केरलम : विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह से 18 अगस्त से शुरू होगा आयात-निर्यात
केरल के विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह से आयात-निर्यात का काम विधिवत रूप से 18 अगस्त से प्रारंभ हो जाएगा.
Published : July 18, 2026 at 1:37 PM IST
तिरुवनंतपुरम: केरल के विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह में 18 अगस्त से निर्यात-आयात (EXIM) का काम शुरू हो जाएगा. राज्य की नई कार्ययोजना का यह हिस्सा विझिंजम बंदरगाह को एक बड़ा कार्गो हब बना देगा.
केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन के ऑफिस से जारी एक बयान के मुताबिक, यह महत्वपूर्ण विकास विझिंजम को एक ट्रांसशिपमेंट हब से एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय कार्गो गेटवे में बदल देगा. मुख्यमंत्री वीडी सतीशान पहले निर्यात कंटेनर को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जो केरलम की अर्थव्यवस्था और समुद्री व्यापार के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा.
इसके साथ ही, 'मिशन समुद्र' बिजनेस समिट भी आयोजित की जाएगी, जिसमें दुनिया भर की शिपिंग कंपनियां, लॉजिस्टिक्स फ़र्म, निर्यातकों, निवेशकों और उद्योग जगत के नेता एक साथ आएंगे. इस समिट में केरल के मैरीटाइम इकोनॉमिक विजन को दिखाया जाएगा और मिशन समुद्र को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा.
तेजी से बढ़ता वैश्विक कंटेनर बंदरगाह
केरल सरकार और अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बीच पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप से विकसित हुआ विझिंजम पोर्ट दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ने वाले कंटेनर पोर्ट्स में से एक बन गया है.
इस पोर्ट ने कमर्शियल ऑपरेशन शुरू होने के सिर्फ 18 महीनों के अंदर 2 मिलियन टीईयू कंटेनर हैंडल करके और दुनिया भर के कुछ सबसे बड़े मदरशिप को होस्ट करके एक वर्ल्ड-क्लास समुद्री केंद्र के तौर पर अपनी क्षमता दिखाई है.
सरकार के 100-दिन के एक्शन प्लान के हिस्से के तौर पर निर्यात-आयात (EXIM) सर्विसेज़ शुरू करने के साथ, विझिंजम का मकसद पूरी तरह से आयात-निर्यात गेटवे बनना है. इस पहल से माल ढुलाई का खर्च कम होने, सप्लाई चेन की कुशलता बढ़ने, एक्सपोर्ट में मुकाबला करने की क्षमता बढ़ने और नए निवेश और रोज़गार के मौके मिलने की उम्मीद है.
मिशन समुद्र: समुद्री विकास के लिए एक विजन
निर्यात-आयात (EXIM) ऑपरेशन्स का लॉन्च राज्य सरकार के लॉन्ग-टर्म दीर्घकालिक समुद्री विकास पहल, मिशन समुद्र में एक बड़ा मील का पत्थर है.
इस मिशन का मकसद पोर्ट, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, विनिर्माण क्षेत्रों, अंतर्देशीय जलमार्ग और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को जोड़कर केरल को भारत में एक अग्रणी समुद्री और परिवहन एवं सामग्री प्रबंधन (logistics) हब बनाना है.
भारत के पहले गहरे समुद्र में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट और दक्षिण एशिया के पहले पूरी तरह से पहला पूर्णतः स्वचालित कंटेनर बंदरगाह के रूप में विझिंजम सभी शिपिंग कंपनियों को बराबर सेवा देने वाले एक समावेशी बंदरगाह के तौर पर काम करता रहेगा. मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि इस तरक्की से वैश्विक समुद्री व्यापार क्षेत्र में भारत की स्थिति मजबूत होगी.
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