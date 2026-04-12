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Kerala BDS Student Death: छात्र की मौत मामले में दो फैकल्टी मेंबर निलंबित, जाति के आधार पर प्रताड़ित करने का आरोप

बीडीएस छात्र नितिन राज ( ETV Bharat )

कन्नूर (केरल): कन्नूर डेंटल कॉलेज में BDS प्रथम वर्ष के छात्र नितिन राज की एक बिल्डिंग से गिरने के बाद मौत हो गई. नितिन के परिवार ने आरोप लगाया है कि उसके साथ जाति और रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था. पुलिस के मुताबिक, राज (22 वर्ष) जो तिरुवनंतपुरम का रहने वाला था, 10 अप्रैल की दोपहर को बिल्डिंग से गिरने के बाद मेडिकल कॉलेज ब्लॉक के पास गंभीर रूप से घायल मिला था. शक है कि उसने आत्महत्या की थी. उसे तुरंत मेडिकल कॉलेज ले जाया गया और इलाज दिया गया, लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई. राज के पिता राजन ने पत्रकारों को बताया कि उनके बेटे को उसके सांवले रंग और खराब पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से शिक्षक गलत शब्दों से प्रताड़ित करते थे. राजन ने दावा किया, "उसने (नितिन राज ने) डेंटल कॉलेज में मेरिट सीट पर एडमिशन पाने के लिए बिना किसी मदद के कड़ी मेहनत की. लेकिन फैकल्टी ने उसकी जाति और रंग को लेकर उसे प्रताड़ित किया. उन्होंने उसे पढ़ाई में नुकसान पहुंचाने की भी धमकी दी." राजन ने कहा कि उन्होंने संकाय सदस्यों (Faculty Members) के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और अपने बेटे की मौत की निष्पक्ष जांच की उम्मीद कर रहे हैं. वहीं, शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. घटना के बाद, कॉलेज ने आंतरिक जांच शुरू की और शनिवार को डेंटल एनाटॉमी डिपार्टमेंट के हेड एमके राम और एसोसिएट प्रोफेसर केटी संगीता नांबियार को सस्पेंड कर दिया गया. राज की बहन निकिता ने कहा कि उसे जाति और रंग के आधार पर बार-बार परेशान किया गया. बहन ने दावा किया कि राज ने कॉलेज प्रिंसिपल से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने आरोप लगाया, "वह हमें इस तरह के भेदभाव और परेशान करने के बारे में नियमित रूप से बताता था. उसे एक बार स्टाफ रूम में बुलाया गया था जहां उसे बहुत परेशान किया गया था." बहन ने यह भी दावा किया कि एक बार राज को क्लासरूम में दूसरे छात्रों के सामने एक फैकल्टी मेंबर ने "स्लम डॉग" (मलिन बस्ती का निवासी) कहा था. उन्होंने आगे कहा, "एक बार, जब उत्पीड़न बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो उसने जवाब दिया, जिसके बाद गाली-गलौज और बढ़ गई."