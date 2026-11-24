ETV Bharat / bharat

क्लासरूम में दोस्तों को दादाजी की रिवॉल्वर दिखा रहा था 9वीं का छात्र, तभी चल गयी गोली, सहपाठी घायल

गोलीबारी की घटना के बाद पुलिस ने क्लासरुम को सील कर दिया. ( ETV Bharat )

पलक्कड़ (केरल): स्कूल में छात्रों की सुरक्षा और घरों में रखे हथियारों की लापरवाही से जुड़ा एक बेहद चौंकाने वाला मामला केरल के पलक्कड़ जिले से सामने आया है. यहां मंगलवार सुबह एक हायर सेकेंडरी स्कूल की कक्षा के अंदर 9वीं कक्षा के एक छात्र द्वारा लाई गई रिवॉल्वर से गलती से गोली चल गई. इस हादसे में एक सहपाठी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

दोस्तों को दिखाने के लिए घर से लाया था हथियार