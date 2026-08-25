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कचरे से बनाई खूबसूरत कलाकृति! केरल के छात्रों ने वेस्ट मटेरियल से तैयार की विशाल रंगोली

वायनाड (केरल): केरल के वायनाड में स्कूली बच्चों ने 'कबाड़ से जुगाड़' का एक ऐसा अनोखा उदाहरण पेश किया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है. आमतौर पर दक्षिण भारत के प्रसिद्ध त्योहार 'ओणम' पर भगवान के स्वागत के लिए लाखों रुपए के महंगे फूल खरीदे जाते हैं. लेकिन, कल्पेट्टा के एसकेएमजे (SKMJ) हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने एक भी फूल खरीदे बिना ही 125 वर्ग फुट की एक विशाल और भव्य पारंपरिक रंगोली (अथापुक्कलम) बना डाली.

बाजार में रसायनों से रंगे फूलों की बाढ़ और उनकी आसमान छूती कीमतों को चुनौती देते हुए स्कूल के 'हरित सेना' क्लब के होनहारों ने सिर्फ फेंक दिए गए कचरे और वेस्ट मटेरियल को अपनी कला का रंग बना लिया. बच्चों ने इस अनोखी रंगोली को सजाने के लिए घरों, दुकानों और लकड़ी के कारखानों (आरा मिलों) से कबाड़ इकट्ठा किया. उन्होंने प्लास्टिक की बोतलें, बोतलों के रंग-बिरंगे ढक्कन, लकड़ी का बुरादा, प्याज और लहसुन के सूखे छिलके, अंडों के छिलके, नारियल के कड़क छिलके, बेकार पड़े कपड़ों के कतरन और पुराने कागजों को तराशा, उन्हें रंगा और जमीन पर एक जीवंत कलाकृति में बदल दिया.

"कचरे से कला" के संकल्प को सच करने वाली बच्चों की यह पर्यावरण-अनुकूल रंगोली आज पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन गई है, जो यह संदेश देती है कि अगर सोच रचनात्मक हो, तो बेकार कूड़े से भी खूबसूरत संसार रचा जा सकता है. छात्रा फातिमा हैरिन, फातिमा मेहरिन, संहा, आदिदेव, देवप्रसाद, सिद्धार्थ, एटलिन और आराध्या इस पहल के पीछे के रचनात्मक दिमाग थे.

हेडमास्टर कृष्ण कुमार एम.पी. ने बताया कि हरित सेना क्लब के छात्रों ने "वेस्ट टू आर्ट" (कचरे से कला) की मूल भावना को रेखांकित करते हुए इस साल के अथापुक्कलम (रंगोली) को एक नए और अनोखे तरीके से सजाया है. उन्होंने आगे कहा कि यह 125 वर्ग फुट का डिजाइन भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है.