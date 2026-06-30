केतन अग्रवाल मर्डर केस में नया ट्विस्ट, आरोपी सिया के वकील ने भाई को ही थमाया 10 करोड़ का नोटिस, जानें वजह
केतन अग्रवाल हत्याकांड में आरोपी सिया के वकील आशुतोष ने उनके भाई साहिल को छवि खराब करने पर दस करोड़ का मानहानि नोटिस भेजा.
Published : June 30, 2026 at 10:51 AM IST
पुणे: महाराष्ट्र के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में अब एक नया कानूनी मोड़ आ गया है. आरोपी सिया गोयल के वकील होने का दावा करने वाले एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव ने सिया के भाई साहिल गोयल को 10 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा है. यह नोटिस साहिल द्वारा मीडिया में दिए गए उन बयानों के बाद भेजा गया है, जिसमें उन्होंने वकील की वैधता पर सवाल उठाए थे.
क्या है पूरा विवाद?
वकील आशुतोष श्रीवास्तव का कहना है कि सिया गोयल ने उन्हें खुद अपना केस लड़ने की लिखित कानूनी मंजूरी दी है. उन्होंने बताया कि यह मंजूरी सिया ने बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से दी है और इसका असली दस्तावेज़ वाडगांव मावल कोर्ट में जमा भी किया जा चुका है.
दूसरी तरफ, सिया के भाई साहिल गोयल ने मीडिया के सामने आकर इस बात का कड़ा विरोध किया था. साहिल का आरोप था कि उनके परिवार ने आशुतोष श्रीवास्तव को वकील नहीं रखा है. उन्होंने यहाँ तक आशंका जताई कि वकील ने सिया से धोखे से दस्तखत करवाए होंगे. साहिल के मुताबिक, उनके परिवार ने सिया की पैरवी के लिए एडवोकेट विपुल दुशिंग को नियुक्त किया है.
नोटिस में क्या मांग की गई है?
एडवोकेट श्रीवास्तव ने नोटिस में कहा है कि साहिल के झूठे और गैर-जिम्मेदाराना बयानों के कारण उनकी सामाजिक और पेशेवर छवि को भारी नुकसान पहुंचा है. उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है और धमकियां मिल रही हैं. नोटिस के जरिए साहिल गोयल से मांग की गई है कि वे:
- मीडिया में दिए गए अपने बयानों को तुरंत वापस लें.
- वकील की छवि खराब करने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगें.
- लिखित में भरोसा दें कि भविष्य में वे ऐसा कोई बयान नहीं देंगे.
यदि तय समय में साहिल माफी नहीं मांगते हैं, तो वकील आशुतोष श्रीवास्तव उनके खिलाफ अदालत में 10 करोड़ रुपये का दीवानी मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे.
मुख्य मामला क्या है?
यह पूरा विवाद 25 वर्षीय रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत से जुड़ा है. 18 जून 2026 को लोहगढ़ किले के पास एक गहरी खाई में गिरने से केतन की मौत हो गई थी. पहले इसे ट्रेकिंग के दौरान हुआ हादसा माना जा रहा था, लेकिन परिवार के संदेह जताने के बाद पुलिस ने इसे सोची-समझी हत्या का मामला पाया. आरोप है कि केतन की मंगेतर सिया गोयल (20) और उसके प्रेमी चेतन चौधरी (22) ने मिलकर केतन को रास्ते से हटाने के लिए उसे खाई से नीचे धक्का दे दिया. दोनों आरोपी फिलहाल 3 जुलाई 2026 तक पुलिस हिरासत में हैं.
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