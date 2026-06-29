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केतन अग्रवाल मर्डर केस: अदालत ने सिया गोयल और चेतन चौधरी की पुलिस हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ाई

केतन अग्रवाल मर्डर केस: सिया गोयल, चेतन चौधरी की पुलिस हिरासत तीन जुलाई तक बढ़ा दी गई है ( ETV Bharat )

पुणे (लोनावाला): पुणे जिले की एक अदालत ने रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में आरोपी सिया गोयल और सह-आरोपी चेतन चौधरी की पुलिस हिरासत सोमवार को तीन जुलाई तक बढ़ा दी. दोनों को उनकी प्रारंभिक पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद वडगांव मावल स्थित ए एम विभुते की अदालत में पेश किया गया था. पुलिस ने अदालत से हिरासत बढ़ाने का अनुरोध करते हुए कहा कि मामले की जांच में कई महत्वपूर्ण पहलुओं की पड़ताल जरूरी है, जिनमें किले में अपराध स्थल का सही स्थान और लापता पासपोर्ट भी शामिल है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह मांग मान ली. इस मामले ने पूरे राज्य में बड़ा हंगामा मचा दिया है. जिस केस को शुरू में दुर्घटना माना जा रहा था, वह बाद में मर्डर निकला. अभियोजन पक्ष ने बताया कि मृतक केतन अग्रवाल की मंगेतर सिया गोयल (20) और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी (22) को केतन अग्रवाल की हत्या की कथित तौर पर साजिश रचने और उन्हें पुणे जिले के लोहागढ़ किले की मुंडेर से धक्का देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. अभियोजन ने हिरासत अवधि बढ़ाने का अनुरोध करते हुए कहा कि जांच में यह सामने आया है कि आरोपियों ने हत्या के लिए उपयुक्त स्थान चुनने के लिए किले का दौरा किया था और पुलिस उन स्थानों की पहचान करना चाहती है जहां कथित तौर पर पूर्वाभ्यास किया गया था. सहायक लोक अभियोजक राजश्री विरकुड ने अदालत को बताया कि पुलिस यह भी पता लगाना चाहती है कि सिया गोयल ने 6 जून को मुंबई जाते समय केतन का पासपोर्ट कहां फेंका था. आरोपी की ओर से अधिवक्ता विपुल डुशिंग ने अदालत में दलील दी कि उसकी गिरफ्तारी अवैध है और इसके लिए कोई ठोस आधार नहीं है. तकनीकी सबूतों, गवाहों के बयानों और क्राइम सीन पर जांच के आधार पर कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं. इसके बाद, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ शुरू कर दी.