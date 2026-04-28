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मेडिकल छात्र नितिन राज की मौत पर भड़का गुस्सा, सड़कों पर उतरे लोग, कैंसर मरीज और परीक्षार्थी जाम में फंसे

तिरुवनंतपुरमः केरल के अंजरकंडी डेंटल कॉलेज के छात्र नितिन राज की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला अब पूरे केरल में जनांदोलन का रूप ले चुका है. दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विभिन्न दलित संगठनों द्वारा बुलाए गए राज्यव्यापी बंद ने मंगलवार को पूरे प्रदेश की रफ्तार थाम दी. हालांकि आयोजकों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन का भरोसा दिया था, लेकिन हिंसक झड़पों और रास्तों की घेराबंदी के कारण लोगों को काफी परेशानी हुई.

राज्य की राजधानी में, हड़ताल समर्थकों ने सचिवालय और थंपानूर केएसआरटीसी बस टर्मिनल के सामने बड़े विरोध मार्च निकाले. नेदुमंगद और कट्टाकड़ा जैसे क्षेत्रों में यातायात पूरी तरह ठप हो गया. कझाकुट्टम से कनियापुरम तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण ट्रैफिक जाम लग गया. वीआईटी (VIT) प्रवेश परीक्षा देने जा रहे कई छात्र जाम में फंस गए, जिससे कई समय पर अपने परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुंच सके.

तिरुवनंतपुरम में प्रदर्शन करते लोग. (ETV Bharat)

प्रदर्शनकारियों ने थोडुपुझा, कट्टाप्पन और कुमिली में केएसआरटीसी बसों और अन्य वाहनों को रोका, जिसके बाद पुलिस को यातायात बहाल करने के लिए सीधे दखल देना पड़ा. कोझिकोड के पेराम्बरा में निजी बसों को कुछ समय के लिए रोका गया लेकिन बाद में जाने दिया गया, जबकि निजी वाहन सामान्य रूप से चलते रहे.

कन्नूर के कैल्टेक्स जंक्शन पर सड़क जाम करने वाले प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. पय्यानूर और पझयंगडी में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और जबरन दुकानें बंद करवाईं. माला निजी बस स्टैंड पर यातायात बाधित करने के आरोप में अधिकारियों ने केपीएमएस के प्रदेश नेता लोचनन अंबट्टू को हिरासत में ले लिया.

कोल्लम के मुलावना में तनाव तब बढ़ गया जब केएसआरटीसी और निजी बसों को रोक रहे प्रदर्शनकारियों और वाहन मालिकों के बीच तीखी बहस हो गई. स्थिति को शांत करने के लिए वहां भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा. चिन्नाकड़ा में भी दलित संगठनों ने इसी तरह के विरोध प्रदर्शन किए.

कोट्टारक्करा में हड़ताल का मिला-जुला असर रहा. वहां निजी वाहन सड़कों से नदारद रहे, लेकिन केएसआरटीसी बसों का संचालन सामान्य रहा. हालांकि, अन्य जगहों से डराने-धमकाने की खबरें आईं. करालीमुक्कू में प्रदर्शनकारियों ने शिक्षकों को ले जा रहे एक वाहन को रोक दिया, जो एसएसएलसी पेपर मूल्यांकन के लिए चवारा जा रहे थे. शिक्षकों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों ने उनके साथ गाली-गलौज की और शारीरिक हमला करने की कोशिश की.