मौत से हारकर भी 5 जिंदगियों को 'जीता' गई 10 माह की बच्ची, राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार

तिरुवनंतपुरम: कभी-कभी कुदरत इतनी बेरहम हो जाती है कि जिंदगी छोटी पड़ जाती है, लेकिन माता-पिता के एक मजबूत निर्णय से अमरत्व प्राप्त हो जाता है. केरल सरकार ने राज्य की सबसे कम उम्र की अंगदाता, 10 महीने की आलिन शेरिन अब्राहम का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ करने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने आलिन के माता-पिता के फैसले की सराहना की, जिन्होंने अपने गहरे दुख के बीच अपने बच्चे के अंग दान करने का निर्णय लिया.

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा करते हुए पथानामथिट्टा में हुए एक दुखद सड़क हादसे में मासूम की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया. जनता इस नन्ही "फरिश्ते" को रविवार दोपहर 2 बजे तक उसके घर पर अंतिम विदाई दे सकेगी. दोपहर 3:30 बजे नेडुंगादप्पल्ली के सेंट थॉमस चर्च में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

महज 10 महीने की नन्ही बच्ची, जिसने अभी ठीक से चलना भी नहीं सीखा था, एक सड़क हादसे ने उसे हमेशा के लिए सुला दिया. माता-पिता के लिए यह वो गम था जो कलेजा चीर दे, लेकिन अपने आंसुओं को पीकर उन्होंने जो फैसला लिया, उसने मौत पर जीत की कहानी लिख दी. पथानामथिट्टा के इस मासूम फरिश्ते ने जाते-जाते पांच अनजान लोगों को नया जीवन दे दिया. आलिन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वह किसी की आंखों की रोशनी बनकर देखेगी और किसी के सीने में धड़कन बनकर धड़केगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी इस निस्वार्थ भावना ने पांच व्यक्तियों को नया जीवन दिया है. अपने लीवर, दो किडनी, हार्ट वाल्व और दो कॉर्निया के दान के माध्यम से, आलिन ने राज्य के इतिहास में सबसे कम उम्र की डोनर के रूप में अपना नाम दर्ज कराया है, जो समाज के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है. चिकित्सा अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इन सर्जरी ने लोगों का जीवन बदलना शुरू कर दिया है.