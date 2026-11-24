क्लासरूम में दोस्तों को दादाजी की रिवॉल्वर दिखा रहा था 9वीं का छात्र, तभी चल गयी गोली, सहपाठी घायल
केरल के शिक्षा मंत्री ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए लोक शिक्षा निदेशक को पूरे मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं.
Published : November 24, 2026 at 10:53 PM IST
पलक्कड़ (केरल): स्कूल में छात्रों की सुरक्षा और घरों में रखे हथियारों की लापरवाही से जुड़ा एक बेहद चौंकाने वाला मामला केरल के पलक्कड़ जिले से सामने आया है. यहां मंगलवार सुबह एक हायर सेकेंडरी स्कूल की कक्षा के अंदर 9वीं कक्षा के एक छात्र द्वारा लाई गई रिवॉल्वर से गलती से गोली चल गई. इस हादसे में एक सहपाठी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
दोस्तों को दिखाने के लिए घर से लाया था हथियार
पुलिस के अनुसार, पट्टाम्बी के कोडुमुंडा निवासी 9वीं के छात्र ने पूछताछ में बताया कि यह रिवॉल्वर उसके दिवंगत दादाजी की थी. वह सिर्फ उत्सुकतावश अपने सहपाठियों को दिखाने के लिए इसे स्कूल ले आया था. उसने अपनी मां को बताए बिना घर में रखी यह रिवॉल्वर बैग में रख ली थी. रिपोर्ट के अनुसार, लड़के के पिता का भी करीब एक महीने पहले निधन हुआ है, जिससे घर में इस हथियार पर किसी का ध्यान नहीं गया.
दो राउंड फायरिंग में एक गोली छात्र को लगी
जानकारी के मुताबिक, घटना सुबह करीब 11.30 बजे की है. क्लासरूम में जब छात्र अपने दोस्तों को रिवॉल्वर दिखा रहा था, तभी अचानक उससे दो बार गोली चल गई. पहली गोली कक्षा की दीवार पर जा लगी, जबकि दूसरी गोली अंचुमूला निवासी उसके एक सहपाठी को लग गई. गोली चलने की आवाज से स्कूल में हड़कंप मच गया.
शिक्षा मंत्री ने दिए जांच के आदेश
त्रितला के सब-इंस्पेक्टर सत्यजीत ने बताया कि पुलिस ने रिवॉल्वर को जब्त कर लिया है. इसके लाइसेंस से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है. पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर हथियार की जांच की है. संबंधित क्लासरूम को सील कर दिया गया है.
शोरनूर के डीएसपी के. सी. वीनू ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों ने छात्रों और शिक्षकों के बयान दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू कर दी है. दूसरी ओर, केरल के लोक शिक्षा मंत्री एन. शमसुद्दीन ने भी इस घटना को गंभीरता से लेते हुए लोक शिक्षा निदेशक को पूरे मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं.
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