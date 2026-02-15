केरल की नन्ही परी एलिन का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार, हजारों लोग हुए शामिल
केरल की नन्ही बच्ची एलिन को 13 फरवरी को ब्रेन डेड घोषित कर दिया था. माता-पिता ने उसके अंगों को दान करने का फैसला किया.
Published : February 15, 2026 at 7:58 PM IST
पतनमतिट्टा (केरल): एलिन शेरिन अब्राहम सिर्फ 10 महीने ही जिंदा रही, लेकिन उसने पांच लोगों को नया जीवन दिया. दरअसल, इस महीने की शुरुआत में एक सड़क हादसे के बाद एलिन ब्रेन-डेड हो गई थी. उसके माता-पिता ने उसकी किडनी, लिवर, आंखें और हार्ट वाल्व डोनेट करने का फैसला किया, जिससे वह केरल की सबसे कम उम्र की ऑर्गन डोनर बन गई. एलिन को पतनमतिट्टा के मल्लापल्ली में सेंट थॉमस सीएसआई चर्च कब्रिस्तान में पूरे राजकीय सम्मान के साथ दफनाया गया. बच्ची को अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे.
केरल के अलग-अलग हिस्सों से हजारों लोग चर्च के प्रांगण में नन्ही परी की आखिरी झलक पाने और अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जमा हुए. राज्य सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी के साथ एलिन को आखिरी श्रद्धांजलि दी.
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने नन्ही बच्ची के माता-पिता के फैसले की तारीफ की और उस मासूम की आत्मा के सम्मान में पुलिस गार्ड ऑफ ऑनर देने का आदेश दिया. एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा, "कोट्टायम में एक सड़क दुर्घटना में 10 महीने की एलिन शेरिन अब्राहम की मौत से हम सभी को बहुत दुख हुआ है. इतने दर्द के बीच, उसके माता-पिता, अरुण अब्राहम और शेरिन एन जॉन ने उसके अंग दान करने का फैसला किया."
उन्होंने आगे कहा, "केरल की सबसे कम उम्र की ऑर्गन डोनर बनकर, छोटी बच्ची एलिन ने पांच और लोगों को नई जिंदगी दी है, यह दया का एक बड़ा काम है जो केरल की सच्ची भावना को दिखाता है. मैं परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं. मैं उन समर्पित स्वास्थ्य पेशेवरों, पुलिस और सहायता टीमों को भी सलाम करता हूं जिनके तेज तालमेल से ट्रांसप्लांट मुमकिन हो पाया. हम एलिन शेरिन अब्राहम को राजकीय सम्मान के साथ विदाई देंगे."
केरल के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने भी एलिन के माता-पिता की प्रशंसा की, जिन्होंने इतने बड़े नुकसान के बावजूद ऐसा फैसला लिया जिससे पांच लोगों की जिंदगी बदल गई. उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, "अरुण अब्राहम और शेरिन जॉन का नेक फैसला दिल को छू लेने वाला है, जिन्होंने अपनी नन्ही परी एलिन शेरिन अब्राहम के ऑर्गन डोनेट करने का निर्णय किया, जबकि एक हादसे में उसकी दुखद मौत हो गई थी. भगवान एलिन की आत्मा को शांति दे. दुखी परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं."
अभिनेता कमल हासन ने भी एक्स पोस्ट में लिखा, "अरुण अब्राहम और शेरिन एन जॉन, आपको सलाम. हमारी बच्ची, एलिन शेरिन अब्राहम, महीनों तक अपनी मां के साथ रही, और 10 महीने अपने माता-पिता के बेइंतहा प्यार में रही. अब, वह पांच और लोगों को बेहतर जिंदगी जीने में मदद करेगी. सोच और दिल से, आप हमेशा प्यार करने वाले माता-पिता रहे हैं - और रहेंगे. आप जिंदगी में अपनी खुशियां वापस पाएं. आप दोनों सच में इसके हकदार हैं."
एलिन 5 फरवरी को पतनमतिट्टा में पल्लम-बोरमा जंक्शन के पास एमसी रोड पर एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई थी. कोच्चि के अमृता अस्पताल में इलाज के दौरान 13 फरवरी को उसके ब्रेन डेड होने की पुष्टि हुई. एलिन के अंगों को शुक्रवार शाम 7.13 बजे कोच्चि के अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से ग्रीन कॉरिडोर के जरिये लाया गया.
एम्बुलेंस 3 घंटे से कुछ अधिक समय में तिरुवनंतपुरम के KIMS हेल्थ हॉस्पिटल पहुंच गई. छह महीने की ध्रिया को रात 10.30 बजे शुरू हुई ट्रांसप्लांट सर्जरी में एलिन का लिवर मिला. ध्रिया केरल में किसी दूसरे बच्चे का लिवर पाने वाली सबसे कम उम्र की बच्ची बन गई. डॉक्टरों ने कहा कि ध्रिया की हालत स्थिर है.
एलिन के हार्ट वाल्व तिरुवनंतपुरम में श्री चित्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी को दान कर दिए गए, जबकि उसके कॉर्निया को कोच्चि में AIMS के आई बैंक में भेज दिए गए. उन्हें सही ट्रांसप्लांट कैंडिडेट के लिए सुरक्षित रखा जाएगा.
एलिन की किडनी तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एक 10 साल की नेफ्रोलॉजी मरीज को डोनेट की गईं. सर्जरी शनिवार सुबह सक्सेसफुली पूरी हो गई. ट्रांसप्लांट के बाद लड़की ने अपने माता-पिता से बात की, और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है.
