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केतन अग्रवाल मर्डर मामला : क्राइम स्थल पर सिया और चेतन, रिक्रिएट किया गया सीन

सिया और चेतन पर केतन अग्रवाल को मारने का लगा है आरोप. पढ़ें पूरी खबर.

Ketan Agrawal
केतन अग्रवाल (सिया और चेतन पर लगा है हत्या का आरोप). (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 28, 2026 at 12:40 PM IST

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पुणे : केतन अग्रवाल मर्डर मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सिया गोयल और उसके दोस्त चेतन चौधरी को लोहागढ़ किले लेकर गई. दोनों आरोपियों की मौजूदगी में पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया. आरोप है कि यहीं पर केतन को धक्का देकर मार दिया गया था. पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है.

पुणे ग्रामीण पुलिस ने रविवार को बताया कि सिया गोयल और चेतन चौधरी को लोहागढ़ किले में ले जाया गया, जहां कथित तौर पर केतन को एक चट्टान से धक्का देकर मार दिया गया था. पुलिस एसपी संदीप सिंह गिल ने कहा, "आरोपियों को घटनास्थल का नाट्य रूपांतरण करने के लिए लोहागढ़ किले में, विशेष रूप से उस स्थान पर ले जाया गया, जहां घटना घटी थी. घटनाक्रम का पूरा पुनर्निर्माण किया गया."

पुलिस ने बताया कि इस दौरान आरोपियों द्वारा अपनाए गए रूट, आरोपियों की स्थिति, विशिष्ट कार्रवाई और घटना कैसे घटी, इसकी पूरी जानकारी ली गई. पुलिस के अनुसार आरोपियों ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की है.

पुलिस उपाधीक्षक गजानन टोंपे ने मीडिया को बताया कि घटनास्थल के पुनर्निर्माण के लिए पुलिस ने केतन के बराबर वजन का एक पुतला भी बनाया था. पुलिस ने बताया कि यह अभ्यास अग्रवाल को किले से कथित तौर पर धक्का दिए जाने के तरीके के बारे में आरोपियों के दावों की पुष्टि करने के लिए किया गया था. जांचकर्ता मौत के सटीक कारणों और दोनों आरोपियों की भूमिका की जांच कर रहे हैं.

इस बीच लोनावला ग्रामीण पुलिस ने लोहागढ़ किले में केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में चल रही जांच के सिलसिले में आरोपी चेतन चौधरी का दोपहिया वाहन जब्त कर लिया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी चेतन ने पुणे से लोहागढ़ किले तक यात्रा करने के लिए कथित तौर पर दोपहिया वाहन का इस्तेमाल किया था. वाहन के अलावा, अधिकारियों ने आरोपी द्वारा घटना वाले दिन पहने गए हुडी और हेडफोन भी बरामद किए हैं.

लोनावला पुलिस ने पुष्टि की है कि जब्त किए गए दोपहिया वाहन और घटना वाले दिन आरोपियों द्वारा पहने गए कपड़ों की फोरेंसिक जांच की गई है. इससे पहले, मुख्य आरोपी सिया गोयल, प्रवीण गोयल और पूजा गोयल के माता-पिता पूछताछ के लिए लोनावला पुलिस स्टेशन पहुंचे थे.

केतन अग्रवाल की 18 जून को पुणे के पास लोहागढ़ किले से गिरने के बाद मौत हो गई थी, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया था. लोनावला ग्रामीण पुलिस, केतन अग्रवाल की कथित हत्या की जांच कर रही है और उसे संदेह है कि मुख्य आरोपी सिया गोयल अपनी उम्र के इस पड़ाव पर शादी करने को तैयार नहीं थी और कथित तौर पर परिवार के दबाव में पीड़ित से शादी कर रही थी.

केतन अग्रवाल की मंगेतर सिया गोयल और उसके दोस्त चेतन चौधरी को 23 जून को गिरफ्तार किया गया था और आगे की जांच जारी रहने तक वे 29 जून तक सात दिन की पुलिस हिरासत में हैं. घटना के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने त्वरित अदालत की स्थापना को मंजूरी दी और वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद उज्ज्वल निकम को इस मामले में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया. यह निर्णय पीड़ित के पिता द्वारा पुणे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात और मामले में त्वरित न्याय की अपील के बाद लिया गया. मुख्यमंत्री ने परिवार को आश्वासन दिया कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और मामले की त्वरित सुनवाई की जाएगी.

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