105 साल के बुजुर्ग मतदाताः कभी वोट डालना नहीं भूले, अब वार्ड चुनाव के लिए उत्साहित

एर्नाकुलम (केरल): केरल में 105 साल के एम.ए. अब्दुल्लाह बखावी का नाम कोई नया नहीं है. ये वही बुजुर्ग हैं जिन्होंने 105 साल की उम्र में ‘डिजी केरलम’ योजना के तहत स्मार्टफोन चलाना सीखकर सबको हैरान कर दिया था. अब एक बार फिर वे सुर्खियों में हैं क्योंकि इस बार होने वाले पंचायत चुनाव में भी वे खुद बूथ जाकर वोट डालना चाहते हैं.

खास बात यह है कि 1956 में एकीकृत केरल राज्य बनने के बाद से अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं- विधानसभा हो या लोकसभा, पंचायत हो या नगरपालिका, अब्दुल्लाह बखावी साहब ने एक भी चुनाव मिस नहीं किया. पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने पोस्टल बैलेट से वोट डाला था. लेकिन इस बार वे बोले, 'मैं खुद चलकर बूथ जाऊंगा और बड़े जोश से वोट डालूंगा.'

अब्दुल्लाह बखावी असमान्नूर पंचायत के 9वें वार्ड के मतदाता हैं. वे किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, लेकिन राजनीति की अच्छी समझ रखते हैं. 105 साल की उम्र में भी अब्दुल्लाह बखावी रोज अखबार पढ़ते हैं, फोन पर न्यूज़ देखते हैं, यूट्यूब चलाते हैं और फेसबुक-गूगल भी इस्तेमाल करते हैं. ईवीएम से उन्हें कोई डर नहीं. वो कहते हैं- "मैं बिना किसी की मदद के खुद वोट डालूंगा. मैं सबसे योग्य उम्मीदवार को वोट दूंगा, पार्टी नहीं देखता."

दोनों मोर्चों के उम्मीदवार उनके पास आशीर्वाद लेने आए: