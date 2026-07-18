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केरलम : विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह से 18 अगस्त से शुरू होगा आयात-निर्यात

तिरुवनंतपुरम: केरल के विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह में 18 अगस्त से निर्यात-आयात (EXIM) का काम शुरू हो जाएगा. राज्य की नई कार्ययोजना का यह हिस्सा विझिंजम बंदरगाह को एक बड़ा कार्गो हब बना देगा.

केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन के ऑफिस से जारी एक बयान के मुताबिक, यह महत्वपूर्ण विकास विझिंजम को एक ट्रांसशिपमेंट हब से एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय कार्गो गेटवे में बदल देगा. मुख्यमंत्री वीडी सतीशान पहले निर्यात कंटेनर को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जो केरलम की अर्थव्यवस्था और समुद्री व्यापार के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा.

इसके साथ ही, 'मिशन समुद्र' बिजनेस समिट भी आयोजित की जाएगी, जिसमें दुनिया भर की शिपिंग कंपनियां, लॉजिस्टिक्स फ़र्म, निर्यातकों, निवेशकों और उद्योग जगत के नेता एक साथ आएंगे. इस समिट में केरल के मैरीटाइम इकोनॉमिक विजन को दिखाया जाएगा और मिशन समुद्र को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा.

तेजी से बढ़ता वैश्विक कंटेनर बंदरगाह

केरल सरकार और अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बीच पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप से विकसित हुआ विझिंजम पोर्ट दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ने वाले कंटेनर पोर्ट्स में से एक बन गया है.

इस पोर्ट ने कमर्शियल ऑपरेशन शुरू होने के सिर्फ 18 महीनों के अंदर 2 मिलियन टीईयू कंटेनर हैंडल करके और दुनिया भर के कुछ सबसे बड़े मदरशिप को होस्ट करके एक वर्ल्ड-क्लास समुद्री केंद्र के तौर पर अपनी क्षमता दिखाई है.