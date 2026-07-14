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केतन अग्रवाल मर्डर केस: माता-पिता ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर न्याय की लगाई गुहार

केतन की मां राखी अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक भावनात्मक पत्र भेजा है, जिसमें अपने बेटे के लिए इंसाफ की गुहार लगाई है.

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केतन अग्रवाल के परिवार के सदस्यों और सोसायटी के लोगों ने पुणे में पिंपरी-चिंचवाड़ में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 14, 2026 at 5:13 PM IST

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पुणे: केतन अग्रवाल मर्डर केस ने अब एक भावनात्मक और अहम मोड़ ले लिया है. अपने बेटे के मर्डर के बाद इंसाफ की अकेली उम्मीद से प्रेरित होकर, केतन के पिता, विशाल अग्रवाल ने सीधे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर फास्ट-ट्रैक ट्रायल का आग्रह किया है. उन्होंने पत्र में आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की.

वहीं, केतन की मां, राखी अग्रवाल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक भावनात्मक पत्र भेजा है, जिसमें अपने बेटे के लिए इंसाफ की गुहार लगाई गई है. राष्ट्रपति को लिखे अपने लेटर में, पीड़ित केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने अपने परिवार पर आई दोहरी मुसीबत के बारे में बताया. उन्होंने बताया कि जब उनके बेटे केतन के बेरहमी से मर्डर के सिर्फ 20 दिन बाद उनके पिता (केतन के दादा) की मौत हो गई, तो पूरा परिवार टूट गया.

उन्होंने कहा कि इन लगातार झटकों ने परिवार को मानसिक तनाव में डाल दिया है, उनकी एकमात्र उम्मीद न्याय प्रणाली पर ही टिकी है. इसलिए, उन्होंने राष्ट्रपति से फास्ट-ट्रैक ट्रायल और दोषियों को कड़ी सज़ा दिलाने का आग्रह किया है.

इस बीच, केतन की मां राखी अग्रवाल ने पीएम मोदी को लिखे एक लेटर में अपना दुख जाहिर किया है. उन्होंने इमोशनल होकर कहा, "मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने ही बेटे के लिए इंसाफ मांगने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखना पड़ेगा.

उन्होंने खत में लिखा, "मेरे बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई, और उसके साथ मेरी पूरी दुनिया बिखर गई." राखी अग्रवाल ने लेटर में आगे कहा कि उन्हें कोई हमदर्दी, वित्तीय मदद या खास छूट नहीं चाहिए. उनकी बस यही उम्मीद है कि उनके बेटे को इंसाफ मिले और इस जुर्म के गुनाहगारों को कानून के मुताबिक कड़ी सजा मिले.

उन्होंने कहा है कि इंसाफ मिलने पर ही उनके बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी और परिवार को सुकून मिलेगा. केतन अग्रवाल मर्डर केस ने पूरे राज्य में बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था. आरोपियों, सिया गोयल और चेतन चौधरी पर गंभीर आरोप लगे हैं. केतन अग्रवाल मर्डर केस की पुलिस जांच अभी चल रही है.

इस बीच, इस मामले ने एक बार फिर सबका ध्यान खींचा है क्योंकि पीड़ित परिवार ने अब देश के सबसे बड़े संवैधानिक और राजनीतिक नेतृत्व से न्याय की अपील की है. अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के ऑफिस इन चिट्ठियों का क्या जवाब देते हैं, और जांच और कानूनी कार्रवाई के बारे में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं. अग्रवाल परिवार, जो न्याय का इंतजार कर रहा है, के लिए ये चिट्ठियां साफ तौर पर यह भावना दिखाती हैं कि यह लड़ाई सिर्फ एक जुर्म की जांच के बारे में नहीं है, बल्कि उनके बेटे को न्याय दिलाने की आखिरी कोशिश है.

ये भी पढ़ें: केतन अग्रवाल मर्डर केस में नया ट्विस्ट, आरोपी सिया के वकील ने भाई को ही थमाया 10 करोड़ का नोटिस, जानें वजह

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