सगाई के बाद ड्यूटी पर लौटे थे अखिल, रूसी हमले ने छीन ली दो परिवारों की खुशियां
नाविक अखिल जॉय हाल ही में सगाई के बाद ड्यूटी पर लौट गए थे. दोनों परिवार उनकी अगली छुट्टियों में शादी की योजना बनाई थी.
Published : July 22, 2026 at 3:16 PM IST
कासरगोड (केरल): यूक्रेन तट के पास काला सागर में कमर्शियल जहाज पर रूस के मिसाइल हमले में केरल के नाविक अखिल जॉय की मौत से उनके गृह नगर में शोक की लहर है. अखिल हाल ही में अपनी सगाई के बाद जहाज पर ड्यूटी पर लौटे थे. कासरगोड जिले के वेल्लारिक्कुंडु (Vellarikkundu) में स्थानीय लोग और उनका परिवार इस युवा नाविक की अचानक मौत से सदमे में है.
26 वर्षीय अखिल हाल ही में छुट्टी पर घर आए थे और सगाई की रस्म के बाद वह ड्यूटी पर लौट गए थे. दोनों परिवारों ने खुशी-खुशी उनकी अगली छुट्टियों में शादी करने का फैसला किया था. अखिल ने सोशल मीडिया पर सगाई की खूबसूरत तस्वीरें और प्यारी यादें भी शेयर की थीं.
उनके माता-पिता वेल्लारिक्कुंडु के AKG नगर में रहते हैं. पिता वलियापक्कल जॉय एक इलेक्ट्रिकल दुकान में काम करते थे, और उनकी मां डाक विभाग में काम करती हैं. अखिल दंपती के इकलौते बेटे थे. अखिल पिछले छह वर्षों से मर्चेंट नेवी में एक समर्पित पेशेवर के रूप में काम कर रहे थे.
जोशीले खिलाड़ी भी थे अखिल
अखिल की मौत से न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई, क्योंकि उन्होंने एक जोशीले खिलाड़ी को खो दिया है. मर्चेंट नेवी में शामिल होने से पहले, अखिल स्थानीय खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेते थे और रस्साकशी (Tug of war) के बहुत बड़े फैन थे. वह बहुत अच्छे एथलीट थे. इस खेल में सबसे आगे रहते थे और अक्सर दोस्तों के साथ केरल में कहीं भी मैच देखने के लिए जाते थे.
अखिल ने 30 सेकंड में सबसे अधिक रोप पुल-अप्स (Rope Pull-ups) पूरे करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और अपना नाम रिकॉर्ड बुक में भी दर्ज कराया था. वेल्लारिक्कुंडु में उनके बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन उनका अचानक चले जाना एक दर्दनाक सच्चाई है जिसे स्थानीय लोग और उनके साथी अभी भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं.
19 जुलाई को हुआ था हमला
19 जुलाई 2026 की शाम को, यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट के पास गिनी-बिसाऊ के झंडे वाले जहाज एमवी गोल्डन लियो (MV Golden Leo) पर मिसाइल हमला हुआ था, जिस पर भारत और सीरिया के क्रू मेंबर सवार थे. मुंबई की ओशन ग्रेस शिपिंग लिमिटेड का यह कार्गो जहाज अनाज से भरा हुआ था. यह जहाज मक्के की खेप लेकर ओडेसा पोर्ट से निकला ही था कि रूसी लड़ाकू विमानों ने उस पर तीन क्रूज मिसाइलें दाग दीं.
इस भयानक हमले में 10 लोगों की जान चली गई, जिनमें चार भारतीय और एक यूक्रेनी हार्बर पायलट शामिल थे. जहाज पर सवार 17 क्रू मेंबर में से, यूक्रेनी नेवी ने आठ लोगों को बचा लिया था, और कुछ घायलों को ओडेसा के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.
विदेश मंत्रालय ने कमर्शियल जहाज पर हमले की निंदा की थी और कहा था कि कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाना और बेगुनाह क्रू मेंबर्स को खतरे में डालना बहुत ही घटिया कृत्य है और ऐसी घटनाओं से सख्ती से बचना चाहिए.
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