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केरल: श्रीनिवासन ने 2,000 बार बाघ देखे, बोले-जंगल मेरी जिंदगी, दो किमी. तक रेंगते हुए पहुंचे

जंगल से आकार लेता जीवन बता दें, श्रीनिवासन मलयार आदिवासी समुदाय से हैं, जो परम्बिकुलम के जंगलों में रहने वाली आदिवासी जनजातियों में से एक है. जिसमें मालामलसर, मुदुवन और कादर जनजातियां भी शामिल हैं. हालांकि उनके पिता और दादा हाथी महावत थे और पिट ट्रैप से पकड़े गए जंगली हाथियों को ट्रेनिंग देते थे, हालांकि उनसे उम्मीद थी कि वे अपने परिवार का यह पारंपरिक काम करेंगे, लेकिन श्रीनिवासन ने इसके बजाय दिहाड़ी का काम चुना, जैसे लकड़ी काटना, मछली पकड़ना और कभी-कभी फॉरेस्ट ऑफिस में काम करना.

उनके ऑब्जर्वेशन और फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन बाद में वाइल्डलाइफ मॉनिटरिंग के लिए बेहद कीमती बन गए. इससे कंजर्वेशन की कोशिशों में मदद मिली. इसका नतीजा यह हुआ कि 2010 में परम्बिकुलम वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया. तब तक, श्रीनिवासन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक टेम्पररी वॉचर के तौर पर शामिल हो चुके थे, और वह अभी भी इसी पद पर हैं.

चाचा से कैमरा उधार मांगा अपनी आंखों से देखे हुए बाघ को सच में साबित करने के लिए, श्रीनिवासन ने अपने चाचा से मदद मांगी. इसके लिए उन्होंने उनके लिए एक छोटा सा कैमरा उधार मांगा. उन्होंने कैमरे की मदद से बाघों के हर मूवमेंट की फोटो को कैप्चर करना शुरू किया. इसके बाद सभी तस्वीरें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिखाईं. फोटोग्राफिक सबूत मिलने पर, अधिकारियों ने उनकी शानदार ट्रैकिंग स्किल्स को पहचान लिया.

संदेह से वैज्ञानिक प्रमाण तक पहली बार बाघ दिखने के बाद, श्रीनिवासन दौड़कर गए और यह बात अपने सीनियर अधिकारियों को बताई, तो उनकी इस बात पर किसी को भी विश्वास नहीं हुआ. एकसिरे से उनके दावे को खारिज कर दिया गया. हालांकि मौके पर बाघ के पैर के निशान दिखने के बाद जंगल के अधिकारियों को कुछ शक हुआ. जैसे-जैसे श्रीनिवासन अलग-अलग कामों के लिए जंगल में जाते थे तो उन्हें अक्सर बाघ दिखाई देते रहे. इससे इतर, अधिकारी अक्सर उनकी इन बातों को मनगढ़ंत बताकर खारिज कर देते थे और उनका मजाक उड़ाते थे.

वहीं, कुछ देर बाद, जहां वे बैठकर मछली पकड़ रहे थे वहां से एक और बाघ उनके पास से गुजरा. श्रीनिवासन की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई. वे चुपचाप बस बाघ को देखते ही रहे. 26 साल के करियर में बाघ के साथ उनकी यह आंखमिचौली एक-दो बार नहीं बल्कि 2 हजार से ज्यादा बार हो चुकी है. इस यादगार मुलाकात ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई है. वहीं, इसी सिलसिले में उन्हें परम्बिकुलम के 'टाइगर मैन' का खिताब भी मिल चुका है.

श्रीनिवासन का यह सफर साल 1999 में मात्र 16 साल की उम्र में शुरू हुआ था. वे सैंक्चुअरी के अंदर परम्बिकुलम-अलियार पुल पर मछली पकड़ने के लिए बैठे थे, तभी अचानक उन्हें एक गहरी गुर्राहट सुनाई देती है. वे समझे कि हाथी या गौर (जंगली बैल) हो सकता है. इसलिए वे सुरक्षा के लिए पुल के ऊपर बने एक जगह पर चढ़ गए. कुछ देर बाद उनकी नजर नीचे एक बाघ पर पड़ती है, जो शांत और आराम से उनके नीचे से चला जा रहा है.

तिरुवनंतपुरम (केरल): आदमी अपनी जिंदगी में तमाम जानवरों को देखता है. खुश होता है. वहीं, बात बाघ की करें तो ज्यादातर लोग जंगल में एक-आध बार ही इसको देख पाते हैं, लेकिन भारत के दक्षिण भारतीय राज्य केरल के परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व के जंगल पर रखने वाले आदिवासी श्रीनिवासन के बारे में यह बात सटीक नहीं बैठती. वे पिछले 26 सालों में 2,000 बार से ज्यादा बाघों को देख चुके हैं.

टाइगरमैन श्रीनिवासन के कैमरे में कैद हुई तस्वीर (ETV Bharat)

शुरू में उन्हें पगमार्क ट्रैकिंग के जरिए टाइगर सेंसस का काम सौंपा गया था, बाद में वे पूरे रिजर्व में लगे कैमरा ट्रैप की मॉनिटरिंग में शामिल हो गए. हर तीन दिन में वे घने जंगलों में कैमरों को चेक करने, खराब डिवाइस को बदलने और पेड़-पौधों को साफ करने के लिए ट्रेकिंग करते थे. ऐसे में वह अक्सर एक दिन में करीब 50 किलोमीटर तक पैदल चलते थे. उनकी काबिलियत को देखते हुए, एक डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर (DFO) और रेंज ऑफिसर ने आखिरकार उन्हें टाइगर सेंसस के काम के लिए रख लिया. उनके शुरुआती काम में टाइगर के साइज और सेक्स का पता लगाने के लिए पगमार्क ढूंढना और मापना शामिल था. हालांकि, क्योंकि पगमार्क का माप इस बात पर काफी अलग-अलग होता था कि इलाका सूखी रेत वाला है या दलदली मिट्टी वाला, इसलिए एक्यूरेसी बेहतर करने के लिए कैमरा ट्रैप लाए गए. उन्होंने वाइल्डलाइफ को डॉक्यूमेंट करने के लिए लोन पर कैमरा भी खरीदा, जिससे डिपार्टमेंट को कीमती फोटोग्राफ और फील्ड ऑब्जर्वेशन मिले.

टाइगरमैन श्रीनिवासन के कैमरे में कैद हुई तस्वीर (ETV Bharat)

कैमरा ट्रैपिंग और फील्ड ट्रैकिंग के मैकेनिक्स

बाघों के गुजरने पर तस्वीरें लेने के लिए जमीन से करीब दो से ढाई फीट ऊपर कैमरा ट्रैप लगाए जाते हैं. श्रीनिवासन की ड्यूटी में 30-दिन के मॉनिटरिंग साइकिल के दौरान हर तीन दिन में इन कैमरों की लोकेशन को चेक करना भी शामिल था. यह इसलिए जरूरी था क्योंकि हाथी अक्सर इन कैमरों को तोड़ देते, या फ्लैश से चौंककर अपनी सूंड से उन्हें गिरा देते थे. इसके अलावा, लेंस को बिना रुकावट के रखने के लिए तेजी से बढ़ने वाले पेड़-पौधों को नियमित साफ करना पड़ता था.

छुट्टी में भी श्रीनिवासन अकेले ही टाइगर्स को ट्रैक करने के लिए जंगल में पैदल निकल पड़ते थे. एक ही दिन में 50 किलोमीटर तक की दूरी तय करने के दौरान उन्होंने टाइगर्स, रेप्टाइल्स, दुर्लभ पेड़-पौधों और दूसरे जंगली जानवरों को कैप्चर किया और सारा विज़ुअल डेटा डिपार्टमेंट के पास जमा कर दिया.

एक बाघ जंगली बैल पर हमला करने वाला है, श्रीनिवासन की तस्वीर (ETV Bharat)

बाघ का व्यवहार, क्षेत्र और पारिस्थितिकी

सालों तक बाघों को करीब से देखने के बाद श्रीनिवासन को इस जंगली जानवर के व्यवहार की गहरी समझ हो गई है. 26 सालों में, श्रीनिवासन ने 2,000 से ज्यादा बार टाइगर देखे जाने को रिकॉर्ड बनाया है. 285 स्क्वायर किलोमीटर में फैले परम्बिकुलम में अभी लगभग 20 से 23 बाघ हैं. अपने लगातार डॉक्यूमेंटेशन के जरिए, श्रीनिवासन अलग-अलग टाइगर को उनके खास स्ट्राइप पैटर्न से ट्रैक करते हैं.

अपने फील्ड ऑब्जर्वेशन के आधार पर, श्रीनिवासन ने टाइगर परिस्थितिकी के खास पहलुओं पर रोशनी डाली है:

क्षेत्र और गृह सीमा

एक नर बाघ लगभग 100 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका बनाता है, जिसमें एक या दो मादा बाघों का घर (आमतौर पर 10 से 50 स्क्वायर किलोमीटर) शामिल होता है. नर बाघ हर 7 से 10 दिन में पेड़ों पर पंजे मारकर और खुशबू से निशान लगाकर अपनी सीमाएं तय करते हैं.

परिवार की गतिशीलता

शावक तीन साल तक अपने माता-पिता के साथ रहते हैं और शिकार करने के तरीके सीखते हैं. इस समय के बाद, माता-पिता बड़े शावकों को छोड़ देते हैं. युवा नर शावकों को नया इलाका बनाने या कमजोर नर शावकों को चुनौती देने के लिए अलग-अलग जगहों पर जाना पड़ता है, जबकि मादा शावक अक्सर अपनी मां की रेंज के पास ही रहती हैं.

टाइगरमैन श्रीनिवासन के कैमरे में कैद हुई तस्वीर (ETV Bharat)

शिकार की चुनौतियां

बाघ दस से बीस कोशिशों में से सिर्फ एक में ही शिकार पकड़ पाते हैं. नीलगिरी लंगूर या सांभर हिरण की अलार्म कॉल से अक्सर पूरा इलाका अलर्ट हो जाता है, जिससे बाघ को दूसरा शिकार करने से पहले कई किलोमीटर चलना पड़ता है. एक बाघ बिना खाए दस दिन तक रह सकता है.

शिकार और भोजन की आदतें

पसंदीदा शिकार में गौर, सांभर हिरण, चीतल, नीलगिरी लंगूर और हाथी के छोटे बच्चे (4 से 6 साल के) शामिल हैं. गौर जैसे बड़े जानवरों का शिकार करते समय, बाघ उसे चार से पांच दिनों में खाता है, जिसकी शुरुआत पिछले हिस्से से होती है. जैसे-जैसे मांस अगले कुछ दिनों में सड़ता है, वह नरम होता जाता है, और एक बाघ एक दिन में 50 किलोग्राम तक मांस खा सकता है.

वृद्धावस्था और प्राकृतिक मृत्यु दर

एक जंगली बाघ की कुदरती उम्र करीब 13 से 14 साल होती है. जैसे-जैसे बाघ बूढ़े होते हैं, उनके कैनाइन दांत—जो शिकार के लिए जरूरी होते हैं, वे शिकार से लड़ाई के दौरान टूट सकते हैं. ठीक से शिकार न कर पाने की वजह से, बूढ़े बाघ आखिर में भूख से मर जाते हैं या जवान नर बाघों के साथ इलाके की लड़ाई में मारे जाते हैं.

टाइगरमैन श्रीनिवासन के कैमरे में कैद हुई तस्वीर (ETV Bharat)

वन्यजीवों के साथ सह-अस्तित्व

घने जंगल में दशकों बिताने के बावजूद, श्रीनिवासन पर कभी बाघ ने हमला नहीं किया. वह इसका श्रेय आपसी जान-पहचान और जानवर की जगह का सम्मान करते हुए दूरी बनाए रखने और उन्हें बिना किसी परेशानी के गुजरने देने को देते हैं. उन्हें एक बड़ी चोट तब लगी जब एक टाइगर सेंसस के दौरान एक गौर (जंगली बैल) ने उन पर हमला कर दिया और उनके दोनों पैर कुचल दिए. चलने में असमर्थ होने के कारण, वह जंगल में दो किलोमीटर तक रेंगते हुए सुरक्षित जगह पर पहुंचे और चार महीने अस्पताल में रहे. श्रीनिवासन के लिए, जिंदगी जंगल से जुड़ी हुई है. वे कहते हैं कि जंगल मेरी जिंदगी है. 30 किलोमीटर चलने से आप थक जाते हैं, लेकिन जैसे ही आपको कोई बाघ दिखता है, सारी थकान पूरी तरह गायब हो जाती है.

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