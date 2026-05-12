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मौसम का आनंद लेने पहाड़ी पर गए छात्रों पर गिरी बिजली, 4 की मौत और 3 जख्मी

केरल में मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों तक गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है.

Kerala Lightning student killed
सांकेतिक तस्वीर. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 12, 2026 at 10:40 PM IST

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मल्लपुरम (केरल): मल्लपुरम के मनकडा में कंडुका सिटी के पास पंडल्लूर की पहाड़ियों पर एक दर्दनाक हादसा हुआ. यहां मंगलवार 12 मई की शाम को भारी बारिश के दौरान बिजली गिरने से चार युवा छात्रों की जान चली गई. ये छात्र सात दोस्तों के एक समूह का हिस्सा थे, जो मौसम का आनंद लेने के लिए पहाड़ी की चोटी (व्यूप्वाइंट) पर गए थे.

मृतकों की पहचान 20 वर्षीय रहीस, 18 वर्षीय बहाद, 18 वर्षीय सियाद और 22 वर्षीय फहाद के रूप में हुई है. ये चारों पास के वेल्लिला इलाके के रहने वाले थे. यह घटना तब हुई जब अचानक तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई. स्थानीय लोगों और अधिकारियों के अनुसार, जब छात्र पहाड़ी पर थे, तभी बिजली सीधे उन पर आ गिरी.

स्थानीय निवासियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर पीड़ितों को मंजेरी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया. मिली जानकारी के अनुसार, दो युवाओं ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था. समूह के दो अन्य सदस्य, जिनकी पहचान रोशन (20) और इश-हाथ (16) के रूप में हुई है, घायल हो गए और फिलहाल उसी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, जबकि सातवें सदस्य की हालत स्थिर बताई जा रही है.

विधायक मंजलमकुज़ी अली ने बताया कि सभी पीड़ित स्थानीय इलाके के ही रहने वाले थे. उन्होंने यह भी कहा कि शाम की ठंडी हवा का आनंद लेने के लिए अक्सर लोग इस जगह पर आते हैं. पूर्व पंचायत सदस्य जमशीर ने उस खौफनाक मंजर के बारे में बताया कि बिजली गिरने के तुरंत बाद छह लोग जमीन पर पड़े हुए मिले थे.

इस बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने एक सख्त चेतावनी जारी की है, क्योंकि पूरे राज्य में भारी बारिश जारी रहने की संभावना है. मल्लपुरम, तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पतनमतिट्टा और कासरगोड सहित पांच जिलों में अगले कुछ घंटों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' घोषित किया गया है.

बंगाल की दक्षिण-पश्चिम खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के अगले 48 घंटों में और मजबूत होने की भविष्यवाणी की गई है, जिससे गुरुवार से शनिवार तक केरल में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने जनता को बेहद सतर्क रहने की सलाह दी है क्योंकि अगले पांच दिनों तक गरज-चमक के साथ 30 से 50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है.

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