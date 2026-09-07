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केरल के त्रिशूर सड़क हादसे की FSL जांच में खुलासा, मारे गए छात्रों के शराब पीने की पुष्टि

केरल के त्रिशूर में हाईवे पर खड़े ट्रक से कार के टकराने के मामले की जांच में कई खुलासे हुए ( ETV Bharat )

त्रिशूर: तमिलनाडु के आठ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की उस दुखद घटना में एक अहम खुलासा हुआ है, जिसमें उनकी कार कैपामंगलम में नेशनल हाईवे पर खड़ी एक लॉरी से टकरा गई थी. त्रिशूर मेडिकल कॉलेज के फोरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड डॉ. हितेश शंकर, जिन्होंने ऑटोप्सी की थी, ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि मरने वाले स्टूडेंट्स ने शराब पी थी. यह भी पता चला कि यह हादसा तब हुआ जब स्टूडेंट्स ने एक्सीडेंट से ठीक पहले लोकल लोगों से हुई झड़प के बाद पुलिस से बचने के लिए बहुत तेज स्पीड में गाड़ी चलाई. नशे में धुत होकर लोकल लोगों से झगड़ा एक्सीडेंट से ठीक पहले ग्रुप को ले जा रही कार थालिकुलम पथमकल्लू में रुकी थी. कमरे के बारे में पूछते समय, युवकों की लोकल लोगों से कहासुनी हो गई, जो आखिर में मारपीट में बदल गई. ग्रुप के बर्ताव पर शक होने पर लोकल लोगों ने तुरंत वडनप्पल्ली पुलिस को इन्फॉर्म किया. पुलिस के आने का एहसास होने पर छात्र कस्टडी से बचने के लिए जल्दी से मौके से भाग गए. कोच्चि की ओर तेज रफ़्तार से जा रही कार काइपामंगलम में एक्सीडेंट हो गया. पुलिस ने थालिकुलम पथमकल्लू में हुई घटनाओं का सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा किया. इसके अलावा, शराब की मौजूदगी की और साइंटिफिक पुष्टि के लिए सैंपल कक्कनाड में केमिकल एग्ज़ामिनेशन लेबोरेटरी भेजे गए हैं. यह पता चलने के बाद कि युवक बहुत ज़्यादा नशे में थे, पुलिस ने उनके रास्ते के सीसीटीवी फुटेज पर ध्यान देते हुए अपनी जांच तेज कर दी. पुलिस ने गुरुवायूर से काइपामंगलम तक के रास्ते के बड़े कैमरों का फुटेज पहले ही इकट्ठा कर लिया, जिससे जरूरी जानकारी मिली है. मंदिर जाने के बाद बार में ? शुरुआती जांच से पता चलता है कि तमिलनाडु का यह ग्रुप थालिकुलम जाने से पहले गुरुवायूर मंदिर गया था. रास्ते में कई बार में रुककर शराब पीने का पता चलने के बाद, पुलिस ने हाईवे के किनारे लगे मशहूर बार से सीसीटीवी फुटेज जब्त कर ली है. वे उन सभी जगहों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ-जहाँ वे गए थे और क्या वे किसी और से मिले थे.