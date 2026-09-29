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₹30 करोड़ की लॉटरी जीतने वाले की अभी तक नहीं हुई पहचान, प्रवासी मजदूर होने की संभावना

केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ओणम बंपर टिकट जारी करते हुए. ( File / ETV Bharat )

कन्नूर (केरल): ओणम बंपर लॉटरी में 30 करोड़ रुपये का पहला इनाम जीतने वाले व्यक्ति की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है. विजेता का बेसब्री से इंतजार है. इस बीच, सोशल मीडिया पर प्राइज़ विनर के बारे में नकली दावों की बाढ़ आ गई है. असली लकी टिकट होल्डर का पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि विनर किसी दूसरे राज्य का कोई प्रवासी मजदूर हो सकता है, जिसकी वजह से पुरस्कार का दावा करने में देरी हो रही है.

वहीं, सोशल मीडिया पर अफवाह फैली थी कि कन्नूर जिले के मोकेरी निवासी एक टिपर लॉरी ड्राइवर मनु ने पहला इनाम जीता है. दावा किया गया कि मनु ने मट्टनूर की ओर सामान लेकर जाते समय लॉटरी टिकट खरीदा था. यह भी दावा किया कि उसे अपनी गाड़ी में रखे टिकट को चेक करने पर पता चला कि उसने इनाम जीता है, और मोकेरी में जश्न मनाया गया क्योंकि रिश्तेदार और स्थानीय लोग उसके घर पर जमा हो गए. इन फर्जी खबरों में यह भी दावा किया गया कि उसने जीता हुआ टिकट केनरा बैंक की वट्टोली ब्रांच के मैनेजर प्रवीण वट्टोली को दे दिया. इन फर्जी खबरों में यह भी बताया गया कि 30 करोड़ रुपये का पहला इनाम जीतने वाले को टैक्स और एजेंट का कमीशन काटने के बाद 16.47 करोड़ रुपये मिलेंगे. इस बीच, सोशल मीडिया पर बिल्कुल असली दिखने वाले एक नकली टिकट खूब साझा किया जा रहा है. दावा किया गया कि पहला इनाम असल में मुय्यम वडक्कनचेरी के एक सब-एजेंट एम.वी. सुजीत के खरीदे और बेचे गए 30 टिकटों में से एक को मिला, जिसे उन्होंने तलिपरम्बा बस स्टैंड पर पी.वी. वलसराज की थंपुरन लॉटरी एजेंसी से खरीदा था. एम.वी. सुजीत ने आगे आकर इन दावों का खंडन किया. ओणम बंपर लॉटरी विनर की घोषणा के बाद सुजीत जल्द ही अपनी लॉटरी सेल स्टॉल पर पहुंच गए, उन्हें उम्मीद थी कि लकी व्यक्ति उन्हें ढूंढ़ने आएगा. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया कि विनर के संबंध में चल रही खबरें बेबुनियाद हैं. उन्होंने बताया कि पहला इनाम उनके बेचे गए 30 टिकटों में से एक को मिला, कुल 150 टिकट उन्होंने खरीदे थे, जिनमें से 30 तंपुरन लॉटरी एजेंसियों ने दिए थे. सुजीत का मानना ​​है कि विनर उसी इलाके का है और सीधे उनसे मिलने आएगा. लॉटरी टिकट विक्रेता (ETV Bharat) तालिपारम्बा में लॉटरी की दुकानों में भीड़

कन्नून के तालिपारम्बा (Taliparamba) में लॉटरी की दुकानों के सामने भीड़ अभी भी खत्म नहीं हुई है. विजेताओं के बारे में पूछने के साथ-साथ, कई लोग नया टिकट खरीदने के लिए भी आ रहे हैं. कई लोग अब 20 करोड़ रुपये के पूजा बंपर पर अपनी उम्मीदें लगा रहे हैं. हालांकि, अधिकांश दुकानों में पूजा बंपर के टिकट अभी आने शुरू हुए हैं.