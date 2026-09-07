केरल के त्रिशूर सड़क हादसे की FSL जांच में खुलासा, मारे गए छात्रों के शराब पीने की पुष्टि
केरल के त्रिशूर में हाईवे पर खड़े ट्रक से कार के टकराने के मामले की जांच में कई खुलासे हुए हैं.
Published : September 7, 2026 at 10:44 AM IST
त्रिशूर: तमिलनाडु के आठ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की उस दुखद घटना में एक अहम खुलासा हुआ है, जिसमें उनकी कार कैपामंगलम में नेशनल हाईवे पर खड़ी एक लॉरी से टकरा गई थी. त्रिशूर मेडिकल कॉलेज के फोरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड डॉ. हितेश शंकर, जिन्होंने ऑटोप्सी की थी, ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि मरने वाले स्टूडेंट्स ने शराब पी थी.
यह भी पता चला कि यह हादसा तब हुआ जब स्टूडेंट्स ने एक्सीडेंट से ठीक पहले लोकल लोगों से हुई झड़प के बाद पुलिस से बचने के लिए बहुत तेज स्पीड में गाड़ी चलाई.
नशे में धुत होकर लोकल लोगों से झगड़ा
एक्सीडेंट से ठीक पहले ग्रुप को ले जा रही कार थालिकुलम पथमकल्लू में रुकी थी. कमरे के बारे में पूछते समय, युवकों की लोकल लोगों से कहासुनी हो गई, जो आखिर में मारपीट में बदल गई. ग्रुप के बर्ताव पर शक होने पर लोकल लोगों ने तुरंत वडनप्पल्ली पुलिस को इन्फॉर्म किया.
पुलिस के आने का एहसास होने पर छात्र कस्टडी से बचने के लिए जल्दी से मौके से भाग गए. कोच्चि की ओर तेज रफ़्तार से जा रही कार काइपामंगलम में एक्सीडेंट हो गया. पुलिस ने थालिकुलम पथमकल्लू में हुई घटनाओं का सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा किया. इसके अलावा, शराब की मौजूदगी की और साइंटिफिक पुष्टि के लिए सैंपल कक्कनाड में केमिकल एग्ज़ामिनेशन लेबोरेटरी भेजे गए हैं.
यह पता चलने के बाद कि युवक बहुत ज़्यादा नशे में थे, पुलिस ने उनके रास्ते के सीसीटीवी फुटेज पर ध्यान देते हुए अपनी जांच तेज कर दी. पुलिस ने गुरुवायूर से काइपामंगलम तक के रास्ते के बड़े कैमरों का फुटेज पहले ही इकट्ठा कर लिया, जिससे जरूरी जानकारी मिली है.
मंदिर जाने के बाद बार में ?
शुरुआती जांच से पता चलता है कि तमिलनाडु का यह ग्रुप थालिकुलम जाने से पहले गुरुवायूर मंदिर गया था. रास्ते में कई बार में रुककर शराब पीने का पता चलने के बाद, पुलिस ने हाईवे के किनारे लगे मशहूर बार से सीसीटीवी फुटेज जब्त कर ली है. वे उन सभी जगहों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ-जहाँ वे गए थे और क्या वे किसी और से मिले थे.
पुलिस को शक है कि बहुत ज़्यादा नशे और झगड़े के बाद गुस्से में बहुत तेज गाड़ी चलाने की वजह से ड्राइवर का कंट्रोल खो गया और उसने लॉरी के पिछले हिस्से में टक्कर मार दी. आने वाले घंटों में लोकल गवाहों के बयान सामने आने पर घटना की पूरी तस्वीर सामने आएगी.
एक चौंकाने वाली दुखद घटना
यह भयानक हादसा शुक्रवार रात 11:45 बजे कैपामंगलम के पनम्बिकुन्नू सेंटर में हुआ. तमिलनाडु के डिंडीगुल में पीएसएनए इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स को ले जा रही कार, निर्माणाधीन नेशनल हाईवे की पहली लेन में खड़ी महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड एक लॉरी से तेज रफ़्तार से टकरा गई.
टक्कर लगने से कार का अगला हिस्सा लॉरी के नीचे पूरी तरह से कुचल गया और टूट गया. तेज आवाज सुनकर, लोकल लोग, दमकलकर्मी और पुलिस पहुँचे और गाड़ी को काटकर अंदर बैठे लोगों को बाहर निकाला. छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो और लोगों की हॉस्पिटल ले जाते समय मौत हो गई.
जांच तेज
मरने वालों की पहचान सलेम के विश्वा, डिंडीगुल के सूर्या, जीवा और युवासंजीत, और मदुरै के संतोष, प्रसन्ना, जोशुआ और मुरलीकृष्णन के तौर पर हुई. वे केरल घूमने आए थे. शुरुआती जांच से पता चला कि गैर-कानूनी पार्किंग और तेज रफ़्तार हादसे की वजहें थी. हालांकि, नई जांच में अहम बातें सामने आई, जिनसे पता चला कि स्टूडेंट्स के शराब पीने और उसके बाद हुई झड़प ने इस हादसे का रास्ता बनाया. पुलिस की गिरफ़्तारी से बचने के लिए उनकी तेज रफ़्तार गाड़ी चलाने की कोशिश का नतीजा आखिरकार आठ नौजवानों की दुखद मौत हो गई.
इस बीच पुलिस ने पुणे महाराष्ट्र के रहने वाले तुकाराम कांबले को गिरफ्तार किया है, जिसने बिना किसी चेतावनी के लॉरी को गैर-कानूनी तरीके से पार्क किया था. एक्सीडेंट के बाद वह भाग गया था, लेकिन लोकल लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.
त्रिशूर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम होने के बाद मरने वाले स्टूडेंट्स की बॉडी उनके रिश्तेदारों को सौंप दी गई. मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट और पुलिस मिलकर यह भी जांच कर रहे हैं कि क्या नेशनल हाईवे अथॉरिटी और कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी की तरफ से सेफ्टी में कोई कमी थी. हाईवे वायलेशन के अलावा, यह घटना नशे के इस्तेमाल से होने वाले गंभीर खतरों को भी दिखाती है.