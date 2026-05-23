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केरल विशु बंपर लॉटरी 2026 के नतीजे घोषित: इस जैकपॉट टिकट नंबर को मिला 12 करोड़ रुपये का पहला इनाम

केरल विशु बंपर लॉटरी 2026 के नतीजे घोषित ( ETV Bharat )

तिरुवनंतपुरम: केरल स्टेट लॉटरी विभाग ने शनिवार को बहुत इंतजार किए जा रहे विशु बंपर लॉटरी BR-109 के रिजल्ट घोषित किए. नतीजे में 12 करोड़ रुपये का जैकपॉट टिकट नंबर VB 135452 को मिला. लॉटरी अधिकारियों से मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक, जीतने वाला टिकट कोल्लम जिले के करुनागपल्ली में बिका, जिससे लकी विनर की पहचान को लेकर जश्न और इंतजार शुरू हो गया.

ड्रॉ दोपहर 2 बजे तिरुवनंतपुरम के गोर्की भवन में लॉटरी विभाग के अधिकारियों की देखरेख और सार्वजनिक प्रतिनिधि की मौजूदगी में हुआ. अधिकारियों ने कहा कि इस सीजन में छह सीरीज, VA, VB, VC, VD, VE और VG में जारी लगभग 45 लाख टिकटों की जबरदस्त बिक्री हुई, जिसमें पलक्कड़ में राज्य में सबसे ज्यादा टिकट बिके. विशु बंपर केरल के सबसे पॉपुलर लॉटरी ड्रॉ में से एक बना हुआ है, जिससे हर साल राज्य सरकार को काफी रेवेन्यू मिलता है.

विजेता टिकट संख्या

पहला इनाम: टिकट नंबर के लिए 12 करोड़ रुपये VB 135452

दूसरा इनाम: हर एक को 1 करोड़ रुपये (6 विजेताओं के लिए)

VA 616453, VB 372020, VC 348224, VD 252972, VE 649598, VG 367998

तीसरा इनाम: हर एक को 10 लाख रुपये (6 सीरीज में)

VA 238131, VB 149470, VC 133511, VD 575123, VE 363410, VG 480536

चौथा इनाम: हर एक को 5 लाख रुपये

VA 818975, VB 749053, VC 777708, VD 123033, VE 448421, VG 823578

5,000 रुपये इनाम जीतने वाले

0891, 1678, 1729, 2053, 2548, 2659, 2840, 3065, 3333, 3658, 3989, 4122, 4644, 4670, 4742, 5294, 5328, 5730, 5790, 5995, 6522, 6597, 7185, 7785, 8261, 8344, 8480, 8520, 9566, 9793

2,000 रुपये का इनाम जीतने वाले विजेता

0094, 0363, 0547, 0560, 0696, 0862, 1240, 2216, 2825, 2889, 3669, 3731, 3812, 4483, 4654, 4952, 6193, 6279, 6555, 7431, 7760, 8241, 8573, 8884

1,000 रुपये का इनाम जीतने वाले विजेता

0281, 0613, 0705, 1295, 1334, 1693, 1801, 1815, 2279, 2532, 2588, 2654, 2940, 3129, 3406, 3591, 4019, 4053, 4327, 4472, 4547, 4563, 4977, 5016, 5148, 5458, 5551, 5571, 5925, 6097, 6143, 6361, 6704, 7109, 7357, 7614, 7621, 7833, 7898, 8124, 8402, 8511, 8512, 8545, 8629, 8808, 8866, 8918, 9170, 9260, 9339, 9344, 9474, 9998