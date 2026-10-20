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केरल में ट्रेन को डिरेल करने की बड़ी साजिश नाकाम, बिहार का एक युवक हिरासत में

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )

पलक्कड़ (केरल): केरल के पलक्कड़ जिले में मंगलवार को ट्रेन को पलटाने की एक संदिग्ध साजिश का मामला सामने आया है. ओट्टापाम और शोरानूर रेलवे स्टेशनों के बीच तीन अलग-अलग जगहों पर रेलवे ट्रैक पर बेहद भारी पत्थर रखी हुई पाई गईं. इस घटना के तुरंत बाद सतर्क हुई रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने मुस्तैदी दिखाते हुए एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है. वह बिहार का रहने वाला है.

ट्रैक पर मिलीं खतरनाक चीजें, सुरक्षा पर उठे सवाल