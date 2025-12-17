ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल पर कांग्रेस का फोकस! 19 दिसंबर को अहम बैठक, गठबंधन के मुद्दे पर किया जाएगा विचार

नई दिल्ली: कांग्रेस ने अपनी राज्य इकाई (स्टेट यूनिट) से 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन के मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने को कहा है. इसके मुताबिक, स्टेट पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी 19 दिसंबर को कोलकाता में बैठक करेगी, जिसमें इस बात पर चर्चा होगी कि क्या कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए या पहले की तरह लेफ्ट पार्टियों के साथ कोई समझौता करना चाहिए. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) के पदाधिकारी भी रणनीति सत्र (स्ट्रेटेजी सेशन) में शामिल होंगे. पश्चिम बंगाल में 2026 का मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) और विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच होगा, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां दोनों अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए बेताब हैं. पिछले 2021 के विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन गठबंधन का जमीन पर कोई असर नहीं हुआ. जिसका नतीजा यह हुआ कि, दोनों पार्टनर 294 मेंबर वाली पश्चिम बंगाल असेंबली में एक भी सीट नहीं जीत सके. जैसे-जैसे 2025 खत्म हो रहा है, कांग्रेस के अंदर यह आम राय है कि उसे पूर्वी राज्य में अकेले जाना चाहिए, लेकिन राज्य इकाई का एक हिस्सा अब भी सोचता है कि टीएमसी और भाजपा दोनों का मुकाबला करने के लिए लेफ्ट पार्टियों के साथ गठबंधन की जरूरत है. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, जो लोग अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, वे पड़ोसी राज्य बिहार में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों का हवाला दे रहे हैं, जहां INDIA ब्लॉक को सत्ताधारी NDA के खिलाफ झटका लगा था. बाद में, पार्टी के अंदरूनी रिव्यू के दौरान, सीट-शेयरिंग में सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के साथ आक्रामक और खराब बर्ताव और दोनों के बीच दोस्ताना लड़ाई को चुनाव में हार का मुख्य कारण बताया गया. अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि यही बात लेफ्ट पार्टियों पर भी लागू होती है, जिनकी मौजूदगी से पश्चिम बंगाल में गठबंधन में कांग्रेस को ज्यादा मदद नहीं मिली. टीएमसी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वह राज्य में अकेले भाजपा से लड़ेगी, जिससे इंडिया ब्लॉक के दूसरे सहयोगियों के लिए बहुत कम विकल्प बचे हैं. हालांकि, देखा जाए तो गठबंधन का मुद्दा पेचीदा है. इसलिए राज्य के नेता 19 दिसंबर को इस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आखिरी फैसला हाईकमान पर छोड़ सकते हैं. वह इसलिए क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां नेशनल लेवल पर इंडिया ब्लॉक के मुख्य घटक हैं.