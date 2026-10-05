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खड़ी लॉरी से टकराई टूरिस्ट बस, केरल के 23 श्रद्धालु घायल.. गयाजी से पिंडदान कर लौट रहे थे

केरल के तीर्थयात्री हादसे का शिकार ( ETV Bharat )

बक्सर: बिहार के गयाजी सें पिंडदान करके अयोध्या जा रहे केरल के तीर्थयात्रियों की बस हादसे का शिकार हो गई. हादसे में 23 यात्री घायल हो गए. जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया. हादसा तड़के सुबह में वीर कुंवर सिंह गंगा सेतु पर हुआ. टूरिस्ट बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा भिड़ी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के भीतर चीख-पुकार मच गई.