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केतन अग्रवाल मर्डर मामला : क्राइम स्थल पर सिया और चेतन, रिक्रिएट किया गया सीन

पुणे : केतन अग्रवाल मर्डर मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सिया गोयल और उसके दोस्त चेतन चौधरी को लोहागढ़ किले लेकर गई. दोनों आरोपियों की मौजूदगी में पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया. आरोप है कि यहीं पर केतन को धक्का देकर मार दिया गया था. पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है.

पुणे ग्रामीण पुलिस ने रविवार को बताया कि सिया गोयल और चेतन चौधरी को लोहागढ़ किले में ले जाया गया, जहां कथित तौर पर केतन को एक चट्टान से धक्का देकर मार दिया गया था. पुलिस एसपी संदीप सिंह गिल ने कहा, "आरोपियों को घटनास्थल का नाट्य रूपांतरण करने के लिए लोहागढ़ किले में, विशेष रूप से उस स्थान पर ले जाया गया, जहां घटना घटी थी. घटनाक्रम का पूरा पुनर्निर्माण किया गया."

पुलिस ने बताया कि इस दौरान आरोपियों द्वारा अपनाए गए रूट, आरोपियों की स्थिति, विशिष्ट कार्रवाई और घटना कैसे घटी, इसकी पूरी जानकारी ली गई. पुलिस के अनुसार आरोपियों ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की है.

पुलिस उपाधीक्षक गजानन टोंपे ने मीडिया को बताया कि घटनास्थल के पुनर्निर्माण के लिए पुलिस ने केतन के बराबर वजन का एक पुतला भी बनाया था. पुलिस ने बताया कि यह अभ्यास अग्रवाल को किले से कथित तौर पर धक्का दिए जाने के तरीके के बारे में आरोपियों के दावों की पुष्टि करने के लिए किया गया था. जांचकर्ता मौत के सटीक कारणों और दोनों आरोपियों की भूमिका की जांच कर रहे हैं.

इस बीच लोनावला ग्रामीण पुलिस ने लोहागढ़ किले में केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में चल रही जांच के सिलसिले में आरोपी चेतन चौधरी का दोपहिया वाहन जब्त कर लिया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी चेतन ने पुणे से लोहागढ़ किले तक यात्रा करने के लिए कथित तौर पर दोपहिया वाहन का इस्तेमाल किया था. वाहन के अलावा, अधिकारियों ने आरोपी द्वारा घटना वाले दिन पहने गए हुडी और हेडफोन भी बरामद किए हैं.