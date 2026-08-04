केरल के मंत्री ने महिलाओं के मुफ्त बस यात्रा को लेकर कही ऐसी बात, भड़के महिला संगठन
केरल के परिवहन मंत्री ने महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा को निजी स्कूल और अस्पतालों से जोड़कर नया विवाद खड़ा कर दिया है.
Published : August 4, 2026 at 10:09 PM IST
पलक्कड़ (केरल): सूबे के परिवहन मंत्री सी पी जॉन के एक बयान से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. उन्होंने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना को निजी स्कूलों और निजी अस्पतालों को चुनने की उनकी आदत से जोड़ा है, जिसकी महिला संगठनों ने कड़ी आलोचना की है.
केरल बस परिवहन संघ के राज्य सम्मेलन में बोलते हुए मंत्री ने जनता के इस व्यवहार पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा- "महिलाएं सरकारी (KSRTC) बसों में मुफ्त यात्रा कर रही हैं, लेकिन अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों के बजाय पैसे देकर निजी स्कूलों में भेजती हैं. यहां तक कि क्षमता न होने पर भी वे सरकारी अस्पतालों के मुकाबले निजी अस्पतालों को चुनती हैं. केरल के लोगों का यह व्यवहार हैरान करने वाला है." उन्होंने यह भी कहा कि मुफ्त यात्रा योजना से बसों में बहुत भीड़ हो गई है.
इन बयानों का 'ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वूमेंस एसोसिएशन' (AIDWA) की केरल राज्य समिति ने कड़ा विरोध किया है. संगठन ने इन टिप्पणियों को महिला-विरोधी और महिलाओं का अपमान करने वाला बताया. उन्होंने मांग की कि मंत्री अपने शब्द वापस लें और बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगें. संगठन का कहना है कि इन बयानों ने महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाई है और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने वालों का मज़ाक उड़ाया है.
आलोचनाओं का जवाब देते हुए जॉन ने कहा कि उनके बयानों को गलत समझा गया. उनका मकसद महिलाओं पर हमला करना नहीं, बल्कि समाज की कमियों को सामने रखना था. उन्होंने यह भी कहा कि बसों में मुफ्त यात्रा करना महिलाओं का कानूनी अधिकार है और वे अपनी बात पर कायम हैं.
इसके बाद से इन बयानों पर काफी बहस छिड़ गई है. आलोचकों ने मंत्री पर महिलाओं को लेकर एक जैसी सोच (रूढ़िवादिता) रखने का आरोप लगाया, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि इन टिप्पणियों ने सरकारी स्कूलों और स्वास्थ्य संस्थाओं पर जनता के भरोसे से जुड़े बड़े सवाल खड़े किए हैं.
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