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कचरे से बनाई खूबसूरत कलाकृति! केरल के छात्रों ने वेस्ट मटेरियल से तैयार की विशाल रंगोली

केरल के वायनाड में स्कूली बच्चों ने ओणम के मौके पर महंगे और केमिकल वाले फूलों का अनोखा विकल्प ढूंढ निकाला है. पढ़ें पूरी खबर.

Kerala Students
मटेरियल से बनायी गयी रंगोली. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 25, 2026 at 7:54 PM IST

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वायनाड (केरल): केरल के वायनाड में स्कूली बच्चों ने 'कबाड़ से जुगाड़' का एक ऐसा अनोखा उदाहरण पेश किया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है. आमतौर पर दक्षिण भारत के प्रसिद्ध त्योहार 'ओणम' पर भगवान के स्वागत के लिए लाखों रुपए के महंगे फूल खरीदे जाते हैं. लेकिन, कल्पेट्टा के एसकेएमजे (SKMJ) हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने एक भी फूल खरीदे बिना ही 125 वर्ग फुट की एक विशाल और भव्य पारंपरिक रंगोली (अथापुक्कलम) बना डाली.

बाजार में रसायनों से रंगे फूलों की बाढ़ और उनकी आसमान छूती कीमतों को चुनौती देते हुए स्कूल के 'हरित सेना' क्लब के होनहारों ने सिर्फ फेंक दिए गए कचरे और वेस्ट मटेरियल को अपनी कला का रंग बना लिया. बच्चों ने इस अनोखी रंगोली को सजाने के लिए घरों, दुकानों और लकड़ी के कारखानों (आरा मिलों) से कबाड़ इकट्ठा किया. उन्होंने प्लास्टिक की बोतलें, बोतलों के रंग-बिरंगे ढक्कन, लकड़ी का बुरादा, प्याज और लहसुन के सूखे छिलके, अंडों के छिलके, नारियल के कड़क छिलके, बेकार पड़े कपड़ों के कतरन और पुराने कागजों को तराशा, उन्हें रंगा और जमीन पर एक जीवंत कलाकृति में बदल दिया.

"कचरे से कला" के संकल्प को सच करने वाली बच्चों की यह पर्यावरण-अनुकूल रंगोली आज पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन गई है, जो यह संदेश देती है कि अगर सोच रचनात्मक हो, तो बेकार कूड़े से भी खूबसूरत संसार रचा जा सकता है. छात्रा फातिमा हैरिन, फातिमा मेहरिन, संहा, आदिदेव, देवप्रसाद, सिद्धार्थ, एटलिन और आराध्या इस पहल के पीछे के रचनात्मक दिमाग थे.

हेडमास्टर कृष्ण कुमार एम.पी. ने बताया कि हरित सेना क्लब के छात्रों ने "वेस्ट टू आर्ट" (कचरे से कला) की मूल भावना को रेखांकित करते हुए इस साल के अथापुक्कलम (रंगोली) को एक नए और अनोखे तरीके से सजाया है. उन्होंने आगे कहा कि यह 125 वर्ग फुट का डिजाइन भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है.

कृष्ण कुमार ने कहा, "इस साल का अथापुक्कलम बहुत ही अलग तरीके से तैयार किया गया है. छात्रों ने लगभग आठ प्रकार की बेकार सामग्रियों का उपयोग किया, जिनमें कागज, कपड़ों के टुकड़े, लकड़ी का बुरादा, बोतलों के ढक्कन और प्याज के छिलके शामिल हैं. लगभग 125 वर्ग फुट में फैला यह प्रोजेक्ट बच्चों को कचरे से कला बनाने की सोच की ओर ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था."

इस अनूठी पहल के माध्यम से, इन युवा छात्रों ने समाज को कचरा कम करने, जिम्मेदारी से चीजों का उपयोग करने की आदत डालने और पर्यावरण की रक्षा करने का एक मजबूत संदेश दिया है. उन्होंने दिखाया कि फेंकी गई चीजें बेकार नहीं होतीं, बल्कि उनका दोबारा उपयोग करके सुंदर कलाकृतियां बनाई जा सकती हैं.

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ओणम अथापुक्कलम रंगोली
ONAM ATHAPOOKALAM RANGOLI
WASTE TO ART SCHOOL PROJECT
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