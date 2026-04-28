दाऊद का करीबी सलीम डोला इस्तांबुल से भारत लाया गया, नशे के कारोबार का खोलेगा राज
जानकारी के मुताबिक सलीम डोला बेयलिकदुज़ू जिले में एक घर में छिपा हुआ मिला. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर.
Published : April 28, 2026 at 11:40 AM IST
इस्तांबुल: अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी और ड्रग तस्कर सलीम डोला को भारत डिपोर्ट किया गया है. जानकारी के मुताबिक उसे कुछ दिन पहले इस्तांबुल में पकड़ा गया था. आज मंगलवार 28 अप्रैल 2026 को दिल्ली के टेक्निकल एयरपोर्ट पर उतारा गया.
इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने इंटरनेशनल एजेंसियों के साथ मिलकर एक ऑपरेशन चलाकर उसे पकड़ा. सलीम डोला से इंटेलिजेंस एजेंसियों की पूछताछ चल रही है. इसके बाद सलीम डोला को मुंबई पुलिस को सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद अलग-अलग एजेंसियां उससे और पूछताछ करेंगी.
बता दें, डोला को 25 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था, जब इस्तांबुल पुलिस डिपार्टमेंट के नारकोटिक्स क्राइम्स डिवीजन ने भारतीय नागरिक को पकड़ने के लिए एक टारगेटेड ऑपरेशन शुरू किया था. डोला, जो 'ड्रग ट्रैफिकिंग' के लिए वॉन्टेड है, बेयलिकदुज़ू जिले में एक घर में छिपा हुआ मिला. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की में यह कार्रवाई भारत में चल रही जांच से मेल खाती है, जहां मुंबई के कुर्ला इलाके में पकड़े गए साथियों ने कथित तौर पर डोला से निर्देश मिलने की बात कबूल की है.
A close aide of Dawood Ibrahim, Salim Dola, has been brought to India. He was deported to India and landed at a technical airport in Delhi earlier today. The deportation was carried out after a coordinated operation by intelligence agencies in collaboration with international…— ANI (@ANI) April 28, 2026
भारत में इन संबंधित छापों के दौरान, अधिकारियों ने 126 किलोग्राम और 141 ग्राम मेफेड्रोन के साथ 2,522,000 भारतीय रुपये जब्त किए. इस्तांबुल पुलिस डिपार्टमेंट ने तब से हाई-प्रोफाइल बंदी के लिए जरूरी स्टेशन प्रोसीजर पूरे कर लिए हैं. इंटरपोल रेड नोटिस में बताया गया है कि डोला पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट, 1985 के तहत कई आरोप हैं. इसके तहत कम से कम दस साल की जेल की सजा मिलती है. अधिकारी अब उस पर NDPS एक्ट और दूसरे कानूनों के तहत किए गए अपराधों के लिए चार्ज लगा सकते हैं.
#WATCH | Delhi: Close aide of Dawood Ibrahim, Salim Dola, brought to Narcotics Control Bureau (NCB) Headquarters. He was recently apprehended in Istanbul and has now been deported to India. https://t.co/I1y4sZcMQk pic.twitter.com/o5nis69US4— ANI (@ANI) April 28, 2026
सलीम डोला दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क से सीधा जुड़ा हुआ है. वह दाऊद के लिए भारत में नशे के कारोबार को फैलाने के मुख्य जरिया था. इससे पहले भारत में डोला की कई अवैध ड्रग फैक्ट्रियां और लैब पकड़ी जा चुकी हैं. उस पर करीब 1 लाख का ईनाम भी घोषित था.
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