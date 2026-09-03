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'शादी से पहले एचआईवी टेस्ट जरूरी', फादर की टिप्पणियों से खड़ा हुआ विवाद

तिरुवनंतपुरम : केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में आयोजित एक पारिवारिक बैठक के दौरान मार थोमा सीरियन चर्च के क्लेरिकल ट्रस्टी, डॉ. के. थॉमस की विवादास्पद टिप्पणियों के बाद केरल में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. "लाइफ्स पेजेज एंड लिंक्स ऑफ रिलेशनशिप्स" (जीवन के पन्ने और रिश्तों की कड़ियां) नाम के इस कार्यक्रम में, जिसमें एक हजार से अधिक लोग शामिल हुए थे, पादरी ने चर्च के तहत होने वाली शादियों से पहले अनिवार्य एचआईवी टेस्ट की वकालत की.

उन्होंने मार थोमा चर्च के भीतर सभी शादियों के लिए शादी से पहले एचआईवी स्क्रीनिंग लागू करने की इच्छा जताई और कर्नाटक का उदाहरण दिया, जहां उनके अनुसार एचआईवी टेस्ट किया जा रहा है, और कहा कि केरल को भी इसका पालन करना चाहिए.अपने संबोधन के दौरान, डॉ. थॉमस ने यह सुझाव देकर और बहस छेड़ दी कि माता-पिता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शादी से पहले दुल्हन के शरीर का गलत इस्तेमाल न हुआ हो. माता-पिता को बाइबिल की पंक्ति "मैं तुम्हारे जीवन के लिए ईश्वर की स्तुति करता हूं" की याद दिलाते हुए, उन्होंने कहा कि जब 27 साल की बेटी को दुल्हन के तौर पर लाया जाता है, तो यह उसके माता-पिता का कर्तव्य है कि वे गारंटी दें कि उसके शरीर का शोषण नहीं हुआ है.

अपनी बात को समझाने के लिए, पादरी ने हाल ही का एक उदाहरण दिया जब माता-पिता एक 18 साल के लड़के और 17 साल की लड़की को उनके रिश्ते के सिलसिले में उनके पास लाए थे. पूछताछ करने पर, नाबालिग लड़की ने कथित तौर पर बताया कि वे पिछले छह महीनों से पति-पत्नी की तरह रह रहे थे, जिसके बाद पादरी ने सार्वजनिक रूप से ऐसी शादियों के लंबे समय तक चलने की संभावना पर सवाल उठाया. चर्च के भीतर इन विचारों को व्यक्त करने की अपनी आजादी पर जोर देते हुए, उन्होंने माता-पिता से आग्रह किया कि वे उनके बयानों का बुरा न मानें. कार्यक्रम के कुछ ही समय बाद पादरी की टिप्पणियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक आक्रोश और कड़ी आलोचना को जन्म दिया. बढ़ते विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए, मार थोमा चर्च के प्रतिनिधियों ने एक स्पष्टीकरण जारी किया जिसमें कहा गया कि रेवरेंड डॉ. के. थॉमस द्वारा व्यक्त किए गए विचार पूरी तरह से व्यक्तिगत थे और चर्च के आधिकारिक रुख या सिद्धांत को नहीं दर्शाते थे.