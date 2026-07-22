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सगाई के बाद ड्यूटी पर लौटे थे अखिल, रूसी हमले ने छीन ली दो परिवारों की खुशियां

नाविक अखिल जॉय ( ETV Bharat )

कासरगोड (केरल): यूक्रेन तट के पास काला सागर में कमर्शियल जहाज पर रूस के मिसाइल हमले में केरल के नाविक अखिल जॉय की मौत से उनके गृह नगर में शोक की लहर है. अखिल हाल ही में अपनी सगाई के बाद जहाज पर ड्यूटी पर लौटे थे. कासरगोड जिले के वेल्लारिक्कुंडु (Vellarikkundu) में स्थानीय लोग और उनका परिवार इस युवा नाविक की अचानक मौत से सदमे में है. 26 वर्षीय अखिल हाल ही में छुट्टी पर घर आए थे और सगाई की रस्म के बाद वह ड्यूटी पर लौट गए थे. दोनों परिवारों ने खुशी-खुशी उनकी अगली छुट्टियों में शादी करने का फैसला किया था. अखिल ने सोशल मीडिया पर सगाई की खूबसूरत तस्वीरें और प्यारी यादें भी शेयर की थीं. उनके माता-पिता वेल्लारिक्कुंडु के AKG नगर में रहते हैं. पिता वलियापक्कल जॉय एक इलेक्ट्रिकल दुकान में काम करते थे, और उनकी मां डाक विभाग में काम करती हैं. अखिल दंपती के इकलौते बेटे थे. अखिल पिछले छह वर्षों से मर्चेंट नेवी में एक समर्पित पेशेवर के रूप में काम कर रहे थे. जोशीले खिलाड़ी भी थे अखिल

अखिल की मौत से न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई, क्योंकि उन्होंने एक जोशीले खिलाड़ी को खो दिया है. मर्चेंट नेवी में शामिल होने से पहले, अखिल स्थानीय खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेते थे और रस्साकशी (Tug of war) के बहुत बड़े फैन थे. वह बहुत अच्छे एथलीट थे. इस खेल में सबसे आगे रहते थे और अक्सर दोस्तों के साथ केरल में कहीं भी मैच देखने के लिए जाते थे. नाविक अखिल जॉय (ETV Bharat)