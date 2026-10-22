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ITB Asia 2026: केरल के पर्यटन मंत्री ने रामोजी फिल्म सिटी पवेलियन का किया दौरा

केरल के पर्यटन मंत्री पीसी विष्णुनाथ ने सिंगापुर में आईटीबी एशिया 2026 में रामोजी फिल्म सिटी की मैनेजिंग डायरेक्टर चेरुकुरी विजयेश्वरी से मुलाकात की. ( ETV Bharat )

हैदराबाद/सिंगापुर: केरल के पर्यटन और संस्कृति मंत्री पीसी विष्णुनाथ ने सिंगापुर में आईटीबी एशिया 2026 (ITB Asia 2026) में रामोजी फिल्म सिटी पवेलियन का दौरा किया.

प्रतिष्ठित आयोजन के दूसरे दिन, विष्णुनाथ ने रामोजी फिल्म सिटी की मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) चेरुकुरी विजयेश्वरी के साथ अलग-अलग संभावनाओं पर चर्चा की और उन्हें एक स्मृति चिह्न भेंट किया.