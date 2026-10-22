ITB Asia 2026: केरल के पर्यटन मंत्री ने रामोजी फिल्म सिटी पवेलियन का किया दौरा
रामोजी फिल्म सिटी सिंगापुर में ITB Asia 2026 में हिस्सा ले रही है, ताकि ज्यादा अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों और कॉर्पोरेट ग्रुप्स तक पहुंचा जा सके.
Published : October 22, 2026 at 7:29 PM IST
हैदराबाद/सिंगापुर: केरल के पर्यटन और संस्कृति मंत्री पीसी विष्णुनाथ ने सिंगापुर में आईटीबी एशिया 2026 (ITB Asia 2026) में रामोजी फिल्म सिटी पवेलियन का दौरा किया.
प्रतिष्ठित आयोजन के दूसरे दिन, विष्णुनाथ ने रामोजी फिल्म सिटी की मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) चेरुकुरी विजयेश्वरी के साथ अलग-अलग संभावनाओं पर चर्चा की और उन्हें एक स्मृति चिह्न भेंट किया.
आईटीबी एशिया 2026, एशिया-प्रशांत क्षेत्र का एक प्रमुख इंटरनेशनल ट्रैवल ट्रेड फेयर है. विष्णुनाथ ने फेसबुक पोस्ट में कहा, "मैंने सिंगापुर में आयोजित आईटीबी एशिया 2026 इंटरनेशनल ट्रैवल ट्रेड फेयर के हिस्से के रूप में एक B2B मीटिंग में भाग लिया. इस मंच ने वैश्विक पर्यटन क्षेत्र के प्रमुख दिग्गजों से सीधे बातचीत करने और नई पार्टनरशिप की संभावनाओं को तलाशने का मौका दिया."
हैदराबाद स्थित रामोजी फिल्म सिटी भी आईटीबी एशिया 2026 में हिस्सा ले रही है और इंटरनेशनल टूर ऑपरेटर्स, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनियों (DMCs), ट्रैवल बिजनेस और MICE प्रोफेशनल्स के साथ के साथ जुड़ रही है, ताकि ट्रैवल-ट्रेड संबंधों को मजबूत किया जा सके और अपने इंटीग्रेटेड डेस्टिनेशन के लिए नए रास्ते तैयार किए जा सकें. जिससे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों और कॉर्पोरेट ग्रुप्स तक पहुंचा जा सके.
छुट्टियों या विशेष अवसरों पर घूमने-फिरने के साथ-साथ रामोजी फिल्म सिटी मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन (MICE) के क्षेत्र के लिए अपने बड़े आयोजन स्थलों (integrated venues), थीम-आधारित वातावरण, हॉस्पिटैलिटी और मनोरंजन की क्षमताओं को मजबूत स्थिति में ला रहा है.
आईटीबी एशिया 2026 इवेंट के दौरान, रामोजी फिल्म सिटी की मैनेजिंग डायरेक्टर चेरुकुरी विजयेश्वरी ने ओडिशा टूरिज्म पवेलियन का भी दौरा किया और ओडिशा के टूरिज्म डायरेक्टर दीपांकर महापात्रा से मुलाकात की.
आईटीबी एशिया 2026 ने दुनिया भर के ट्रैवल और टूरिज्म से जुड़े हितधारकों को एक साथ लाया है.
हैदराबाद स्थित रामोजी फिल्म सिटी ने 2,000 एकड़ में फैली है और इसके नाम दुनिया के सबसे बड़े फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है.
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