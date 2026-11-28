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केरल पूजा बंपर लॉटरी 2026 के नतीजे घोषित: पलक्कड़ में बिका टिकट बना 12 करोड़ का विजेता

केरल पूजा बंपर लॉटरी रिजल्ट 2026 ( ETV Bharat )

तिरुवनंतपुरम: केरल राज्य लॉटरी विभाग ने शनिवार, 28 नवंबर 2026 को बहुप्रतीक्षित पूजा बंपर 2026 (BR-112) लॉटरी के नतीजों की घोषणा कर दी है. इस ड्रॉ में पलक्कड़ जिले में बिके टिकट नंबर JC 234427 ने 12 करोड़ रुपये का पहला बंपर पुरस्कार जीता है.

ड्रॉ और विजेता टिकट से जुड़ी मुख्य बाते

लॉटरी विभाग द्वारा यह ड्रॉ शनिवार दोपहर 2:00 बजे तिरुवनंतपुरम स्थित गोरकी भवन में आयोजित किया गया. पहला पुरस्कार जीतने वाला टिकट पलक्कड़ के लॉटरी एजेंट एस. सुरेश (एजेंसी नंबर P 2267 / किंग स्टार्स एजेंसी) के माध्यम से बेचा गया था. दिलचस्प बात यह है कि यह लगातार दूसरा साल है जब पूजा बंपर लॉटरी का पहला इनाम पलक्कड़ जिले में बिके टिकट को ही मिला है. हालांकि, विजेता के नाम का आधिकारिक खुलासा अभी नहीं हुआ है.