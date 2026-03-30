ETV Bharat / bharat

फिर से केरोसिन तेल की मांग, विशेषज्ञ ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं जताईं

ग्रामीण क्षेत्रों में नए राशन स्टोर खोले जाएंगे, जो पहले से स्थापित पेट्रोल पंपों के अतिरिक्त थोड़ी मात्रा में केरोसिन (लगभग 0.5 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति माह) उपलब्ध कराएंगे. कुछ कंपनी के स्वामित्व वाले ईंधन वितरण केंद्रों को पुनर्विक्रय के लिए केरोसिन का भंडारण करने की अनुमति दी जाएगी (बहुत सख्त रिकॉर्डिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद). इसके लिए पेट्रोलियम विस्फोटक और सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) द्वारा स्थापित एक विशिष्ट प्रक्रिया का पालन किया जाएगा.

वर्तमान वितरण तंत्र पुरानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की पद्धतियों पर आधारित है, लेकिन इसे अधिक लचीला बनाया गया है. सरकार ने 48,000 किलोलीटर अतिरिक्त केरोसिन आवंटित किया है. इसे सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के माध्यम से राज्य द्वारा नामित एजेंसियों तक पहुंचाया जा रहा है. केरोसिन उपभोक्ताओं तक दो मुख्य माध्यमों से पहुंच रहा है: उचित मूल्य की दुकानें और चुनिंदा पेट्रोल पंप.

उन्होंने निष्कर्ष निकाला, "पेट्रोल पंपों पर केरोसिन की बिक्री की अनुमति देना एक बहुत ही पिछड़ा कदम होगा, बहुत ही पिछड़ा कदम. ऐसा नहीं होना चाहिए. और मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि अगर लोगों को बिजली का उपयोग करना पड़े, तो यह बेहतर है. जैसा कि आप जानते हैं कि बिजली अब बहुत अधिक उपलब्ध है. भारत में बिजली की आपूर्ति अधिशेष है और हम मुख्य रूप से कोयले का उपयोग कर रहे हैं, एनटीपीसी के संयंत्र बिजली उत्पादन के लिए. इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को बिजली पर सब्सिडी देनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग बिजली का भुगतान करें और बिजली 24/7 उपलब्ध हो. लेकिन पेट्रोल पंपों पर एलपीजी बेचना, माफ कीजिएगा, पेट्रोल पंपों पर केरोसिन का वितरण शुरू करना बहुत ही पिछड़ा कदम होगा."

उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "दिल्ली और एनसीआर तथा सभी प्रमुख शहरों से केरोसिन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया गया. इसकी शुरुआत 1995 में हुई, जब मैं स्वयं दिल्ली में बिक्री उप प्रबंधक था. इससे बहुत पहले ही केरोसिन में नीला रंग मिलाया जाने लगा था. केरोसिन में नीला रंग मिलाने से उसका रंग नीला हो जाता था और पेट्रोल पंपों पर मिलावट का पता चल जाता था. हालांकि, यह माना गया कि केरोसिन एक प्रमुख प्रदूषक है और इसका धुआं मुख्य रूप से महिलाओं में श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण है. इसलिए दिल्ली 1997 तक केरोसिन मुक्त हो गई, यह 1997 या 98 में केरोसिन मुक्त हुई. इसके बाद, सभी को एलपीजी के डबल बोतल सिलेंडर मिलने लगे और एलपीजी कनेक्शन बहुत उदारतापूर्वक वितरित किए गए. तो धीरे-धीरे केरोसिन का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद हो गया, मुझे लगता है कि 1999 तक इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया था."

ऑयल इंडस्ट्री को समझने वाले डॉ. सुधीर बिष्ट, जो 1988 से कई पेट्रोलियम कंपनियों से जुड़े रहे हैं और पेट्रोलियम खुदरा व्यापार में पीएचडी कर चुके हैं, उन्होंने सरकार के इस कदम की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने इसे एक प्रतिगामी कदम बताया है.

केरोसिन स्टोव की बिक्री में उछाल को लेकर नीतिगत बहसों के पुन: शुरू होने तक, यह घटनाक्रम उस युग की याद दिला रहा है जब केरोसिन घरों में एक आवश्यक ईंधन हुआ करता था. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी कर 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खाना पकाने और रोशनी के लिए केरोसिन के तदर्थ वितरण की अनुमति दी है. इस कदम का उद्देश्य एलपीजी आपूर्ति में व्यवधान से परिवारों को राहत देना है, लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि इससे स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन को अपनाने में दशकों की प्रगति उलट सकती है.

नई दिल्ली : ईरान युद्ध के चलते वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान आ चुका है. भारत भी इससे अछूता नहीं है. केंद्र सरकार ने केरोसिन वितरण को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है. सरकार ने इसको लेकर पेट्रोलियम सुरक्षा और लाइसेंसिंग मानदंडों में अस्थायी ढील देने का फैसला किया है.

केरोसिन की आवाजाही पर नजर रखने के कई तरीके होंगे ताकि इसके दुरुपयोग को रोका जा सके, क्योंकि केरोसिन का हमेशा से गैसोलीन में योजक के रूप में दुरुपयोग होता रहा है. डीलरों को इस बात का रिकॉर्ड रखना होगा कि वे केरोसिन का भंडारण और वितरण कहां करते हैं, और राज्यों को समय-समय पर इन अभिलेखों की जांच करनी होगी ताकि जमाखोरी या काला बाजार से संबंधित बिक्री के किसी भी संकेत की पहचान की जा सके.

अचानक उछाल

केरोसिन स्टोव की बिक्री में भारी वृद्धि जमीनी स्तर पर इसका असर तेजी से और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है. कई राज्यों के खुदरा विक्रेताओं ने केरोसिन स्टोव की मांग में अचानक भारी उछाल की सूचना दी है, जिनमें से कई हाल के वर्षों में बाजार से लगभग गायब हो गए थे. कुछ क्षेत्रों में, व्यापारियों का कहना है कि उनके पास मौजूद केरोसिन और डीजल स्टोव का पूरा स्टॉक कुछ ही दिनों में बिक गया है. राशन योजना शुरू होने के बाद से केरोसिन की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है, कुछ अनुमानों के अनुसार जो केरोसिन पहले ₹1,500 में मिलता था, वह हाल ही में लगभग ₹2,800 में बिक रहा है. कुछ डीजल स्टोव काला बाजार में ₹30,000 तक में बिक रहे थे. कई शहरों के व्यापारियों ने केरोसिन स्टोव की मांग में अचानक उछाल की सूचना दी है, कुछ दुकानों में तो एक ही दिन में असामान्य रूप से अधिक बिक्री दर्ज की गई है. इसके अलावा, जैसा कि उम्मीद की जा सकती है, चाय की दुकानों और सड़क किनारे विक्रेताओं के साथ-साथ कम आय वाले परिवार, जो एलपीजी की कमी या बढ़ती कीमतों का सामना कर रहे हैं, केरोसिन की मांग में वृद्धि का कारण बन रहे हैं. केरोसिन की बढ़ती मांग के साथ-साथ इंडक्शन कुकिंग उत्पादों (इंडक्शन कुकर) की तलाश करने वाले लोगों की संख्या में भी वृद्धि होगी.

स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी चिंताएं

केरोसिन का उपयोग एक बार फिर शुरू हो गया है, जिससे वही चिंताएं फिर से उभर रही हैं जिनके कारण इसे बाजार से हटाया गया था. केरोसिन के चूल्हे पर खाना पकाते समय घर के अंदर वायु प्रदूषकों की उच्च सांद्रता पाई जाती है, जैसे कि कालिख (जिसे काला कार्बन भी कहा जाता है), कार्बन मोनोऑक्साइड और अधजले (या आंशिक रूप से जले) हाइड्रोकार्बन यौगिक. इन प्रदूषकों के लंबे समय तक संपर्क में रहने से श्वसन संबंधी समस्याएं और आंखों में जलन हो सकती है.

यह विशेष रूप से उन घरों में सच है जहां वेंटिलेशन की स्थिति खराब है. केरोसिन का उपयोग करते समय, भंडारण करते समय या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय होने वाली दुर्घटनाएं वायु प्रदूषकों के संपर्क में आने जितनी ही सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं. केरोसिन एक अत्यधिक ज्वलनशील तरल है. अनुचित तरीके से संभालने या भंडारण करने से आग लग सकती है और जलने की चोटें आ सकती हैं. केरोसिन का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि के कारण, चाहे वे पहली बार उपयोग कर रहे हों या लंबे समय से इसका उपयोग बंद कर चुके हों, आग से संबंधित आकस्मिक चोटों का खतरा बढ़ जाता है. केरोसिन ईंधन एलपीजी और बिजली की तुलना में अधिक कार्बन सघन है, जिससे ऐसे कण उत्पन्न होते हैं जो भारत के वायु गुणवत्ता लक्ष्यों को और कमजोर करेंगे.

अतीत का ईंधन, केरोसिन का लुप्त होना

भारत में पिछले एक दशक में केरोसिन की खपत में लगातार कमी आई है, जिसका कारण केरोसिन की खपत कम करने के उद्देश्य से बनाई गई सुनियोजित नीतियां हैं. एनएसएसओ (नेशनल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम) के खपत आंकड़ों और सरकार द्वारा जारी रिपोर्टों से पता चलता है कि उज्ज्वला और डीबीटी (डेटा बेस्ड टैक्स) योजनाओं के परिणामस्वरूप हुए क्रांतिकारी बदलावों, एलपीजी के बढ़ते उपयोग और पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) से केरोसिन के लगभग पूरी तरह गायब हो जाने के कारण 2012-13 में केरोसिन की खपत 2024 की शुरुआत तक 70% से अधिक कम हो गई थी. गरीबों को 1 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराए गए, जिससे स्वच्छ ईंधन तक उनकी पहुंच बढ़ी. साथ ही, एलपीजी के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (PAHAL) और केरोसिन के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBTK) जैसी सुधारों ने सब्सिडी कम की और केरोसिन के उपयोग को हतोत्साहित किया. 2023-24 तक, कई राज्यों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) केरोसिन को पूरी तरह से बंद कर दिया था, और राष्ट्रीय खपत अपने चरम स्तर के एक अंश तक गिर गई थी. पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस नेटवर्क के विस्तार और लगभग सार्वभौमिक बिजली उपलब्धता ने केरोसिन के महत्व को और कम कर दिया.

अस्थायी राहत या दीर्घकालिक जोखिम ?

हालांकि सरकार का कहना है कि यह उपाय अस्थायी है और इसका उद्देश्य आपातकालीन स्थिति से निपटना है, लेकिन विशेषज्ञ केरोसिन के उपयोग को फिर से सामान्य बनाने के खिलाफ चेतावनी दे रहे हैं. सकारात्मक पक्ष यह है कि आपूर्ति बाधित होने पर केरोसिन एक त्वरित विकल्प प्रदान करता है, क्योंकि इसका उत्पादन घरेलू स्तर पर किया जा सकता है और इसे तेजी से वितरित किया जा सकता है. हालांकि, इसके पुनः आरंभ होने से सब्सिडी, संभावित कालाबाजारी और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में हासिल की गई उपलब्धियों के उलटफेर के कारण राजकोषीय दबाव का खतरा है. अधिकारियों ने पहले ही घबराहट में खरीदारी और कमी की अफवाहों पर चिंता जताई है और राज्यों से कड़ी निगरानी और सार्वजनिक संचार लागू करने का आग्रह किया है. नीति विशेषज्ञों का सुझाव है कि केरोसिन पर वापस लौटने के बजाय, सरकार को वैकल्पिक समाधानों को मजबूत करना चाहिए, कमजोर समूहों के लिए एलपीजी सब्सिडी का विस्तार करना चाहिए, पाइपलाइन गैस नेटवर्क को गति देनी चाहिए और प्रोत्साहन के माध्यम से इलेक्ट्रिक कुकिंग को बढ़ावा देना चाहिए.

ये भी पढ़ें : विश्लेषण; पश्चिम एशिया संकट के बीच पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज कटौती, अर्थव्यवस्था पर क्या होगा असर?