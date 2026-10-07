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केरल ओणम बंपर का दावा; ₹30 करोड़ के जैकपॉट के विजेता ने गुमनाम रहने का फैसला किया

पिछले बंपर विजेताओं को मीडिया का बहुत ज़्यादा ध्यान और जनता का दबाव झेलना पड़ा, यही वे कारण हैं जिनका हवाला देते हुए विजेताओं ने नाम न बताने का अनुरोध किया है. ( ETV Bharat )

कन्नूर: केरलम के सबसे बड़े लॉटरी इनाम को लेकर कई दिनों से चल रही अटकलों को खत्म करते हुए, इस साल के 30 करोड़ रुपये के त्रिरुवोनम बंपर के विजेता ने बैंकिंग माध्यम के जरिए इनाम लिया है और पूरी तरह से नाम न बताने का अनुरोध किया है.

26 सितंबर को निकाला गया विजेता टिकट (TL 360615) कन्नूर जिले के एजेंट सुजीत ने बेचा. विजेता ने बैंक में जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ टिकट जमा किया और इस शर्त पर औपचारिकता पूरी कीं कि व्यक्तिगत विवरण नहीं दिया जाएगा. लॉटरी एजेंट सुजीत ने बुधवार को ईटीवी भारत को बताया कि उन्हें विजेता के बारे में कोई जानकारी नहीं है और विजेता ने अभी तक उनसे संपर्क नहीं किया है. सुजीत ने कहा कि उनके पास 17 बिना बिके टिकट बचे हैं और 12 दिन पहले परिणाम घोषित होने के बाद से ही उन्हें स्थानीय और अफवाहों का सामना करना पड़ रहा है. लॉटरी विभाग ने भी विवरण बताने से मना कर दिया है. विजेता गुमनामी क्यों चुनते हैं

बुधवार को ईटीवी भारत से बात करते हुए, जॉइंट डायरेक्टर साजू जे डी ने कहा कि लॉटरी विभाग कानून के तहत विजेता की पहचान न बताने के लिए बाध्य है, जब गोपनीयता के लिए लिखित अनुरोध सबमिट किया जाता है. हालांकि विज्ञापित किया गया पहला पुरस्कार 30 करोड़ रुपये है, लेकिन ईनाम का पैसा कानूनी कटौती के बाद दी जाती है. एजेंट कमीशन (10 प्रतिशत): 3 करोड़ रुपये

विभाग के अनुसार, आयकर, सरचार्ज और दूसरी कटौतियों के बाद, विजेता के खाते में ट्रांसफर की गई कुल रकम 16.47 करोड़ रुपये है. अधिकारियों और एजेंटों का कहना है कि पिछले बंपर विजेताओं को मीडिया का बहुत ज़्यादा ध्यान और जनता का दबाव झेलना पड़ा. सबसे ज़्यादा बताया जाने वाला उदाहरण तिरुवनंतपुरम के एक ऑटोरिक्शा ड्राइवर अनूप का है, जिन्होंने 2022 में 25 करोड़ रुपये का ओणम बंपर जीता था और बाद में उन्होंने कहा कि उन्हें अपने दरवाजे पर पैसे की मदद के लिए लगातार अनुरोध का सामना करना पड़ा, जिससे घर पर रहना मुश्किल हो गया. इस घटना को स्थानीय स्तर पर 'अनूप इफ़ेक्ट' के नाम से जाना जाता है, जिसके बाद कई बड़े विजेताओं ने बिना किसी मीडिया उपस्थिति के बैंकों के ज़रिए प्राइज़ लेने का विकल्प चुना है.