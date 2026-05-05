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केरल में UDF की जीत से तेलंगाना कांग्रेस में जोश हाई, क्या बोले CM रेवंत रेड्डी

कांग्रेस का झंडा और तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी (फाइल फोटो) ( ANI and ETV Bharat )

हैदराबाद: केरल में कांग्रेस की नेतृत्व वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) की जबरदस्त जीत ने तेलंगाना में कांग्रेस के नेताओं में नया जोश भर दिया है. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इसे विकास पर आधारित सरकार में लोगों के भरोसे की झलक बताया है.

तेलंगाना के सीनियर नेताओं की एक टीम, जिसमें डिप्टी मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क और मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, पोन्नम प्रभाकर, सीथक्का और श्रीधर बाबू शामिल थे, ने केरल के कई चुनाव क्षेत्रों में रैली की थी. पार्टी नेताओं का कहना है कि उनकी कोशिशों ने जमीन पर कांग्रेस के कैंपेन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई.

स्टार प्रचारक बनाए गए रेवंत रेड्डी ने कोवलम, मवेलिककारा, पठानपुरम, नेमोम, कोच्चि और तिरुवनंतपुरम जैसी खास जगहों का दौरा किया. उन्होंने रोड शो, पब्लिक मीटिंग और यूडीएफ मैनिफेस्टो जारी करने में हिस्सा लिया और वोटरों से एक प्रगतिशील भविष्य के लिए कांग्रेस को समर्थन करने की अपील की.

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, कैंपेन में कांग्रेस राज में तेलंगाना के कल्याण और विकास के कामों को खास तौर पर प्रमुखता दी गई, जिससे केरल के वोटरों में अच्छी प्रतिक्रिया मिली. एक वरिष्ठ नेता ने कहा, "लोगों का जवाब अच्छा था. वे हमारे कार्य करने के तरीकों और विजन से जुड़े."