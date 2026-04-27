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Kerala : हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी कराने वाले पहले व्यक्ति मैथ्यू अचदान का निधन, एयरलिफ्ट कर लाया गया था दिल

केरल के पहले ऐसे मरीज़ जिन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल भेजा गया था, मैथ्यू अचदान (57) का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया ( Special arrangement )

एर्नाकुलम (केरल) : केरल के एयर एम्बुलेंस से लाए दिल को पाने वाले पहले व्यक्ति मैथ्यू अचदान (57) का कार्डियक अरेस्ट के बाद निधन हो गया. यह एक शानदार सफर का अंत था जो राज्य में एडवांस्ड मेडिकल केयर और ऑर्गन डोनेशन में तरक्की की निशानी थी. मैथ्यू जुलाई 2015 में केरल की मेडिकल हिस्ट्री में तब शामिल हुए जब यहां के कलूर के लिसी हॉस्पिटल में उनका जान बचाने वाला हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ. ऑटो-रिक्शा ड्राइवर के तौर पर काम करते समय उन्हें दिल की गंभीर बीमारी का पता चला, और उनके बचने का एकमात्र रास्ता ट्रांसप्लांटेशन ही था. उम्मीद तब जगी जब ब्रेन-डेड घोषित वकील नीलकांत सरमा के परिवार ने उनके अंग दान करने की सहमति दे दी. समय के साथ दौड़ में, केरल सरकार ने राज्य की पहली एयर एम्बुलेंस ऑर्गन ट्रांसपोर्ट को कोऑर्डिनेट किया. नेवी के एक डोर्नियर एयरक्राफ्ट ने डोनर हार्ट को तिरुवनंतपुरम से कोच्चि पहुंचाया, जहां बहुत ध्यान से बनाए गए ग्रीन कॉरिडोर से यह सिर्फ आठ मिनट में हॉस्पिटल पहुंच गया. इस मुश्किल सर्जरी को जाने-माने कार्डियक सर्जन डॉ. जोस चाको पेरियाप्पुरम ने किया था, और इसकी सफलता को केरल के हेल्थकेयर सिस्टम में एक मील का पत्थर माना गया. ट्रांसप्लांट के बाद, मैथ्यू एक्टिव जिंदगी में लौट आए और ऑर्गन डोनेशन के पक्के समर्थक बन गए. उन्होंने जागरूकता अभियान में हिस्सा लिया और अनगिनत परिवारों को अंग दान के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया.