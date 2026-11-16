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लेटेस्ट तकनीक और मानवीय संवेदनाओं का बेहतरीन मेल: SMS और व्हाट्सएप पर मिलेंगे लिंक, घर बैठे अपनों को दीजिए अंतिम विदाई

लाइव-स्ट्रीमिंग सेवा में शुरुआत में एक बार में एक ही अंतिम संस्कार को शामिल किया जा सकेगा. ( ETV Bharat )

कोझिकोड (केरलम): आज की भागम-भाग भरी जिंदगी में किसी के पास अपनों के लिए समय नहीं है. इसकी बड़ी एक वजह दूरी भी है. दूरी की वजह से अधिकतर परिवार अलग-अलग हो गए हैं. खुशी और गम के समय पर ही सभी परिजन शामिल हो पाते हैं. वहीं, कभी-कभार ऐसे मौके भी आते हैं, जब रिश्तेदार किसी की मृत्यु पर भी नहीं आ पाते. इसी को ध्यान में रखते हुए केरलम के कोझिकोड में एक नया सिस्टम बनाया जा रहा है. चलिए जानते हैं.

केरल के कोझिकोड कॉरपोरेशन ने मावूर रोड स्थित अपने 'स्मृतिपथम' श्मशान घाट में एक नई सुविधा शुरू करने की तैयारी मेंं है. जानकारी के मुताबिक अगर किसी घर में शख्स की मृत्यु हो गई है और दूरी के चलते अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए शोक संतृप्त परिवार जल्द ही लाइव-स्ट्रीमिंग के जरिए अपने प्रियजनों को अंतिम विदाई दे सकेंगे. यह पहल खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो विदेश या दूसरे राज्यों में रहते हैं और यात्रा संबंधी पाबंदियों या वीजा से जुड़ी दिक्कतों के कारण अंतिम संस्कार के समय घर नहीं पहुंच पाते. इस प्रोजेक्ट के तहत श्मशान घाट में पांच हाई-डेफिनिशन कैमरे लगाए गए हैं.

पहले चरण में, यह सुविधा गैस-आधारित अंतिम-संस्कार तकनीक का उपयोग करके किए जाने वाले अंतिम संस्कारों के लिए उपलब्ध होगी. शुरुआत में, लाइव-स्ट्रीमिंग सेवा के जरिए एक बार में एक ही अंतिम संस्कार को कवर किया जा सकेगा. इस संबंध में कोझिकोड कॉरपोरेशन के स्वास्थ्य विभाग की अधिकारी स्वप्ना ने बताया कि यह पहल उन परिवारों को होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए की गई है, जिनके सदस्य घर से दूर रहते हैं. ईटीवी भारत से बात करते हुए स्वप्ना ने बताया कि आजकल बच्चे विदेश या दूसरे राज्यों में रहते और काम करते हैं. इसलिए, जब किसी का निधन हो जाता है, तो कई लोग यहां नहीं पहुंच पाते, इसी को देखते हुए कोझिकोड कॉर्पोरेशन ने यह लाइव-स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है. मौजूदा अंतिम संस्कार सेवाओं के अलावा, एक अलग बुकिंग व्यवस्था के माध्यम से लाइव-स्ट्रीमिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. अंतिम संस्कार की लाइव-स्ट्रीमिंग उन लोगों के लिए है जो विदेश या दूसरे राज्यों में रहते हैं और अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच पाते हैं. (ETV Bharat) रिश्तेदारों को अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को दूर से देखने के लिए एक लिंक और QR कोड दिया जाएगा. नगर निकाय का स्वास्थ्य विभाग इस कार्यक्रम के लिए समय स्लॉट तय करेगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एक बार में केवल एक ही अंतिम संस्कार की प्रक्रिया स्ट्रीम की जाए. स्वप्ना ने बताया कि कैमरे लगा दिए गए हैं और ट्रायल भी शुरू हो चुके हैं. उम्मीद है कि यह सिस्टम जल्द ही काम करना शुरू कर देगा.