लेटेस्ट तकनीक और मानवीय संवेदनाओं का बेहतरीन मेल: SMS और व्हाट्सएप पर मिलेंगे लिंक, घर बैठे अपनों को दीजिए अंतिम विदाई
लाइव और स्ट्रीमिंग के लिंक एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिए शेयर किए जाएंगे. पढ़ें राजिश कुमार एमटी की रिपोर्ट.
Published : November 16, 2026 at 10:12 AM IST
कोझिकोड (केरलम): आज की भागम-भाग भरी जिंदगी में किसी के पास अपनों के लिए समय नहीं है. इसकी बड़ी एक वजह दूरी भी है. दूरी की वजह से अधिकतर परिवार अलग-अलग हो गए हैं. खुशी और गम के समय पर ही सभी परिजन शामिल हो पाते हैं. वहीं, कभी-कभार ऐसे मौके भी आते हैं, जब रिश्तेदार किसी की मृत्यु पर भी नहीं आ पाते. इसी को ध्यान में रखते हुए केरलम के कोझिकोड में एक नया सिस्टम बनाया जा रहा है. चलिए जानते हैं.
केरल के कोझिकोड कॉरपोरेशन ने मावूर रोड स्थित अपने 'स्मृतिपथम' श्मशान घाट में एक नई सुविधा शुरू करने की तैयारी मेंं है. जानकारी के मुताबिक अगर किसी घर में शख्स की मृत्यु हो गई है और दूरी के चलते अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए शोक संतृप्त परिवार जल्द ही लाइव-स्ट्रीमिंग के जरिए अपने प्रियजनों को अंतिम विदाई दे सकेंगे. यह पहल खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो विदेश या दूसरे राज्यों में रहते हैं और यात्रा संबंधी पाबंदियों या वीजा से जुड़ी दिक्कतों के कारण अंतिम संस्कार के समय घर नहीं पहुंच पाते. इस प्रोजेक्ट के तहत श्मशान घाट में पांच हाई-डेफिनिशन कैमरे लगाए गए हैं.
पहले चरण में, यह सुविधा गैस-आधारित अंतिम-संस्कार तकनीक का उपयोग करके किए जाने वाले अंतिम संस्कारों के लिए उपलब्ध होगी. शुरुआत में, लाइव-स्ट्रीमिंग सेवा के जरिए एक बार में एक ही अंतिम संस्कार को कवर किया जा सकेगा. इस संबंध में कोझिकोड कॉरपोरेशन के स्वास्थ्य विभाग की अधिकारी स्वप्ना ने बताया कि यह पहल उन परिवारों को होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए की गई है, जिनके सदस्य घर से दूर रहते हैं.
ईटीवी भारत से बात करते हुए स्वप्ना ने बताया कि आजकल बच्चे विदेश या दूसरे राज्यों में रहते और काम करते हैं. इसलिए, जब किसी का निधन हो जाता है, तो कई लोग यहां नहीं पहुंच पाते, इसी को देखते हुए कोझिकोड कॉर्पोरेशन ने यह लाइव-स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है. मौजूदा अंतिम संस्कार सेवाओं के अलावा, एक अलग बुकिंग व्यवस्था के माध्यम से लाइव-स्ट्रीमिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.
रिश्तेदारों को अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को दूर से देखने के लिए एक लिंक और QR कोड दिया जाएगा. नगर निकाय का स्वास्थ्य विभाग इस कार्यक्रम के लिए समय स्लॉट तय करेगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एक बार में केवल एक ही अंतिम संस्कार की प्रक्रिया स्ट्रीम की जाए. स्वप्ना ने बताया कि कैमरे लगा दिए गए हैं और ट्रायल भी शुरू हो चुके हैं. उम्मीद है कि यह सिस्टम जल्द ही काम करना शुरू कर देगा.
कोझिकोड कॉरपोरेशन की योजना है कि लाइव-स्ट्रीमिंग सुविधा का एक्सेस केवल मृतक के करीबी रिश्तेदारों तक ही सीमित रखा जाए. लिंक और एक्सेस की जानकारी रजिस्टर्ड परिवार के सदस्यों को SMS या व्हाट्सएप के जरिए भेजी जाएगी, जिससे वे जहां भी हों, वहां से अंतिम संस्कार की रस्में देख सकेंगे. श्मशान घाट के स्वास्थ्य विभाग कार्यालय के कर्मचारी हर अंतिम संस्कार के दौरान लाइव स्ट्रीम पर नजर रखेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह ठीक से काम कर रही है.
बता दें, 'स्मृतिपदम' में दाह-संस्कार की तीन सुविधाएं हैं: पारंपरिक लकड़ी वाली चिता, इलेक्ट्रिक दाह-संस्कार प्रणाली और गैस-आधारित प्रणाली. वर्तमान में गैस-आधारित सुविधा का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है. स्वप्ना के अनुसार, इस प्रणाली का उपयोग करके अंतिम संस्कार करने में 60 से 90 मिनट का समय लगता है. लाइव-स्ट्रीमिंग के शुरुआती चरण में केवल गैस-आधारित दाह-संस्कार वाला हिस्सा शामिल होगा.
कोझिकोड कॉर्पोरेशन क्षेत्र के निवासी सुनील कुमार ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे उन रिश्तेदारों को मदद मिलेगी जो दूर रहते हैं और अंतिम संस्कार में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हो सकते. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया कि कोझिकोड जिले और उसके आसपास के इलाकों में जब किसी का निधन हो जाता है, तो उन्हें मावूर रोड स्थित ‘स्मृतिपथम्’ लाया जाता है. अब यहां लाइव-स्ट्रीमिंग की सुविधा भी शुरू होने जा रही है. इससे वे अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार को लाइव देख सकेंगे. हम इस पहल का पूरा स्वागत करते हैं और इसे जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है.
निगम उन रिश्तेदारों को अंतिम संस्कार की डिजिटल रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने की सुविधा देने पर भी विचार कर रहा है जो इसकी मांग करते हैं. ये रिकॉर्डिंग क्लाउड या पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस के जरिए साझा की जा सकती हैं. इस परियोजना से उन परिवारों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, जो अपने किसी प्रियजन के अंतिम संस्कार के समय शारीरिक रूप से मौजूद नहीं रह पाते हैं.
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