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केरल के पर्वतारोहियों ने माउंट एल्ब्रस को फतह किया, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर 'तिरंगा' फहराया

यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रुस की ऊंचाई समुद्र तल से 18,510 फीट है. पर्वतारोहण के लिए सबसे मुश्किल चोटियों में से एक है.

Kerala Senior Mountaineers Share Thrilling Experience of Conquering Europe's Highest mountain Elbrus
केरल के पर्वतारोहियों ने माउंट एल्ब्रस को फतह किया, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर 'तिरंगा' फहराया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 30, 2026 at 5:58 PM IST

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वायनाड (केरल): वायनाड के दो वरिष्ठ पर्वतारोही यह साबित कर रहे हैं कि रिटायरमेंट आराम करने के लिए नहीं, बल्कि नई चोटियों पर चढ़ने के लिए होता है. 74 और 66 साल की उम्र में, टी.जे. मार्स और मुरलीधरन ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस (Mount Elbrus) पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की. तेज बर्फीले तूफान और अत्यधिक ठंड वाले मौसम का सामना करते हुए, दोनों ने चोटी पर भारत का तिरंगा झंडा फहराया.

माउंट एलब्रुस रूस और यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है, समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई 18,510 फीट है. इस चोटी बर्फ से ढकी है और यहां तेज बर्फबारी होती है. पर्वतारोहण के लिए दुनिया की सबसे मुश्किल चोटियों में से एक माउंट एल्ब्रस पर चढ़ाई करना आसान नहीं था. लेकिन, यह साबित करते हुए कि उम्र कोई बाधा नहीं है, वायनाड के दो दोस्तों ने यह चैलेंज लिया. टी.जे. मार्स और मुरलीधरन आखिरकार यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गए. उनके सफर का एक खास मतलब था: जब भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, तो उन्होंने बर्फ से ढके माउंट एल्ब्रस पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया, यह एक ऐसा विशेष पल था जिसमें देशभक्ति और एडवेंचर एक ही फ्रेम में मिले थे.

टी.जे. मार्स और मुरलीधरन ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर 'तिरंगा' फहराया
टी.जे. मार्स और मुरलीधरन ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर 'तिरंगा' फहराया (ETV Bharat)

बर्फबारी का ऐसा तूफान जो जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा...
टी.जे. मार्स ने ईटीवी भारत को बताया, "यह एक शानदार अनुभव था, जो मुझे अपनी जिंदगी में कभी नहीं मिला था. हम जिस भी जगह पर पहुंचे, हमारा प्लान फोटो लेने और वापस लौटने का था. हम 15 अगस्त को भारतीय झंडा थामे फोटो लेने के इरादे से निकले थे. बर्फीला तूफान इतना तेज था कि कुछ देख पाना भी मुश्किल था. ऐसा लग रहा था जैसे अंतरिक्ष में घूम रहे हों. बर्फ 65 किमी प्रति घंटे की गति से हमारी तरफ आ रही थी."

मार्स कहते हैं, "आप अपने बगल में खड़े इंसान को देख भी नहीं सकते थे. मैंने पहले सिर्फ बर्फीले तूफान के बारे में सुना था; उसका अनुभव करना शब्दों से परे है. इसके अलावा, अंदर से यह डर भी था कि क्या हम उतनी ऊंचाई से सुरक्षित नीचे उतर पाएंगे जितनी ऊंचाई पर हम चढ़े थे. हम अपने बगल वाले इंसान से सिर्फ एक रस्सी से जुड़े हुए थे. आप सिर्फ आगे वाले इंसान के पैर देख सकते थे, और हमने अपने कदम वहीं रखे जहां उन्होंने रखे थे. ठंड तो ठीक थी, लेकिन बर्फीले तूफान ने हमें डरा रखा था."

Kerala Senior Mountaineers Share Thrilling Experience of Conquering Europe's Highest mountain Elbrus
74 और 66 साल की उम्र में, टी.जे. मार्स और मुरलीधरन ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस (Mount Elbrus) पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की (ETV Bharat)

कावुमंदम (Kavumannam) के रहने वाले टी.जे. मार्स और केनिचिरा (Kenichira) के रहने वाले मुरलीधरन के बीच दोस्ती 2021 में शुरू हुई, जो पहाड़ों के लिए एक जैसे जुनून से एक हुई. उनकी पहली साथ की चढ़ाई एवरेस्ट बेस कैंप तक थी, उसके बाद अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो (Mount Kilimanjaro) तक. हर अभियान (Expedition) अगली चुनौती के लिए एक कदम था.

आगे बढ़ने के लिए बर्फानी तूफान पर विजय पाना
पर्वतारोही मुरलीधरन कहते हैं, "हम सबसे पहले जॉर्जिया में उतरे और सड़क से अपना सफर शुरू किया. हमने गरबाशी/बैरल हट्स एरिया (Garabashi / Barrel Huts area) में एक कमरा किराए पर लिया और अगले दिन 3,700 मीटर ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गए. उसके अगले दिन, हम 3,800 मीटर की ऊंचाई पर चढ़े और स्नो-वॉकिंग ट्रेनिंग ली. अगले दिन माउंट एल्ब्रस की ट्रेकिंग शुरू हुई. 5,100 मीटर आगे से बर्फीला तूफान हम पर आने लगा. वहां से, चढ़ाई अनोखी और पूरी तरह से नई थी. जैसे-जैसे हम आगे बढ़े, बर्फीला तूफान तेज होता गया, लेकिन हमने मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया."

केरल के पर्वतारोहियों ने माउंट एल्ब्रस को फतह किया
केरल के पर्वतारोहियों ने माउंट एल्ब्रस को फतह किया (ETV Bharat)

मुरलीधरन ने आगे कहा, "हमने 2021 में ट्रेकिंग शुरू की थी और तब से करीब 130 छोटे-बड़े ट्रेक पूरे कर चुके हैं. इनमें युनाम पीक, सर पास (Sar Pass), खीरगंगा, अन्नपूर्णा सर्किट, गोएचा ला, और KGL (कश्मीर ग्रेट लेक्स) जैसे उल्लेखनीय हिमालयी ट्रेक शामिल हैं. साथ ही एवरेस्ट बेस कैंप, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी और अफ्रीका में माउंट किलिमंजीरो भी शामिल हैं. मुरलीधरन ने कहा कि हमारा लक्ष्य अब पांच और चोटियों को फतह करना है.

केरल के पर्वतारोहियों ने माउंट एल्ब्रस को फतह किया
केरल के पर्वतारोहियों ने माउंट एल्ब्रस को फतह किया (ETV Bharat)

अगला लक्ष्य: नेपाल की चोटियां
आयु सीमा की चिंताओं और आसपास के लोगों के संदेह के बीच, उनकी नजरें अगली चोटी पर टिकी हैं. उनका अगला लक्ष्य नेपाल की और भी अधिक चुनौतीपूर्ण चोटियां हैं. मार्स और मुरलीधरन यह साबित कर रहे हैं कि उम्र बढ़ने के साथ सपनों की ऊंचाई कम नहीं होनी चाहिए.

यह भी पढ़ें- Exclusive: आपदा के बाद कई चुनौतियों से जूझ रहा नेपाल, पूर्व सलाहकार का इंटरव्यू

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