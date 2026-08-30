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केरल के पर्वतारोहियों ने माउंट एल्ब्रस को फतह किया, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर 'तिरंगा' फहराया

वायनाड (केरल): वायनाड के दो वरिष्ठ पर्वतारोही यह साबित कर रहे हैं कि रिटायरमेंट आराम करने के लिए नहीं, बल्कि नई चोटियों पर चढ़ने के लिए होता है. 74 और 66 साल की उम्र में, टी.जे. मार्स और मुरलीधरन ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस (Mount Elbrus) पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की. तेज बर्फीले तूफान और अत्यधिक ठंड वाले मौसम का सामना करते हुए, दोनों ने चोटी पर भारत का तिरंगा झंडा फहराया.

माउंट एलब्रुस रूस और यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है, समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई 18,510 फीट है. इस चोटी बर्फ से ढकी है और यहां तेज बर्फबारी होती है. पर्वतारोहण के लिए दुनिया की सबसे मुश्किल चोटियों में से एक माउंट एल्ब्रस पर चढ़ाई करना आसान नहीं था. लेकिन, यह साबित करते हुए कि उम्र कोई बाधा नहीं है, वायनाड के दो दोस्तों ने यह चैलेंज लिया. टी.जे. मार्स और मुरलीधरन आखिरकार यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गए. उनके सफर का एक खास मतलब था: जब भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, तो उन्होंने बर्फ से ढके माउंट एल्ब्रस पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया, यह एक ऐसा विशेष पल था जिसमें देशभक्ति और एडवेंचर एक ही फ्रेम में मिले थे.

टी.जे. मार्स और मुरलीधरन ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर 'तिरंगा' फहराया (ETV Bharat)

बर्फबारी का ऐसा तूफान जो जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा...

टी.जे. मार्स ने ईटीवी भारत को बताया, "यह एक शानदार अनुभव था, जो मुझे अपनी जिंदगी में कभी नहीं मिला था. हम जिस भी जगह पर पहुंचे, हमारा प्लान फोटो लेने और वापस लौटने का था. हम 15 अगस्त को भारतीय झंडा थामे फोटो लेने के इरादे से निकले थे. बर्फीला तूफान इतना तेज था कि कुछ देख पाना भी मुश्किल था. ऐसा लग रहा था जैसे अंतरिक्ष में घूम रहे हों. बर्फ 65 किमी प्रति घंटे की गति से हमारी तरफ आ रही थी."

मार्स कहते हैं, "आप अपने बगल में खड़े इंसान को देख भी नहीं सकते थे. मैंने पहले सिर्फ बर्फीले तूफान के बारे में सुना था; उसका अनुभव करना शब्दों से परे है. इसके अलावा, अंदर से यह डर भी था कि क्या हम उतनी ऊंचाई से सुरक्षित नीचे उतर पाएंगे जितनी ऊंचाई पर हम चढ़े थे. हम अपने बगल वाले इंसान से सिर्फ एक रस्सी से जुड़े हुए थे. आप सिर्फ आगे वाले इंसान के पैर देख सकते थे, और हमने अपने कदम वहीं रखे जहां उन्होंने रखे थे. ठंड तो ठीक थी, लेकिन बर्फीले तूफान ने हमें डरा रखा था."