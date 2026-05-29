केरल में स्कूली छात्राओं को हर महीने 3 दिन का मासिक धर्म अवकाश, कांग्रेस नीत UDF सरकार की योजना
केरल सरकार की योजनाओं में स्कूली छात्राओं के लिए हर महीने तीन दिन का मासिक धर्म अवकाश देने का प्रस्ताव भी शामिल है.
Published : May 29, 2026 at 2:41 PM IST
तिरुवनंतपुरम: केरल में कांग्रेस नीत यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) सरकार स्कूली छात्राओं, गैर-संगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए कई योजनाएं बना रही है. इन योजनाओं में स्कूली छात्राओं के लिए हर महीने तीन दिन का मासिक धर्म अवकाश (मेंस्ट्रुअल लीव) और अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं के लिए छह महीने की मैटरनिटी लीव शामिल है.
16वीं केरल विधानसभा के प्रथम सत्र में स्कूली छात्राओं और महिलाओं से जुड़ी कल्याणकारी पहल नई सरकार की नीतिगत भाषण का हिस्सा थीं, जिसे शुक्रवार को राज्य विधानसभा में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पढ़ा.
अपने भाषण में, गवर्नर ने कहा कि वीडी सतीशन सरकार जनता को राज्य की असली वित्तीय स्थिति के बारे में बताएगी, और सरकार जल्द ही एक व्हाइट पेपर लाएगी. अपने भाषण में उन्होंने कहा कि, केरल सरकार लड़कियों के लिए हर महीने तीन दिन की मेंस्ट्रुअल लीव और अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं के लिए छह महीने की मैटरनिटी लीव लागू करेगा.
विधानसभा सत्र की शुरूआत में गवर्नर अर्लेकर ने कहा कि, जिन विभागों में अनुसूचित जाति और जनजाति कम हैं, वहां स्पेशल भर्ती से आदिवासी जमीन कानूनों से जुड़ी चिंताओं को दूर किया जाएगा. उन्होंने कहा कि, जमीन कानूनों में सुधार किया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि, मीडिया सिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अहमियत दी जाएगी. दूसरे शहरों में भी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होंगे.
केरल की यूडीएफ सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के नाम पर एक फ्री हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम की घोषणा की है. इस स्कीम की घोषणा गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर ने वी.डी. सतीशन सरकार के पहले पॉलिसी स्टेटमेंट भाषण के दौरान की थी. ओमन चांडी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अनुसार, यह घोषणा की गई है कि एक परिवार को हर साल 25 लाख रुपये का कवरेज दिया जाएगा.
हालांकि, घोषणा में यह नहीं बताया गया कि यह स्कीम कैसे लागू की जाएगी. पॉलिसी स्टेटमेंट में यह भी साफ नहीं किया गया कि इसे कब से लागू किया जाएगा. यह भी नहीं बताया गया है कि इसे करुणा स्कीम में सुधार करके लागू किया जाएगा या दूसरी सरकारी इंश्योरेंस स्कीम को मिलाकर लागू किया जाएगा.
विपक्ष ने यूडीएफ सरकार के नीति घोषणा भाषण की कड़ी आलोचना की है. विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन ने कहा कि भाषण में कोई नीति नहीं है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केरल में नए युग के लिए कोई रोडमैप नहीं है.
विजयन ने आरोप लगाया कि, यह बिना किसी साफ विजन के पॉलिसी डिक्लेरेशन है. उन्होंने कहा कि, केंद्र की अनदेखी के बावजूद सरकार चुप है. बता दें कि, केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने नवगठित कांग्रेस-नीत यूडीएफ (UDF) सरकार के लिए अपना पहला नीतिगत भाषण 29 मई, 2026 (शुक्रवार) को केरल की 16वीं विधानसभा सत्र के पहले दिन दिया.
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