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केरल सरकार ने 2006 के एक मामले में CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दिए

चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) ज्ञानेश कुमार (फाइल फोटो) ( IANS )

तिरुवनंतपुरम: केरल में होम डिपार्टमेंट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक नई विजिलेंस जांच का आदेश दिया है. ज्ञानेश कुमार केरल कैडर के आईएएस अधिकारी भी हैं. यह जांच 2006 के एक केस के संबंध में है, जो उनके पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) सेक्रेटरी के तौर पर रहने के दौरान दर्ज हुआ था.

यह घटना मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष के देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच हुआ है. केरल के होम मिनिस्टर रमेश चेन्निथला के ऑफिस ने कन्फर्म किया है कि केपीसीसी एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर मलयिनकीझू वेणुगोपाल की शिकायत के बाद दशकों पुराने इस केस की जांच का आदेश जारी किया गया है. मामला 2006 का है, जब राज्य सरकार ने केरल राज्य परिवहन परियोजना (KSTP) के तहत विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 215 करोड़ रुपये की तिरुवनंतपुरम-अंगामाली राज्य राजमार्ग (MC रोड) विकास परियोजना शुरू की. इसे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के सचिव के रूप में ज्ञानेश कुमार ने संभाला था. यह परियोजना एक मलेशियाई कंपनी, पेम्बिनान लेबुहराया कोटा भारू (PLKB) को दी गई थी. हालांकि, फर्म के एक प्रोजेक्ट इंजीनियर ली सी बिन की कुआलालंपुर में आत्महत्या से मौत हो गई. रिपोर्टों के अनुसार उनके सुसाइड नोट और बैंकों में आरोप लगाया गया था कि ज्ञानेश कुमार द्वारा बिलों को परेशान करने और रोकने से परियोजना में बहुत देरी हुई और उन्हें बहुत परेशानी हुई.