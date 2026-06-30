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केतन अग्रवाल मर्डर केस में नया ट्विस्ट, आरोपी सिया के वकील ने भाई को ही थमाया 10 करोड़ का नोटिस, जानें वजह

पुणे: महाराष्ट्र के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में अब एक नया कानूनी मोड़ आ गया है. आरोपी सिया गोयल के वकील होने का दावा करने वाले एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव ने सिया के भाई साहिल गोयल को 10 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा है. यह नोटिस साहिल द्वारा मीडिया में दिए गए उन बयानों के बाद भेजा गया है, जिसमें उन्होंने वकील की वैधता पर सवाल उठाए थे.

क्या है पूरा विवाद?

वकील आशुतोष श्रीवास्तव का कहना है कि सिया गोयल ने उन्हें खुद अपना केस लड़ने की लिखित कानूनी मंजूरी दी है. उन्होंने बताया कि यह मंजूरी सिया ने बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से दी है और इसका असली दस्तावेज़ वाडगांव मावल कोर्ट में जमा भी किया जा चुका है.

दूसरी तरफ, सिया के भाई साहिल गोयल ने मीडिया के सामने आकर इस बात का कड़ा विरोध किया था. साहिल का आरोप था कि उनके परिवार ने आशुतोष श्रीवास्तव को वकील नहीं रखा है. उन्होंने यहाँ तक आशंका जताई कि वकील ने सिया से धोखे से दस्तखत करवाए होंगे. साहिल के मुताबिक, उनके परिवार ने सिया की पैरवी के लिए एडवोकेट विपुल दुशिंग को नियुक्त किया है.