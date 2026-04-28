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दाऊद का करीबी सलीम डोला इस्तांबुल से भारत लाया गया, नशे के कारोबार का खोलेगा राज

दाऊद इब्राहिम का करीबी सलीम डोला इस्तांबुल से भारत लाया गया ( File Photo IANS )

इस्तांबुल: अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी और ड्रग तस्कर सलीम डोला को भारत डिपोर्ट किया गया है. जानकारी के मुताबिक उसे कुछ दिन पहले इस्तांबुल में पकड़ा गया था. आज मंगलवार 28 अप्रैल 2026 को दिल्ली के टेक्निकल एयरपोर्ट पर उतारा गया. इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने इंटरनेशनल एजेंसियों के साथ मिलकर एक ऑपरेशन चलाकर उसे पकड़ा. सलीम डोला से इंटेलिजेंस एजेंसियों की पूछताछ चल रही है. इसके बाद सलीम डोला को मुंबई पुलिस को सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद अलग-अलग एजेंसियां ​​उससे और पूछताछ करेंगी. बता दें, डोला को 25 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था, जब इस्तांबुल पुलिस डिपार्टमेंट के नारकोटिक्स क्राइम्स डिवीजन ने भारतीय नागरिक को पकड़ने के लिए एक टारगेटेड ऑपरेशन शुरू किया था. डोला, जो 'ड्रग ट्रैफिकिंग' के लिए वॉन्टेड है, बेयलिकदुज़ू जिले में एक घर में छिपा हुआ मिला. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की में यह कार्रवाई भारत में चल रही जांच से मेल खाती है, जहां मुंबई के कुर्ला इलाके में पकड़े गए साथियों ने कथित तौर पर डोला से निर्देश मिलने की बात कबूल की है.