केरल विधानसभा चुनाव से पहले CPM को बड़ा झटका, पूर्व विधायक कांग्रेस में शामिल
केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सन्नी जोसेफ ने आयशा पोटी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलायी, कांग्रेस का पारंपरिक तिरंगा शॉल ओढ़ाया.
Published : January 13, 2026 at 3:16 PM IST
तिरुवनंतपुरम: केरल विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ CPI(M) को एक बड़ा झटका लगा है. अनुभवी नेता और पूर्व विधायक एडवोकेट आयशा पोटी कांग्रेस में शामिल हो गई हैं. आयशा ने कोट्टारक्करा विधानसभा क्षेत्र से तीन बार चुनाव जीता था. मंगलवार को राज्य की राजधानी में लोक भवन के सामने केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) द्वारा आयोजित दिन-रात के विरोध प्रदर्शन स्थल पर हुआ.
विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन और KPCC अध्यक्ष सन्नी जोसेफ ने औपचारिक रूप से उनका पार्टी में स्वागत किया. सन्नी जोसेफ ने आयशा पोटी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता सौंपी, जिन्हें कांग्रेस का पारंपरिक तिरंगा शॉल ओढ़ाया गया. रिपोर्टों से पता चलता है कि वह कोट्टारक्करा निर्वाचन क्षेत्र से संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF) की उम्मीदवार बनने के लिए तैयार हैं. यह सीट उन्होंने हंसिया-हथौड़ा-तारा बैनर के तहत लगातार 15 वर्षों तक संभाली थी.
पार्टी में शामिल होने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए आयशा पोटी ने बताया कि उन्हें CPI(M) के भीतर काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था. उन्होंने कहा, "जब वह आंदोलन जिसे आपने खड़ा करने में मदद की, वही आपको दुख पहुंचाने लगे, तो यह बहुत दर्दनाक होता है." समर्थन की कमी और आंतरिक कलह का हवाला देते हुए, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि उनकी प्रतिबद्धता कोट्टारक्करा की जनता के प्रति बनी हुई है.
अपनी पूर्व पार्टी की कार्यप्रणाली पर तीखा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि विधायक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने कभी "पीआर (PR) वर्क" या छवि चमकाने वाले बनावटी कामों का सहारा नहीं लिया. वामपंथियों की ओर से होने वाली संभावित आलोचना का अंदाज़ा लगाते हुए उन्होंने आगे कहा, "मैं उन लोगों द्वारा 'वर्ग-गद्दार' कहे जाने के लिए तैयार हूं जिन्हें मैंने पीछे छोड़ दिया है, लेकिन मेरी प्राथमिकता आम आदमी के लिए काम करना जारी रखना है."
आयशा पोटी 2006 में तब राजनीतिक फलक पर छाईं, जब उन्होंने दिग्गज नेता आर. बालकृष्ण पिल्लई को उनके गढ़ कोट्टारक्करा में हराया. पिल्लई 1977 से लगभग लगातार इस सीट पर काबिज थे. उनकी जीत को केरल के राजनीतिक इतिहास के सबसे बड़े उलटफेरों में से एक माना गया. इसके बाद उन्होंने 2011 और 2016 में भी अपनी सीट बचाए रखी और जीत की हैट्रिक पूरी की.
पिनाराई विजयन सरकार के दौरान मतभेदों के संकेत तब मिले, जब वरिष्ठ होने के बावजूद कथित तौर पर उन्हें मंत्री या स्पीकर के पद के लिए नजरअंदाज कर दिया गया. 2021 में उनके रिश्ते और खराब हो गए जब के.एन. बालगोपाल को जगह देने के लिए उनका टिकट काट दिया गया.
यह बदलाव जुलाई 2025 में तब स्पष्ट होना शुरू हुआ, जब उन्होंने ओमन चांडी के एक स्मृति कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेताओं कोडिकुन्निल सुरेश और चांडी ओमन के साथ मंच साझा किया. हालांकि उस समय उन्होंने दावा किया था कि उनकी उपस्थिति दिवंगत मुख्यमंत्री के प्रति सम्मान के कारण थी, लेकिन उसी वर्ष बाद में CPI(M) की सदस्यता का नवीनीकरण करने से उनके इनकार ने पार्टी छोड़ने की पुष्टि कर दी.
कांग्रेस में उनके औपचारिक प्रवेश के साथ, UDF को मध्य त्रावणकोर में गहरी पैठ रखने वाली एक हाई-प्रोफाइल उम्मीदवार मिल गई है. उनके इस कदम से कोल्लम जिले में ईसाई और तटस्थ वोट बैंक में बड़े बदलाव की उम्मीद है, जो 2026 के चुनावों की तैयारी कर रहे राज्य में चुनावी समीकरणों को UDF के पक्ष में बदल सकता है.
