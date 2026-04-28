मेडिकल छात्र नितिन राज की मौत पर भड़का गुस्सा, सड़कों पर उतरे लोग, कैंसर मरीज और परीक्षार्थी जाम में फंसे
मामले में कार्रवाई करने में देरी के कारण लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, न्याय की मांग को लेकर राज्यव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था.
Published : April 28, 2026 at 7:21 PM IST
तिरुवनंतपुरमः केरल के अंजरकंडी डेंटल कॉलेज के छात्र नितिन राज की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला अब पूरे केरल में जनांदोलन का रूप ले चुका है. दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विभिन्न दलित संगठनों द्वारा बुलाए गए राज्यव्यापी बंद ने मंगलवार को पूरे प्रदेश की रफ्तार थाम दी. हालांकि आयोजकों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन का भरोसा दिया था, लेकिन हिंसक झड़पों और रास्तों की घेराबंदी के कारण लोगों को काफी परेशानी हुई.
राज्य की राजधानी में, हड़ताल समर्थकों ने सचिवालय और थंपानूर केएसआरटीसी बस टर्मिनल के सामने बड़े विरोध मार्च निकाले. नेदुमंगद और कट्टाकड़ा जैसे क्षेत्रों में यातायात पूरी तरह ठप हो गया. कझाकुट्टम से कनियापुरम तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण ट्रैफिक जाम लग गया. वीआईटी (VIT) प्रवेश परीक्षा देने जा रहे कई छात्र जाम में फंस गए, जिससे कई समय पर अपने परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुंच सके.
प्रदर्शनकारियों ने थोडुपुझा, कट्टाप्पन और कुमिली में केएसआरटीसी बसों और अन्य वाहनों को रोका, जिसके बाद पुलिस को यातायात बहाल करने के लिए सीधे दखल देना पड़ा. कोझिकोड के पेराम्बरा में निजी बसों को कुछ समय के लिए रोका गया लेकिन बाद में जाने दिया गया, जबकि निजी वाहन सामान्य रूप से चलते रहे.
कन्नूर के कैल्टेक्स जंक्शन पर सड़क जाम करने वाले प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. पय्यानूर और पझयंगडी में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और जबरन दुकानें बंद करवाईं. माला निजी बस स्टैंड पर यातायात बाधित करने के आरोप में अधिकारियों ने केपीएमएस के प्रदेश नेता लोचनन अंबट्टू को हिरासत में ले लिया.
कोल्लम के मुलावना में तनाव तब बढ़ गया जब केएसआरटीसी और निजी बसों को रोक रहे प्रदर्शनकारियों और वाहन मालिकों के बीच तीखी बहस हो गई. स्थिति को शांत करने के लिए वहां भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा. चिन्नाकड़ा में भी दलित संगठनों ने इसी तरह के विरोध प्रदर्शन किए.
कोट्टारक्करा में हड़ताल का मिला-जुला असर रहा. वहां निजी वाहन सड़कों से नदारद रहे, लेकिन केएसआरटीसी बसों का संचालन सामान्य रहा. हालांकि, अन्य जगहों से डराने-धमकाने की खबरें आईं. करालीमुक्कू में प्रदर्शनकारियों ने शिक्षकों को ले जा रहे एक वाहन को रोक दिया, जो एसएसएलसी पेपर मूल्यांकन के लिए चवारा जा रहे थे. शिक्षकों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों ने उनके साथ गाली-गलौज की और शारीरिक हमला करने की कोशिश की.
हड़ताल के दौरान मीडियाकर्मियों और चिकित्सा वाहनों पर हमले की घटनाएं भी देखी गईं. तिरुवल्ला में सड़क जाम की शूटिंग कर रहे एक न्यूज़ चैनल के कैमरामैन और ड्राइवर के साथ प्रदर्शनकारियों ने मारपीट की. व्यापक आक्रोश तब भड़क गया जब प्रदर्शनकारियों ने इलाज के लिए कोट्टायम मेडिकल कॉलेज जा रहे एक कैंसर रोगी और जरूरी दवाइयां ले जा रहे एक वाहन को रोक दिया.
बढ़ती आलोचनाओं का जवाब देते हुए, दलित कार्यकर्ता सनी एम कपिकाड ने कहा कि इस आंदोलन की तुलना पिछली हड़तालों से करना अनुचित है. उन्होंने स्पष्ट किया कि मरीजों या छात्रों को रोकने के लिए कोई निर्देश नहीं दिए गए थे. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विरोध का एकमात्र उद्देश्य युवा छात्र की मौत के लिए न्याय सुनिश्चित करना है.
कैसे हुई थी नितिन की मौत
नितिन राज, जो कन्नूर के अंजरकंडी डेंटल कॉलेज में बीडीएस (BDS) का छात्र था, अपने हॉस्टल के कमरे में मृत पाया गया था. मीडिया रिपोर्टों और परिजनों के अनुसार, नितिन पिछले काफी समय से कॉलेज में कुछ शिक्षकों और सहपाठियों द्वारा मानसिक उत्पीड़न और जाति आधारित भेदभाव का सामना कर रहा था. आरोप है कि उसे परीक्षा में जानबूझकर फेल किया गया और उसे लगातार अपमानित किया जा रहा था.
केरल हाई कोर्ट ने हड़ताल के दौरान हिंसा मामले में दिया दखल
केरल हाई कोर्ट ने आज दलित और आदिवासी संगठनों द्वारा बुलाई गई राज्य भर में हड़ताल के दौरान हुई हिंसा और गड़बड़ी की घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लिया है. जस्टिस बसंत बालाजी और जस्टिस पी. कृष्ण कुमार की एक डिवीजन बेंच ने दुकानों को जबरदस्ती बंद कराने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रोकने की खबरों के बाद दखल दिया. DGP को आज शाम तक एक पूरी रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया. हाईकोर्ट ने इस बात पर ज़ोर देते हुए कि आम लोगों की ज़िंदगी को खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए, कोर्ट ने हड़ताल के ऑर्गनाइज़र को नोटिस भी जारी किए.
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