पश्चिम बंगाल: बरुईपुर मामले का मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया
पश्चिम बंगाल के बरुईपुर में एक बड़ा मामला फिर सामने आया है. कथित यौन उत्पीड़न, मर्डर केस का मुख्य आरोपी पुलिस एनकाउंटर में मारा गया.
Published : July 8, 2026 at 10:34 AM IST
दक्षिण 24 परगना: बरुईपुर में कथित सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर केस में एक नया मोड़ आया है. मुख्य आरोपियों में से एक प्रभास मंडल की पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई. पुलिस सूत्रों ने बताया कि उसे मंगलवार देर रात घटना के रिकंस्ट्रक्शन के लिए क्राइम सीन पर ले जाया गया था. वहां, उसने बरुईपुर के सूर्यपुर इलाके से भागने की कोशिश की, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने फायरिंग की.
पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अचानक कस्टडी से भागने की कोशिश की. हालांकि हालात को काबू में करने के लिए चेतावनी दी गई थी, लेकिन वह नहीं रुका, जिससे पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी. गोली लगने के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
बरुईपुर में 12 साल की लड़की के साथ गैंगरेप और मर्डर की घटना से पूरे राज्य में बहुत गुस्सा है. जांच के सिलसिले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था, और प्रभास मंडल मुख्य आरोपियों में से एक था. पुलिस ने कहा कि जांच के हिस्से के तौर पर घटना को फिर से बनाने के लिए उसे मौके पर ले जाया गया था.
बता दें कि दक्षिण 24 परगना के बारूईपुर में 12 साल की लड़की का कथित रूप से यौन उत्पीड़न उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी. रविवार सुबह एक तालाब से उसका शव बरामद होने के बाद यह मामला प्रकाश में आया था. इस घटना के बाद इलाके में स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई थी. लोगों में इस घटना को लेकर रोष देखा गया. बाद में इस अपराध में शामिल होने के संदेह में भीड़ की गई पिटाई से एक युवक की मौत हो गई.