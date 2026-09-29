₹30 करोड़ की लॉटरी जीतने वाले की अभी तक नहीं हुई पहचान, प्रवासी मजदूर होने की संभावना
चर्चा है कि ओणम बंपर लॉटरी का पहला इनाम जीतने वाले दूसरे राज्य का मजदूर हो सकता है, इसलिए पहचान में देरी हो रही है.
Published : September 29, 2026 at 6:05 PM IST
कन्नूर (केरल): ओणम बंपर लॉटरी में 30 करोड़ रुपये का पहला इनाम जीतने वाले व्यक्ति की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है. विजेता का बेसब्री से इंतजार है. इस बीच, सोशल मीडिया पर प्राइज़ विनर के बारे में नकली दावों की बाढ़ आ गई है. असली लकी टिकट होल्डर का पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि विनर किसी दूसरे राज्य का कोई प्रवासी मजदूर हो सकता है, जिसकी वजह से पुरस्कार का दावा करने में देरी हो रही है.
वहीं, सोशल मीडिया पर अफवाह फैली थी कि कन्नूर जिले के मोकेरी निवासी एक टिपर लॉरी ड्राइवर मनु ने पहला इनाम जीता है. दावा किया गया कि मनु ने मट्टनूर की ओर सामान लेकर जाते समय लॉटरी टिकट खरीदा था. यह भी दावा किया कि उसे अपनी गाड़ी में रखे टिकट को चेक करने पर पता चला कि उसने इनाम जीता है, और मोकेरी में जश्न मनाया गया क्योंकि रिश्तेदार और स्थानीय लोग उसके घर पर जमा हो गए.
इन फर्जी खबरों में यह भी दावा किया गया कि उसने जीता हुआ टिकट केनरा बैंक की वट्टोली ब्रांच के मैनेजर प्रवीण वट्टोली को दे दिया. इन फर्जी खबरों में यह भी बताया गया कि 30 करोड़ रुपये का पहला इनाम जीतने वाले को टैक्स और एजेंट का कमीशन काटने के बाद 16.47 करोड़ रुपये मिलेंगे.
इस बीच, सोशल मीडिया पर बिल्कुल असली दिखने वाले एक नकली टिकट खूब साझा किया जा रहा है. दावा किया गया कि पहला इनाम असल में मुय्यम वडक्कनचेरी के एक सब-एजेंट एम.वी. सुजीत के खरीदे और बेचे गए 30 टिकटों में से एक को मिला, जिसे उन्होंने तलिपरम्बा बस स्टैंड पर पी.वी. वलसराज की थंपुरन लॉटरी एजेंसी से खरीदा था.
एम.वी. सुजीत ने आगे आकर इन दावों का खंडन किया. ओणम बंपर लॉटरी विनर की घोषणा के बाद सुजीत जल्द ही अपनी लॉटरी सेल स्टॉल पर पहुंच गए, उन्हें उम्मीद थी कि लकी व्यक्ति उन्हें ढूंढ़ने आएगा. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया कि विनर के संबंध में चल रही खबरें बेबुनियाद हैं. उन्होंने बताया कि पहला इनाम उनके बेचे गए 30 टिकटों में से एक को मिला, कुल 150 टिकट उन्होंने खरीदे थे, जिनमें से 30 तंपुरन लॉटरी एजेंसियों ने दिए थे. सुजीत का मानना है कि विनर उसी इलाके का है और सीधे उनसे मिलने आएगा.
तालिपारम्बा में लॉटरी की दुकानों में भीड़
कन्नून के तालिपारम्बा (Taliparamba) में लॉटरी की दुकानों के सामने भीड़ अभी भी खत्म नहीं हुई है. विजेताओं के बारे में पूछने के साथ-साथ, कई लोग नया टिकट खरीदने के लिए भी आ रहे हैं. कई लोग अब 20 करोड़ रुपये के पूजा बंपर पर अपनी उम्मीदें लगा रहे हैं. हालांकि, अधिकांश दुकानों में पूजा बंपर के टिकट अभी आने शुरू हुए हैं.
एक स्थानीय व्यापारी मोहनन ने ईटीवी भारत को बताया कि अकेले तालिपारम्बा में 20 लॉटरी स्टॉल हैं.
केरल के बाहर का हो सकता है विजेता
अभी तक विनर के सामने न आने की एक बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि लकी टिकट खरीदने वाला किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति हो सकता है. पिछले वर्षों में भी दूसरे राज्यों के लोगों ने इसी तरह बंपर जीता था. 2024 में, ओणम बंपर लॉटरी का पहला इनाम टिकट TG 434222 ने जीता था, जो कर्नाटक के पांडवपुरा के रहने वाले अल्ताफ ने खरीदा था. उन्होंने यह टिकट वायनाड के सुल्तान बाथेरी से खरीदा था.
2023 में, ओणम बंपर लॉटरी के तहत 25 करोड़ रुपये का पहला इनाम टिकट TE 230662 ने जीता था, जो तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाले पंडियाराज ने खरीदा था.
लॉटरी खरीदने के नियम
केरल लॉटरी के नियमों के अनुसार, भारत के किसी भी नागरिक को केरल आकर कानूनी तौर पर टिकट खरीदने और इनाम पाने का अधिकार है. अगर कोई प्रवासी मजदूर बंपर लॉटरी जीतता है, तो वही कानूनी प्रक्रियाएं लागू होंगी, जो केरल के निवासियों के लिए हैं.
हालांकि, दूसरे राज्यों के लोगों को यह साबित करने वाले डॉक्यूमेंट्स दिखाना जरूरी है कि टिकट केरल से खरीदा गया था. इसके लिए, ट्रेन टिकट, बस टिकट, टोल बूथ स्लिप, मोबाइल मैसेज या होटल बिल दिखाना होगा. इसके अलावा, PAN कार्ड, आधार कार्ड, अपने गृह राज्य का पता साबित करने वाला डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक पासबुक की कॉपी देनी होगी. अगर वे उन राज्यों से हैं जहां लॉटरी बैन है, तो लेबर कार्ड या उनके वर्कप्लेस से सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है.
इसके अलावा, खरीदे गए लॉटरी टिकट को सुरक्षित रखना है. जीतने वाले का नाम, आधार कार्ड का नंबर, पूरा पता और हस्ताक्षर तुरंत टिकट के पीछे लिखना होगा. कानून कहता है कि लॉटरी उसी की होती है जो उस पर हस्ताक्षर करता है. टिकट को बिना मोड़े, फटे या गीला हुए सुरक्षित रखना चाहिए. अगर यह खराब हो जाता है तो लॉटरी डिपार्टमेंट इसे स्वीकार नहीं करेगा. सुरक्षा के लिए, टिकट की दोनों तरफ की साफ फोटो खींचकर मोबाइल फोन में रख लेनी चाहिए. हालांकि, नंबर या बारकोड को सोशल मीडिया पर या किसी और के साथ साझा नहीं करना चाहिए.
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