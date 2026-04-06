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केरल में मदिकेरी के घने जंगल खो गई सरन्या, पत्थर पर सोकर गुजारी रातें...पानी के दम पर रही जिंदा

सरन्या केरल के जंगल में ट्रेकिंग के दौरान लापता हो गईं. उन्होंने रोमांचक और चुनौतीपूर्ण अनुभव लोगों से साझा किया.

Kerala woman survives four days in Madikeri forest on sheer willpower and stream water
सॉफ्टवेयर इंजीनियर सरन्या ट्रेकिंग के दौरान घने जंगल में भटक गई थी.. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 6, 2026 at 2:52 PM IST

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Updated : April 6, 2026 at 2:59 PM IST

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कोझिकोड: केरल की एक 36 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर सरन्या ट्रेकिंग के दौरान घने जंगल में भटक गईं. इस दौरान उन्होंने चार मुश्किल दिन और रातें घने जंगल में जिंदा रहने के लिए संघर्ष किया.

नादापुरम के इयानकोड की रहने वाली 36 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर सरन्या ने बताया कि, दिमागी ताकत ही उनके जिंदा रहने का सबसे बड़ा हथियार थी. सरन्या ने एक ट्रेकिंग के दौरान मदिकेरी के घने जंगलों में लापता हो गईं. उसके बाद उन्होंने चार मुश्किल दिन और रातें बड़ी हिम्मत से बिताई.

Kerala woman survives four days in Madikeri forest on sheer willpower and stream water
सरन्या, सॉफ्टवेयर इंजीनियर (ETV Bharat)

ईटीवी भारत से बात करते हुए नादापुरम के इयानकोड की रहने वाली 36 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर सरन्या ने बताया कि, कैसे वह मदिकेरी के घने जंगल में फंस गई और कैसे अपनी सूझबूझ से वहां वह जिंदा रहीं और वापस अपने घर पहुंची.

सरन्या ने बताया कि, वह जंगल से बाहर निकलने के लिए नदी के किनारे-किनारे चलकर बाहर निकलने के रास्ते के बारे में पता किया. इस दौरान उसे रात के समय घने जंगल में पत्थरों पर सोना पड़ा, ताकि, वह खुद को किसी तरह से जिंदा रख सके.

Kerala woman survives four days in Madikeri forest on sheer willpower and stream water
परिवार के साथ सरन्या (ETV Bharat)

सरन्या इस महीने की 2 तारीख को लापता हो गई थीं. आखिरकार कर्नाटक वन विभाग के अधिकारियों ने उन्हें खोज निकाला. वन विभाग की टीम ने सरन्या को सुबह करीब एक बजे नादापुरम में उनके घर लेकर पहुंची. जैसे ही सरन्या अपने घर पहुंचीं, परिवार और आस पड़ोस के लोग भावुक हो गए और उनके आंखों में खुशी के आंसू छलक आए.

सरन्या ने बताया कि, वह खतरनाक इलाके में रास्ता तय करते हुए, अपने पास मौजूद एक ट्रेकिंग गाइडबुक का इस्तेमाल करके अनुमानित रास्ता तय किया. उसके रूटीन में दिन भर चलना और सूरज डूबने से पहले आराम करने के लिए एक सुरक्षित चट्टान ढूंढना शामिल था.

Kerala woman survives four days in Madikeri forest on sheer willpower and stream water
केरल में मदिकेरी के घने जंगल खो गई सरन्या, वन विभाग ने खोज निकाला (ETV Bharat)

जब भी वह खुली जगहों पर पहुंचती, तो वह ऊपर जरूर देखती, इस उम्मीद में कि सर्च ड्रोन कैमरों से उसे देख लिया जाएगा. घने जंगल में फंसी होने के बावजूद, उसका किसी जंगली जानवर से सीधे सामना नहीं हुआ, हालांकि एक बार उसे गुजरते हुए हाथी की साफ गंध महसूस हुई.

जैसे ही शाम होती, जंगल जुगनुओं के झुंड से साफ रोशन हो जाता. इसके अलावा, क्योंकि यह पूर्णिमा के ठीक बाद के दिन थे, इसलिए तेज चांदनी बहुत राहत देती थी, जिससे रात का माहौल लगभग दिन जितना ही साफ दिखाई देता था. एक लकड़ी की छड़ी पास रखकर, वह आधी रात के बाद कोई आवाज सुनकर किसी भी संभावित खतरे से खुद को बचाने के लिए तैयार रहती थी. हालांकि, उनके लिए सबसे अच्छी बात यह रही कि, उन्हें किसी जंगली जानवर का सीधे तौर पर सामना नहीं करना पड़ा.

Kerala woman survives four days in Madikeri forest on sheer willpower and stream water
सरन्या अपने परिवार के साथ (ETV Bharat)

युवती सरन्या ने बताया कि, जंगल का यह सफर बहुत ही थका देने वाला था. इस दौरान उन्हें काफी तेज दर्द महसूस हुआ. उन्होंने बताया कि, कैसे उसने शुरू में अगले दिन बाहर निकलने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़ने का प्लान बनाया था, लेकिन लगातार बारिश ने उसे यह आइडिया छोड़ने पर मजबूर कर दिया.

सरन्या के मुताबिक, उसकी मुश्किल का सबसे दर्दनाक हिस्सा घुटनों के नीचे जोंक के जोरदार काटने को सहना था. ट्रेक के दौरान, उसका बैग भी खो गया जिसमें उसका मोबाइल फोन और कैमरा था, जिसे बाद में फॉरेस्ट अधिकारियों ने बरामद किया और उसके रिश्तेदारों को सौंप दिया.

खाने लायक जंगल के फल बिल्कुल नहीं मिलने के कारण, उसने पूरी तरह से झरनों का पानी पीकर जिंदा रहीं. वह जंगल में जिंदा रहने के लिए दिन में तीन लीटर से ज्यादा पानी पीती थी.

शुरू में सिर्फ आधा लीटर पानी के साथ घने जंगल में घूमने के डरावने अनुभव को शेयर करते हुए भी, उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से डगमगाया नहीं. इसे ज़िंदगी का एक कभी न भूलने वाला अनुभव बताते हुए, बहुत हिम्मत वाली सरन्या ने बताया कि वह गर्मियां खत्म होने के बाद इसी तरह की ट्रेकिंग ट्रिप पर जाने का इरादा रखती हैं.

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Last Updated : April 6, 2026 at 2:59 PM IST

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