केरल विधानसभा चुनाव: भाजपा उम्मीदवार वी मुरलीधरन ने कझक्कूट्टम सीट से दर्ज की ऐतिहासिक जीत
मुरलीधरन ने कहा कि, चुनाव में माकपा के खिलाफ बहुत मजबूत सत्ता विरोधी लहर देखी गई.
Published : May 4, 2026 at 6:41 PM IST
तिरुवनंतपुरम (केरल): पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार वी मुरलीधरन ने सोमवार को केरल की कझक्कूट्टमविधानसभा सीट जीत ली. मुरलीधरन का मुकाबला CPI(M) के कडकम्पल्ली सुरेंद्रन से था. कांग्रेस ने वकील सरथचंद्र प्रसाद को मैदान में उतारा था.
मुरलीधरन एक अनुभवी राष्ट्रीय नेता है. वे पूर्व केंद्रीय विदेश और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री भी रह चुके हैं. मुरलीधरन उस सीट पर वापसी करना चाहते थे, जहां से उन्होंने 2016 में पहले चुनाव लड़ा था, जहां उन्हें 42,732 वोट मिले थे, लेकिन वे 7,347 वोटों से हार गए थे.
इससे पहले, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने नेमोम विधानसभा सीट जीती थी. खास बात यह है कि केरल की राजनीति के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी (BJP) के तीन विधायक केरल विधानसभा में एनडीए के होंगे.
जीत हासिल करने के बाद, वी मुरलीधरन ने कहा कि, चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के खिलाफ बहुत मजबूत सत्ता विरोधी लहर देखी गई. उन्होंने कहा, "यह पहली बार है कि हम देख रहे हैं कि पार्टी को हर तरफ से लोगों का समर्थन मिल रहा है. हमने स्थानीय निकाय चुनाव में देखा, जब तिरुवनंतपुरम के लोगों ने NDA को तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन पर राज करने का मैन्डेट दिया, और उसी से इन विधानसभा चुनाव में CPI (M) के खिलाफ बहुत मजबूत सत्ता विरोधी लहर थी."
ये चुनाव माकपा को हटाने के बारे में ज्यादा थे. हमने पीएम के सामने सभी मलयाली लोगों के लिए विकास और मौकों का एक बहुत बड़ा विजन रखा है. हमें बहुत खुशी है कि केरल विधानसभा में एनडीए और केरल के लोगों को प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 विधायक हैं, जो राज्य के इतिहास में पहली बार है. यह केरल के विकास के लिए एक नई शुरुआत होगी."
केरल में 9 अप्रैल को एक ही फेज में वोटिंग हुई थी, जिसमें 78.27 प्रतिशत वोटिंग हुई थी. आज सुबह 8 बजे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी समेत खास इलाकों के 823 चुनाव क्षेत्रों में गिनती शुरू हुई. यह प्रक्रिया पोस्टल बैलेट से शुरू हुआ, इसके बाद सुबह 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की गिनती शुरू हुई, जिसमें हर राउंड के नतीजे ECINET प्लेटफॉर्म और चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर रियल टाइम में अपडेट किए जा रहे थे.
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