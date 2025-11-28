केरल की युवा वैज्ञानिक ने बहुत बड़ा 'नेबुला' खोजा, जानें इसकी खासियत
करेल में घर के आंगन में खड़ी होकर आसमान की ओर उत्सुकता से देखने वाली लड़की दुनिया को ब्रह्मांड की रचना के रहस्य बता रही.
Published : November 28, 2025 at 7:45 PM IST
मलप्पुरम (केरल): मलप्पुरम के चुंगथारा की रहने वाली डॉ. रहना प्यासेरी ने ब्रह्मांड के किसी कोने में छिपे एक बहुत बड़े नेबुला (गैस का बादल) की खोज करके दुनिया को हैरान कर दिया है. स्पेन के CEFC A इंस्टीट्यूट में इस मलयाली पोस्टडॉक्टरल फेलो की टीम ने नए खोजे गए नेबुला का नाम 'राजव' (रहना का ज्वालामप्रा) रखा है.
कैसे पड़ा नामः
यह नाम राहना के नाम के पहले अक्षर ('रा') और ज्वालामप्रा ऑब्जर्वेटरी ('जा') के पहले हिस्से को मिलाकर बनाया गया है, जहां यह स्टडी की गई थी. यह बहुत बड़ा नेबुला 'एनॉर्मस लाइमन-अल्फा नेबुला' की कैटेगरी में आता है, जो यूनिवर्स में बहुत कम पाए जाते हैं. यह यूनिवर्स की एक झलक है जैसा कि यह 11 बिलियन लाइट-ईयर्स पहले था, जब यह अपनी अभी की उम्र का सिर्फ़ 20 परसेंट था.
RaJav हमारी अपनी गैलेक्सी, मिल्की वे से चार गुना बड़ा है. रहना और उनकी टीम ने पाया कि हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा, नेबुला में मेटल से भरपूर गैसें भी हैं. रहना ने यह कामयाबी जवालाम्प्रा एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी में लेटेस्ट टेलिस्कोप से मिले डेटा को एनालाइज़ करके हासिल की. उनकी साइंटिफिक टीम में स्पेन, ब्राजील और चीन जैसे देशों के 32 रिसर्चर शामिल थे.
रहना की कहानीः
चुंगथारा मार्थोमा कॉलेज से बैचलर डिग्री पूरी करने के बाद, उन्होंने कोट्टायम की एम.जी. यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री हासिल की. फिर उन्होंने बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स से Ph.D. की. चीन में शंघाई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी में रिसर्च करने के बाद रहना स्पेन पहुंचीं. यह युवा साइंटिस्ट चुंगथारा के उस्मान और रामलथ प्यासेरी थंडुपक्कल की बेटी हैं.
राजव नेबुला के बारे मेंः
राजा नेबुला की बहुत ज़्यादा चमक है. पास के क्वासर से तेज रेडिएशन आस-पास की हाइड्रोजन गैस को एक्साइट करता है, जिससे हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन हट जाता है. इस प्रोसेस से गैस लाइमन-अल्फा लाइट निकालती है. ये गैस और एनर्जी की तेज धाराएं हैं जो क्वासर के सुपरमैसिव ब्लैक होल सेंटर से निकलती हैं.
लाइमैन-अल्फा एमिशन क्या है?
लाइमैन-अल्फा एमिशन एक खास तरह की लाइट है जो हाइड्रोजन से निकलती है, जो यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है. जब हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हाई-एनर्जी लेवल से अपने सबसे निचले लेवल पर जाता है, तो वह अल्ट्रावॉयलेट रेडिएशन का एक फोटॉन (लाइट का एक पार्टिकल) निकालता है जिसे 'लाइममैन-अल्फा' कहते हैं.
क्योंकि यह लाइट स्पेक्ट्रम के अल्ट्रावॉयलेट हिस्से में होती है, इसलिए इसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता. हालांकि, खास टेलिस्कोप इसे अरबों लाइट-ईयर दूर से भी डिटेक्ट कर सकते हैं. जैसे-जैसे यूनिवर्स फैलता है, यह अल्ट्रावॉयलेट लाइट लंबी वेवलेंथ तक फैलती है. इसलिए, भले ही यह लाइट दस अरब साल पहले निकली हो, इस रेडिएशन को आज ऑप्टिकल रेंज में डिटेक्ट किया जा सकता है.
इसे भी पढ़ेंः