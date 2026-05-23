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केरल विशु बंपर लॉटरी 2026 के नतीजे घोषित: इस जैकपॉट टिकट नंबर को मिला 12 करोड़ रुपये का पहला इनाम

लकी ड्रॉ दोपहर 2 बजे तिरुवनंतपुरम के गोर्की भवन में लॉटरी विभाग के अधिकारियों की देखरेख और सार्वजनिक प्रतिनिधि की मौजूदगी में हुआ.

kerala Vishu Bumper BR-109 Results Out
केरल विशु बंपर लॉटरी 2026 के नतीजे घोषित (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 23, 2026 at 8:00 PM IST

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तिरुवनंतपुरम: केरल स्टेट लॉटरी विभाग ने शनिवार को बहुत इंतजार किए जा रहे विशु बंपर लॉटरी BR-109 के रिजल्ट घोषित किए. नतीजे में 12 करोड़ रुपये का जैकपॉट टिकट नंबर VB 135452 को मिला. लॉटरी अधिकारियों से मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक, जीतने वाला टिकट कोल्लम जिले के करुनागपल्ली में बिका, जिससे लकी विनर की पहचान को लेकर जश्न और इंतजार शुरू हो गया.

ड्रॉ दोपहर 2 बजे तिरुवनंतपुरम के गोर्की भवन में लॉटरी विभाग के अधिकारियों की देखरेख और सार्वजनिक प्रतिनिधि की मौजूदगी में हुआ. अधिकारियों ने कहा कि इस सीजन में छह सीरीज, VA, VB, VC, VD, VE और VG में जारी लगभग 45 लाख टिकटों की जबरदस्त बिक्री हुई, जिसमें पलक्कड़ में राज्य में सबसे ज्यादा टिकट बिके. विशु बंपर केरल के सबसे पॉपुलर लॉटरी ड्रॉ में से एक बना हुआ है, जिससे हर साल राज्य सरकार को काफी रेवेन्यू मिलता है.

विजेता टिकट संख्या
पहला इनाम: टिकट नंबर के लिए 12 करोड़ रुपये VB 135452

दूसरा इनाम: हर एक को 1 करोड़ रुपये (6 विजेताओं के लिए)
VA 616453, VB 372020, VC 348224, VD 252972, VE 649598, VG 367998

तीसरा इनाम: हर एक को 10 लाख रुपये (6 सीरीज में)
VA 238131, VB 149470, VC 133511, VD 575123, VE 363410, VG 480536

चौथा इनाम: हर एक को 5 लाख रुपये
VA 818975, VB 749053, VC 777708, VD 123033, VE 448421, VG 823578

5,000 रुपये इनाम जीतने वाले
0891, 1678, 1729, 2053, 2548, 2659, 2840, 3065, 3333, 3658, 3989, 4122, 4644, 4670, 4742, 5294, 5328, 5730, 5790, 5995, 6522, 6597, 7185, 7785, 8261, 8344, 8480, 8520, 9566, 9793

2,000 रुपये का इनाम जीतने वाले विजेता
0094, 0363, 0547, 0560, 0696, 0862, 1240, 2216, 2825, 2889, 3669, 3731, 3812, 4483, 4654, 4952, 6193, 6279, 6555, 7431, 7760, 8241, 8573, 8884

1,000 रुपये का इनाम जीतने वाले विजेता
0281, 0613, 0705, 1295, 1334, 1693, 1801, 1815, 2279, 2532, 2588, 2654, 2940, 3129, 3406, 3591, 4019, 4053, 4327, 4472, 4547, 4563, 4977, 5016, 5148, 5458, 5551, 5571, 5925, 6097, 6143, 6361, 6704, 7109, 7357, 7614, 7621, 7833, 7898, 8124, 8402, 8511, 8512, 8545, 8629, 8808, 8866, 8918, 9170, 9260, 9339, 9344, 9474, 9998

आकर्षक पुरस्कार इस प्रकार हैं...

पहला इनाम: 12 करोड़ रुपये

दूसरा इनाम: 6 लोगों में से प्रत्येक विजेता के लिए 1 करोड़ रुपये

तीसरा इनाम: प्रत्येक विजेता के लिए 10 लाख रुपये का इनाम

चौथा इनाम: प्रत्येक विजेता के लिए 5 लाख रुपये

सांत्वना पुरस्कार: जीतने वाले पहले प्राइज नंबर वाले लेकिन दूसरी सीरीज के टिकट के लिए हर एक के लिए 1 लाख रुपये

इसके अलावा, लकी विजेताओं के लिए 5000 रुपये, 2000 रुपये, 1000 रुपये, 500 रुपये और 300 रुपये के कई और इनाम भी इंतजार कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें: केरल में बंपर लॉटरीः नए साल पर 21 लोग बने करोड़पति! जानें विजेताओं की जेब में कितनी रकम आएगी

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