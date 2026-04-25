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सांसद अमृतपाल सिंह को 30 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा, पुलिस ने नहीं मांगा अतिरिक्त रिमांड

सांसद अमृतपाल सिंह को 30 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. अजनाला कोर्ट में उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई.

Khadoor Sahib MP Amritpal Singh has been sent to judicial custody until April 30
अमृतपाल सिंह , 'वारिस पंजाब दे' संगठन के नेता और सांसद (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 25, 2026 at 6:38 PM IST

2 Min Read
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अमृतसर:खडूर साहिब से सांसद और 'वारिस पंजाब दे' संगठन के नेता अमृतपाल सिंह की दो दिन की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अजनाला कोर्ट में पेश किया गया.

इस दौरान कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और दोनों पक्षों के वकीलों ने कोर्ट के सामने अपने-अपने तथ्य पेश किए. सुनवाई के बाद, कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए अमृतपाल सिंह को 30 अप्रैल तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया.

पुलिस ने रिमांड की कोई मांग नहीं की
जानकारी के मुताबिक, आज की सुनवाई के दौरान पुलिस ने आगे की रिमांड की कोई मांग नहीं की. चूंकि पुलिस ने कोर्ट के सामने कोई नई मांग या अपील पेश नहीं की, इसलिए कोर्ट ने सीधे न्यायिक रिमांड का आदेश जारी कर दिया. इससे यह साफ हो गया कि मौजूदा चरण में, पुलिस को आगे की पूछताछ के लिए और समय की जरूरत महसूस नहीं हुई.

'वकील ने पूरी बात बताई'
मामले के बारे में जानकारी देते हुए अमृतपाल सिंह के वकील ऋतु राज सिंह ने बताया कि 'खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह को, उनकी दो दिन की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद, आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माननीय कोर्ट में पेश किया गया. अजनाला पुलिस दो दिन की रिमांड के दौरान कोई भी अहम बरामदगी करने में पूरी तरह नाकाम रही है.

जानें क्या है पूरा मामला
यह मामला 17 फरवरी, 2024 का है, जब डिब्रूगढ़ केंद्रीय जेल के तत्कालीन अधीक्षक निपेन दास ने उच्च सुरक्षा वाली एनएसए सेल से एक जासूसी कैमरा पेन, सिम कार्ड वाला स्मार्टफोन, कीपैड फोन, टीवी रिमोट, पेन ड्राइव, ब्लूटूथ हेडफोन, स्पीकर और एक स्मार्टवॉच बरामद की थी, जहां अमृतपाल सिंह और उनके 9 सहयोगी कैद थे.

नजरें अब अगली सुनवाई पर
इससे पहले, पालकी साहिब, मोबाइल या अन्य सामान की बरामदगी से जुड़ी कुछ चीजों की बात चल रही थी, लेकिन पुलिस को इनमें से कुछ भी नहीं मिला. इसी वजह से, आज की सुनवाई के दौरान अजनाला पुलिस ने अमृतपाल सिंह की रिमांड दोबारा मांगी भी नहीं. इस फैसले के साथ ही, अमृतपाल सिंह के समर्थकों और कानूनी जानकारों की नजरें अब अगली सुनवाई पर टिक गई हैं.

ये भी पढ़ें: NSA खत्म होते ही अमृतपाल सिंह फिर गिरफ्तार, अजनाला हिंसा मामले में पंजाब पुलिस को मिली 2 दिन की रिमांड

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