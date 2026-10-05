खड़ी लॉरी से टकराई टूरिस्ट बस, केरल के 23 श्रद्धालु घायल.. गयाजी से पिंडदान कर लौट रहे थे
बक्सर में गंगा सेतु पर ट्रक से टकराई टूरिस्ट बस, चालक समेत 23 घायल. केरल के यात्री गया से अयोध्या जा रहे थे. रिपोर्ट-उमेश पांडेय
Published : October 5, 2026 at 10:52 AM IST
बक्सर: बिहार के गयाजी सें पिंडदान करके अयोध्या जा रहे केरल के तीर्थयात्रियों की बस हादसे का शिकार हो गई. हादसे में 23 यात्री घायल हो गए. जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया. हादसा तड़के सुबह में वीर कुंवर सिंह गंगा सेतु पर हुआ. टूरिस्ट बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा भिड़ी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के भीतर चीख-पुकार मच गई.
बक्सर में सड़क हादसा
हादसे में बस चालक समेत 23 यात्री घायल हो गए. चालक रमेश स्वामी को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि अन्य घायलों का इलाज बक्सर सदर अस्पताल में कराया गया. जानकारी के अनुसार केरल से करीब 27 यात्रियों का दल धार्मिक यात्रा पर निकला था. गया में पिंडदान की प्रक्रिया पूरी करने के बाद सभी अयोध्या के लिए रवाना हुए थे.
खड़ी लॉरी से टकराई टूरिस्ट बस
रात लगभग 10 बजे बस गया से चली थी. सफर करते हुए करीब तीन बजे बस बक्सर के वीर कुंवर सिंह गंगा सेतु के रास्ते उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रही थी. इसी दौरान पुल के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक से बस की सीधी भिड़ंत हो गई.
झपकी बनी हादसे की वजह
प्रारंभिक जानकारी में हादसे की वजह चालक को आई झपकी बताई जा रही है. रातभर सफर के दौरान अचानक चालक का नियंत्रण प्रभावित हुआ और बस सामने खड़े ट्रक से जा टकराई. टक्कर के बाद बस में बैठे यात्रियों के बीच भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. कई यात्री अपनी सीटों से टकराकर घायल हो गए.
क्या कहते हैं घायल यात्री?
हादसे की सूचना मिलते ही औद्योगिक थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बस से बाहर निकाला और उपचार के लिए बक्सर सदर अस्पताल भेजा. घायल यात्री के. स्वामी ने बताया कि "हादसे के वक्त सभी बस में सो रहे थे. अचानक तेज आवाज हुई और जोरदार झटका लगा. टक्कर के कारण सभी अपनी सीट से आगे की ओर जा गिरे और चोटिल हो गए." एक अन्य यात्री राम राव ने बताया कि बस में सवार लगभग सभी लोगों को किसी न किसी रूप में चोट लगी.
"बस में सवार सभी यात्री घायल हुए हैं. कुछ यात्रियों को अपेक्षाकृत अधिक चोट आई है और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. चालक को झपकी आने के बाद बस खड़े ट्रक से टकरा गई थी."- राम राव, यात्री
क्या कहती है पुलिस?
औद्योगिक थाना अध्यक्ष सोनू कुमार ने बताया कि हादसे के बाद सभी घायलों को बक्सर सदर अस्पताल लाया गया. चिकित्सकों ने घायलों का प्राथमिक उपचार किया. गंभीर रूप से घायल बस चालक रमेश स्वामी का इलाज जारी है. वहीं मामूली चोट वाले कुछ यात्रियों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. कुछ यात्री बक्सर स्टेशन पहुंचे और ट्रेन से अपनी आगे की यात्रा जारी रखी.
"दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. फिलहाल सभी घायलों की स्थिति खतरे से बाहर है."-सोनू कुमार, थानाध्यक्ष, औद्योगिक
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