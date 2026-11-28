केरल पूजा बंपर लॉटरी 2026 के नतीजे घोषित: पलक्कड़ में बिका टिकट बना 12 करोड़ का विजेता
केरल लॉटरी विभाग ने पूजा बंपर 2026 के नतीजे घोषित किए, जिसमें पलक्कड़ में बिके टिकट JC 234427 ने 12 करोड़ जीते.
Published : November 28, 2026 at 5:10 PM IST
तिरुवनंतपुरम: केरल राज्य लॉटरी विभाग ने शनिवार, 28 नवंबर 2026 को बहुप्रतीक्षित पूजा बंपर 2026 (BR-112) लॉटरी के नतीजों की घोषणा कर दी है. इस ड्रॉ में पलक्कड़ जिले में बिके टिकट नंबर JC 234427 ने 12 करोड़ रुपये का पहला बंपर पुरस्कार जीता है.
ड्रॉ और विजेता टिकट से जुड़ी मुख्य बाते
लॉटरी विभाग द्वारा यह ड्रॉ शनिवार दोपहर 2:00 बजे तिरुवनंतपुरम स्थित गोरकी भवन में आयोजित किया गया. पहला पुरस्कार जीतने वाला टिकट पलक्कड़ के लॉटरी एजेंट एस. सुरेश (एजेंसी नंबर P 2267 / किंग स्टार्स एजेंसी) के माध्यम से बेचा गया था. दिलचस्प बात यह है कि यह लगातार दूसरा साल है जब पूजा बंपर लॉटरी का पहला इनाम पलक्कड़ जिले में बिके टिकट को ही मिला है. हालांकि, विजेता के नाम का आधिकारिक खुलासा अभी नहीं हुआ है.
टैक्स कटौती और पुरस्कार संरचना
नियमों के अनुसार, 12 करोड़ रुपये की इस बंपर राशि पर 30 प्रतिशत वैधानिक आयकर (TDS) और 10 प्रतिशत एजेंट कमीशन की कटौती की जाएगी. इसके बाद शेष शुद्ध राशि विजेता के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी.
पहले पुरस्कार के अलावा, BR-112 ड्रॉ में अन्य कई आकर्षक इनाम भी रखे गए हैं
- दूसरा पुरस्कार: 50 लाख रुपये (10 विजेताओं के लिए)
- तीसरा पुरस्कार: 5 लाख रुपये (10 विजेताओं के लिए)
- चौथा पुरस्कार: 3 लाख रुपये
- पांचवां पुरस्कार: 2 लाख रुपये
इनाम क्लेम करने की प्रक्रिया
लॉटरी विभाग ने सभी प्रतिभागियों को सलाह दी है कि वे अपने टिकट नंबरों का मिलान आधिकारिक केरल सरकारी राजपत्र (Kerala Government Gazette) या विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूची से जरूर करें.
नियमों के मुताबिक, विजेताओं को ड्रॉ की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपना विजयी टिकट जमा करना अनिवार्य है. पहले और दूसरे पुरस्कार के विजेताओं को अपने मूल हस्ताक्षरित टिकट के साथ वैध सरकारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड) और बैंक पासबुक की प्रति के साथ राज्य लॉटरी निदेशक के कार्यालय या किसी अधिकृत राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से दावा पेश करना होगा. 5,000 रुपये से कम की इनामी राशि को केरल के किसी भी अधिकृत लॉटरी एजेंट से सीधे प्राप्त किया जा सकता है.
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