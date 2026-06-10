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तिरुवनंतपुरम के भाजपा पार्षद आर सुगाथन गिरफ्तार, CPI (M) कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप

तिरुवनंतपुरम: तिरुवनंतपुरम नगर निगम के वझोट्टुकोणम वार्ड (Vazhottukonam) से भाजपा पार्षद आर सुगाथन को मंगलवार की रात वट्टियूरकावु में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया. उन पर दो महीने पहले वेल्लईकाडावु मंदिर उत्सव में एक रैली के दौरान सीपीआई (एम) कार्यकर्ताओं पर कथित हमले का आरोप है.

यह कार्रवाई केरल असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 2007 के तहत तिरुवनंतपुरम जिला कलेक्टर के आदेश के बाद की गई. सुगाथन, जो करीब दस आपराधिक केस में आरोपी हैं, लंबे समय से पुलिस की निगरानी में था. मेडिकल जांच के बाद उन्हें छावनी पुलिस स्टेशन और बाद में पूजापुरा सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया. क्योंकि यह केएएपीए के तहत एक निवारक निरोध था, इसलिए सुगाथन को कोर्ट में पेश किए बिना सीधे जेल भेज दिया गया.

भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस को सुगाथन को गिरफ्तार करने से रोकने की कोशिश की, जिससे बड़ी झड़प हो गई. जब उनके समर्थकों ने हमला करने की कोशिश में पुलिस को घेर लिया, तो वट्टियूरकावु पुलिस स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) ने खुद के बचाव में हवा में गोली चलाई.

सुगाथन को बाहर निकालने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा. झड़प के दौरान, वट्टियूरकावु एसएचओ विबिन और सब-इंस्पेक्टर अभिजीत को चोटें आईं. दोनों को पहले पेरूरकाडा तालुक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और बाद में विशेष इलाज के लिए तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया. सुगाथन के खिलाफ पुलिस पर हमला करने, सरकारी काम में रुकावट डालने और अधिकारियों पर हमला करने के सिलसिले में एक अलग मामला दर्ज किया गया है.

सुगाथन दो महीने पहले वेल्लईकाडवु मंदिर उत्सव के दौरान सीपीआई(एम) कार्यकर्ताओं की हत्या की कोशिश से जुड़े मामले में पहला आरोपी है. इस मामले में केरल हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत की उनकी अपील खारिज होने के बाद वह छिप गए थे. कोर्ट ने निर्देश दिया था कि सुगाथन को 7 जून तक गिरफ्तार किया जाए. पुलिस को खबर मिली थी कि वह फरार होने के बाद घर लौट आया है, जिसके बाद वह मौके पर पहुंची.

इस बीच, तिरुवनंतपुरम नगर निगम के मेयर वीवी राजेश ने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने एक छोटे बच्चे पर बंदूक तान दी, और वट्टियूरकावु सीआई जो अनुशासनात्मक कार्रवाई के बाद छुट्टी पर थे एक पूर्व सीपीआई(एम) विधायक के दबाव में लौटे और इन अप्रिय घटनाओं को अंजाम दिया.