैल तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया.

पुलिस ने रिमांड की कोई मांग नहीं की

जानकारी के मुताबिक, आज की सुनवाई के दौरान पुलिस ने आगे की रिमांड की कोई मांग नहीं की. चूंकि पुलिस ने कोर्ट के सामने कोई नई मांग या अपील पेश नहीं की, इसलिए कोर्ट ने सीधे न्यायिक रिमांड का आदेश जारी कर दिया. इससे यह साफ हो गया कि मौजूदा चरण में, पुलिस को आगे की पूछताछ के लिए और समय की जरूरत महसूस नहीं हुई.

'वकील ने पूरी बात बताई'

मामले के बारे में जानकारी देते हुए अमृतपाल सिंह के वकील ऋतु राज सिंह ने बताया कि 'खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह को, उनकी दो दिन की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद, आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माननीय कोर्ट में पेश किया गया. अजनाला पुलिस दो दिन की रिमांड के दौरान कोई भी अहम बरामदगी करने में पूरी तरह नाकाम रही है.