105 साल के बुजुर्ग मतदाताः कभी वोट डालना नहीं भूले, अब वार्ड चुनाव के लिए उत्साहित
केरल के सबसे बुजुर्ग मतदाता कहते हैं-"मैं बिना किसी की मदद के खुद वोट डालूंगा. मैं सबसे योग्य उम्मीदवार को वोट दूंगा, पार्टी नहीं देखता."
Published : December 2, 2025 at 6:25 PM IST
एर्नाकुलम (केरल): केरल में 105 साल के एम.ए. अब्दुल्लाह बखावी का नाम कोई नया नहीं है. ये वही बुजुर्ग हैं जिन्होंने 105 साल की उम्र में ‘डिजी केरलम’ योजना के तहत स्मार्टफोन चलाना सीखकर सबको हैरान कर दिया था. अब एक बार फिर वे सुर्खियों में हैं क्योंकि इस बार होने वाले पंचायत चुनाव में भी वे खुद बूथ जाकर वोट डालना चाहते हैं.
खास बात यह है कि 1956 में एकीकृत केरल राज्य बनने के बाद से अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं- विधानसभा हो या लोकसभा, पंचायत हो या नगरपालिका, अब्दुल्लाह बखावी साहब ने एक भी चुनाव मिस नहीं किया. पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने पोस्टल बैलेट से वोट डाला था. लेकिन इस बार वे बोले, 'मैं खुद चलकर बूथ जाऊंगा और बड़े जोश से वोट डालूंगा.'
अब्दुल्लाह बखावी असमान्नूर पंचायत के 9वें वार्ड के मतदाता हैं. वे किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, लेकिन राजनीति की अच्छी समझ रखते हैं. 105 साल की उम्र में भी अब्दुल्लाह बखावी रोज अखबार पढ़ते हैं, फोन पर न्यूज़ देखते हैं, यूट्यूब चलाते हैं और फेसबुक-गूगल भी इस्तेमाल करते हैं. ईवीएम से उन्हें कोई डर नहीं. वो कहते हैं- "मैं बिना किसी की मदद के खुद वोट डालूंगा. मैं सबसे योग्य उम्मीदवार को वोट दूंगा, पार्टी नहीं देखता."
दोनों मोर्चों के उम्मीदवार उनके पास आशीर्वाद लेने आए:
- UDF की उम्मीदवार निशी जब्बार (मुस्लिम लीग) ने सबसे पहले उनसे मिलकर आशीर्वाद लिया. वे तीसरी बार उनसे मिलीं और बोलीं, "मुझे गर्व है कि केरल के सबसे बुजुर्ग मतदाता मेरे वार्ड में हैं."
- LDF की उम्मीदवार अशरी सैथ मुहम्मद (कुडुंबश्री कार्यकर्ता) भी कई बार मिल चुकी हैं. वे बोलीं, "बखावी अंकल मुझे अच्छे से जानते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी LDF जीतेगा."
कोरोना काल में ही उन्होंने डिजिटल दुनिया में कदम रखा था. जब अखबार घर नहीं आ रहा था, तब उन्होंने बेटे फैसल अली से पूछा. "क्या फोन पर अखबार पढ़ सकते हैं?" बस वहीं से शुरुआत हुई. आज भी रोज पोते शकीर से विदेश में होने के बावजूद वीडियो कॉल करते हैं और खुद वॉइस टाइपिंग से यूट्यूब पर खबरें व भाषण सुनते हैं. 105 साल का जोश और जागरूकता देखकर हर कोई दंग है.
अब्दुल्ला बखावी का संक्षिप्त परिचय: 1920 में मुवत्तुपुझा के मुलावूर में अली और अमीना के घर जन्मे अब्दुल्ला बखावी प्राइमरी स्कूलिंग के बाद पूरी तरह से धार्मिक पढ़ाई में लग गए. हायर स्टडीज़ के लिए वेल्लोर बाकियाथुस सलीहाथ गए. उन्होंने शेख आदम हज़रत की देखरेख में अपनी पढ़ाई पूरी की. बखावी डिग्री के साथ ग्रेजुएशन करने के बाद, वह केरल लौट आए. इसके बाद उन्होंने तीन दशकों से ज़्यादा समय तक अलग-अलग मस्जिदों में खतीब और टीचर के तौर पर काम किया.
