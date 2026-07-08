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वायनाड लैंडस्लाइड में पांच लापता लोगों की तलाश जारी, मरने वालों की संख्या तीन हुई

केरल के वायनाड के कल्लाडी में हुए भीषण लैंडस्लाइड के बाद तलाशी अभियान में जुटी टीम ( ETV Bharat )

तीन श्रमिकों के शवों को कल रात कोझिकोड मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया. वे सुरंग निर्माण कार्य में लगे थे. अधिकारियों ने शवों को लेप लगाने और उन्हें उनके गृहनगर तक हवाई मार्ग से ले जाने की व्यवस्था की है.

अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए आपदा स्थल को चार अलग-अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक क्षेत्र की निगरानी के लिए विशेष अधिकारियों को नियुक्त किया गया है. मलबे में फंसे लोगों का पता लगाने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित कुत्तों का भी उपयोग किया जा रहा है.

लापता पांचों व्यक्ति एक ठेका कंपनी के कर्मचारी हैं. कल रात पूरी की गई व्यापक तैयारियों के बाद राजस्व विभाग और अन्य अधिकारियों के नेतृत्व में गहन तलाशी चल रही है. अर्थमूवर्स ने पुल और सड़क पर जमा हुई मिट्टी और मलबे को पूरी तरह से साफ कर दिया. अतिरिक्त वाहनों और भारी मशीनरी की तैनाती के साथ बचाव अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है.

वायनाड: कल्लाडी में हुए भयानक लैंडस्लाइड में लापता पांच लोगों के लिए सर्च ऑपरेशन आज फिर से शुरू हो गया है. तीन मृतकों का पोस्टमॉर्टम प्रोसेस पूरा हो गया और मुख्यमंत्री वी डी सतीशन आज दोपहर करीब 1 बजे आपदा वाली जगह का दौरा करने वाले हैं.

मरने वालों की पहचान मध्य प्रदेश के चंद्रभान पाल (37), बिहार के विकास कुमार सिंह (40) और झारखंड के अनमन डोडारे (25) के तौर पर हुई है. लापता मजदूरों की पहचान एम डी इमरान, बिक्रम सिंह राणा, राहुल शर्मा, राकेश और अंसारी के तौर पर हुई है. इस बीच हॉस्पिटल में भर्ती दो घायल लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है.

केरल के वायनाड के कल्लाडी में हुए भयानक लैंडस्लाइड के बाद का हाल (ETV Bharat)

रजनीश (27), दिलीप (19), सूरज यादव (25), संजय ठाकुर (35), हीरा कुमार (32), तन्मयी जोशी (28), कूडम्मल जया (37), कंजू (39), और संतोष एस ए (55) समेत कई और लोगों का अलग-अलग मेडिकल सेंटर में इलाज चल रहा है. इन घायल लोगों के घर की पहचान आधिकारिक रूप से नहीं हुई है.

जिन लोगों को मामूली चोटें आई, उन्हें प्राइमरी मेडिकल केयर देने के बाद रिलीफ कैंप में भेज दिया गया. हेल्थ डिपार्टमेंट ने सभी घायल लोगों को सबसे अच्छी मेडिकल केयर देने के लिए खास इंतजाम किए हैं. हादसे के बड़े पैमाने को देखते हुए, इलाके में और मेडिकल टीमें भेजी गई हैं.

रेस्क्यू ऑपरेशन को आसान बनाने के लिए एक्सीडेंट वाली जगह पर आम लोगों के आने-जाने पर सख्त रोक लगा दी गई है, गाड़ियों को डेढ़ किलोमीटर दूर रोक दिया गया है. रेवेन्यू और एग्रीकल्चर मिनिस्टर चल रहे कामों को कोऑर्डिनेट करने के लिए उस जगह पर कैंप कर रहे हैं. एनडीआरएफ, फायर फोर्स, पुलिस और वॉलंटियर्स वाली एक जॉइंट टास्क फोर्स सर्च मिशन को लीड कर रही है.

अधिकारियों ने दिन की रोशनी बढ़ने पर और टीमें लाकर सर्च ऑपरेशन को बढ़ाने का फैसला किया है, ताकि यह पक्का किया जा सके कि रेस्क्यू करने वालों के लिए सभी जरूरी सेफ्टी सावधानियां बरती जाएं. रुक-रुक कर हो रही बारिश रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, कल रात भारी बारिश हुई.

हालांकि, आज सुबह साफ मौसम ने सर्च टीमों के लिए हालात ठीक कर दिया है. और खतरे की आशंका को देखते हुए पास के पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक रिलीफ कैंप खोला गया है, जिसमें अभी 75 लोग रह रहे हैं. मीनाक्षी एस्टेट के क्वार्टर में रहने वाले वर्कर्स को भी सुरक्षा कारणों से इस कैंप में शिफ्ट कर दिया गया. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जरूरत पड़ने पर और लोगों को निकालने के लिए बड़े इंतजाम किए हैं और दूसरे इलाकों में और रिलीफ कैंप खोलने के लिए सही जगहों की पहचान की है.