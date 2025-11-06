ETV Bharat / bharat

Kerala SIR exercise: स्थानीय व्यक्ति ने BLO पर कुत्ता छोड़ा, गर्दन और चेहरे पर आई चोटें

कोट्टायम (केरल): केरल के कोट्टायम क्षेत्र में गुरुवार को एक महिला बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को गर्दन और चेहरे पर चोटें आईं, जब एक स्थानीय व्यक्ति ने कथित तौर पर अपने कुत्ते को उस समय उस पर छोड़ दिया, जब वह राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए गणना कर रही थी.

बता दें कि वर्तमान में, 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रव्यापी एसआईआर का संचालन किया जा रहा है, जिसकी अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी, 2026 को प्रकाशित की जाएगी.

बूथ लेवल अधिकारी ने बताया, "मैं कोट्टायम, पक्किल में एसआईआर ड्यूटी पर था और ड्यूटी के दौरान मुझे कई बार कुत्तों के काटने का सामना करना पड़ा. चोटों के कारण सर्वेक्षण करना मुश्किल हो रहा है." अधिकारी कोट्टायम विधानसभा क्षेत्र में नियुक्त 171 बीएलओ में से एक हैं. उन्हें पक्किल के सीएमएस एलपी स्कूल स्थित बूथ संख्या 123 पर तैनात किया गया था.

उन्होंने दावा किया कि मतदाताओं के बीच गणना फार्म वितरित करते समय उन्हें कुत्तों ने काट लिया. केरल चुनाव आयोग के अनुसार, कोट्टायम जिले के लिए 1,500 से अधिक बीएलओ नियुक्त हैं.

गणना प्रपत्रों का वितरण एसआईआर अभ्यास की शुरुआत का प्रतीक है, जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं.

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 27 अक्टूबर को एसआईआर प्रक्रिया के दूसरे चरण की घोषणा की थी, जिसके तहत अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी, 2026 को प्रकाशित की जाएगी. चुनाव आयोग के अनुसार, मुद्रण और प्रशिक्षण 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चला, इसके बाद 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक गणना चरण चलाया गया.