केरल में ट्रेन को डिरेल करने की बड़ी साजिश नाकाम, बिहार का एक युवक हिरासत में
केरल के पलक्कड़ में ओट्टापाम और शोरानूर के बीच रेलवे ट्रैक पर कंक्रीट स्लैब और भारी सामान रखकर ट्रेन पलटाने की बड़ी साजिश का शक.
Published : October 20, 2026 at 10:52 PM IST
पलक्कड़ (केरल): केरल के पलक्कड़ जिले में मंगलवार को ट्रेन को पलटाने की एक संदिग्ध साजिश का मामला सामने आया है. ओट्टापाम और शोरानूर रेलवे स्टेशनों के बीच तीन अलग-अलग जगहों पर रेलवे ट्रैक पर बेहद भारी पत्थर रखी हुई पाई गईं. इस घटना के तुरंत बाद सतर्क हुई रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने मुस्तैदी दिखाते हुए एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है. वह बिहार का रहने वाला है.
ट्रैक पर मिलीं खतरनाक चीजें, सुरक्षा पर उठे सवाल
यह घटना मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे से 11:30 बजे के बीच की है. ओट्टापाम-शोरानूर रेल खंड पर मन्नानूर और करकड़ 'ए' केबिन के पास तीन स्थानों पर पटरियों के बीच भारी सामान रखा हुआ मिला. आरपीएफ द्वारा बरामद की गई वस्तुओं में कंक्रीट का एक बड़ा स्लैब, पटरी का एक भारी लोहे का टुकड़ा और पत्थर की तरह जमे हुए कड़े सीमेंट की एक पूरी बोरी शामिल है. अगर समय रहते इन पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो कोई बड़ी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो सकती थी.
संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रहा था युवक
घटनास्थल के ठीक पास एक व्यक्ति को बेहद संदिग्ध तरीके से घूमते हुए देखा गया, जिसके बाद आरपीएफ के जवानों ने तुरंत घेराबंदी कर उसे अपनी हिरासत में ले लिया. पकड़े गए आरोपी की पहचान बिहार निवासी शुक लाल के रूप में हुई है. जांच अधिकारी और सुरक्षा एजेंसियां आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही हैं ताकि यह स्पष्ट हो सके कि ट्रैक पर इन भारी सामानों को रखने में उसकी क्या भूमिका थी और इसके पीछे का असली मकसद क्या था.
साजिश के एंगल से जांच जारी
रेलवे और स्थानीय पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मामले की गहन तफ्तीश में जुटे हैं. हालांकि, प्रशासन का कहना है कि इस घटना में पकड़े गए युवक की संलिप्तता अभी पूरी तरह से साबित नहीं हुई है और न ही उसने अपना जुर्म कबूला है. सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले को ट्रेन को पटरी से उतारने या देश की लाइफलाइन कही जाने वाली रेलवे व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की एक बड़ी और सोची-समझी साजिश के तहत देख रही हैं.
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