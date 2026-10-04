केरल सरकार ने 2006 के एक मामले में CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दिए
यह मामला एक मलेशियाई सिविल इंजीनियर की कथित आत्महत्या से जुड़ा है, जो एमसी रोड को अपग्रेड करने के काम वाले कंसोर्टियम से जुड़ा था.
Published : October 4, 2026 at 11:28 AM IST
तिरुवनंतपुरम: केरल में होम डिपार्टमेंट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक नई विजिलेंस जांच का आदेश दिया है. ज्ञानेश कुमार केरल कैडर के आईएएस अधिकारी भी हैं. यह जांच 2006 के एक केस के संबंध में है, जो उनके पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) सेक्रेटरी के तौर पर रहने के दौरान दर्ज हुआ था.
यह घटना मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष के देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच हुआ है. केरल के होम मिनिस्टर रमेश चेन्निथला के ऑफिस ने कन्फर्म किया है कि केपीसीसी एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर मलयिनकीझू वेणुगोपाल की शिकायत के बाद दशकों पुराने इस केस की जांच का आदेश जारी किया गया है.
मामला 2006 का है, जब राज्य सरकार ने केरल राज्य परिवहन परियोजना (KSTP) के तहत विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 215 करोड़ रुपये की तिरुवनंतपुरम-अंगामाली राज्य राजमार्ग (MC रोड) विकास परियोजना शुरू की. इसे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के सचिव के रूप में ज्ञानेश कुमार ने संभाला था.
यह परियोजना एक मलेशियाई कंपनी, पेम्बिनान लेबुहराया कोटा भारू (PLKB) को दी गई थी. हालांकि, फर्म के एक प्रोजेक्ट इंजीनियर ली सी बिन की कुआलालंपुर में आत्महत्या से मौत हो गई. रिपोर्टों के अनुसार उनके सुसाइड नोट और बैंकों में आरोप लगाया गया था कि ज्ञानेश कुमार द्वारा बिलों को परेशान करने और रोकने से परियोजना में बहुत देरी हुई और उन्हें बहुत परेशानी हुई.
हालांकि वी.एस. अच्युतानंदन के नेतृत्व वाली तत्कालीन वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) सरकार ने प्रारंभिक जांच शुरू की और कुमार का तबादला कर दिया. थॉमस इसाक ने इंजीनियर का सुसाइड नोट भी पब्लिक डोमेन में वापस लाया, जिसमें कुमार पर इस मामले में सीधे रोल का आरोप लगाया गया.
होम मिनिस्टर का बयान
मीडिया को संबोधित करते हुए होम मिनिस्टर रमेश चेन्निथला ने कहा कि शिकायत की डिटेल में जांच करने पर पहली नजर में भरोसा मिलता है. ज्ञानेश कुमार 2006 में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) सेक्रेटरी थे जब यह प्रोजेक्ट लागू किया गया था. मलेशियाई प्रोजेक्ट इंजीनियर ली सी बिन ने कुआलालंपुर में आत्महत्या करने से पहले कई शिकायतें की थी. उन्होंने अपनी पत्नी और कंपनी डायरेक्टर को लिखे सुसाइड नोट में ज्ञानेश कुमार का नाम साफ -साफ लिखा था. हालांकि उस समय जांच शुरू की गई थी, लेकिन उनके ट्रांसफर के बाद इसे रोक दिया गया. हाल की शिकायत के आधार पर हमें एक डिटेल विजिलेंस जांच जरूरी लगी.
चेन्निथला ने कहा, 'उन्होंने इस मामले पर मुख्यमंत्री से बात की थी और विजिलेंस डायरेक्टर मनोज अब्राहम को पूरी जांच करने और कानूनी तौर पर जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. कानूनी जानकारों ने कहा है कि क्योंकि ये कथित अपराध 20 साल पहले राज्य के ब्यूरोक्रेट के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान हुए थे. इसलिए कुमार को इस मामले में जांच से कोई कानूनी छूट या सुरक्षा नहीं मिली है. खबर है कि होम डिपार्टमेंट को कानूनी मंजूरी मिल गई है, जिससे यह पक्का हो गया है कि जांच में कोई कानूनी रुकावट नहीं आएगी.