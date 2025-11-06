ETV Bharat / bharat

Kerala SIR exercise: स्थानीय व्यक्ति ने BLO पर कुत्ता छोड़ा, गर्दन और चेहरे पर आई चोटें

केरल में एसआईआर के तहत काम में जुटे एक महिला बूथ लेवल ऑफिसर पर एक व्यक्ति ने कुत्ता छोड़ दिया. इससे उनको चोटें आई हैं.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 6, 2025 at 1:09 PM IST

3 Min Read
कोट्टायम (केरल): केरल के कोट्टायम क्षेत्र में गुरुवार को एक महिला बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को गर्दन और चेहरे पर चोटें आईं, जब एक स्थानीय व्यक्ति ने कथित तौर पर अपने कुत्ते को उस समय उस पर छोड़ दिया, जब वह राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए गणना कर रही थी.

बता दें कि वर्तमान में, 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रव्यापी एसआईआर का संचालन किया जा रहा है, जिसकी अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी, 2026 को प्रकाशित की जाएगी.

बूथ लेवल अधिकारी ने बताया, "मैं कोट्टायम, पक्किल में एसआईआर ड्यूटी पर था और ड्यूटी के दौरान मुझे कई बार कुत्तों के काटने का सामना करना पड़ा. चोटों के कारण सर्वेक्षण करना मुश्किल हो रहा है." अधिकारी कोट्टायम विधानसभा क्षेत्र में नियुक्त 171 बीएलओ में से एक हैं. उन्हें पक्किल के सीएमएस एलपी स्कूल स्थित बूथ संख्या 123 पर तैनात किया गया था.

उन्होंने दावा किया कि मतदाताओं के बीच गणना फार्म वितरित करते समय उन्हें कुत्तों ने काट लिया. केरल चुनाव आयोग के अनुसार, कोट्टायम जिले के लिए 1,500 से अधिक बीएलओ नियुक्त हैं.

गणना प्रपत्रों का वितरण एसआईआर अभ्यास की शुरुआत का प्रतीक है, जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं.

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 27 अक्टूबर को एसआईआर प्रक्रिया के दूसरे चरण की घोषणा की थी, जिसके तहत अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी, 2026 को प्रकाशित की जाएगी. चुनाव आयोग के अनुसार, मुद्रण और प्रशिक्षण 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चला, इसके बाद 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक गणना चरण चलाया गया.

मसौदा मतदाता सूची 9 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी, जिसके बाद 9 दिसंबर से 8 जनवरी, 2026 तक दावे और आपत्ति की अवधि होगी. नोटिस चरण (सुनवाई और सत्यापन के लिए) 9 दिसंबर से 31 जनवरी, 2026 के बीच होगा, जिसके बाद 7 फरवरी, 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा.

बिहार में एसआईआर के प्रथम चरण के अनुभव से लाभ उठाते हुए, भारत निर्वाचन आयोग ने यह भी निर्णय लिया है कि बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) फार्मों के मिलान और लिंकिंग के लिए तीन बार तक घरों का दौरा करेंगे. "यदि मतदाता उपलब्ध नहीं है या मिलान और लिंकिंग में देरी हो रही है, तो बीएलओ कुल तीन बार घरों का दौरा करेंगे. मतदाता ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं."

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 27 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "यदि उनके नाम, या उनके पिता या माता के नाम 2003 की सूची में उपलब्ध नहीं थे, तो ईआरओ सांकेतिक दस्तावेजों के आधार पर पात्रता का निर्धारण करेगा."

इस बीच, केरल सरकार भी एसआईआर के दूसरे चरण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने में तमिलनाडु सरकार के साथ शामिल होने जा रही है, जबकि भाजपा और चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए ऐसी कवायद जरूरी है. अंतिम राष्ट्रव्यापी एसआईआर 2002 में आयोजित किया गया था.

