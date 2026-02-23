ETV Bharat / bharat

सबरीमला मैनेजमेंट पूरी तरह से अनप्रोफेशनल, खत्म करेंगे भ्रष्टाचार: TDB प्रेसिडेंट जयकुमार

त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) के प्रेसिडेंट के. जयकुमार ( ETV Bharat )

कोझिकोड: सबरीमला के मौजूदा हालात की कड़ी आलोचना करते हुए त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) के प्रेसिडेंट के. जयकुमार ने बताया कि इस पवित्र जगह को पॉलिटिक्स से नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार से नुकसान हो रहा है. ईटीवी भारत के साथ एक खास इंटरव्यू में जयकुमार ने तीर्थयात्रा मैनेजमेंट को 'पूरी तरह से अनप्रोफेशनल' बताया और अगले कुछ सालों में पहाड़ी पर बने इस मंदिर को वर्ल्ड-क्लास तीर्थस्थल में बदलने के लिए एक बड़े ब्लूप्रिंट की घोषणा की. जयकुमार जो पहले देवस्वोम कमिश्नर के तौर पर काम कर चुके हैं, ने कहा कि उन्होंने दशकों से सिस्टम की सड़न को करीब से देखा है. उन्होंने आरोप लगाया कि एक खास ग्रुप ने पारंपरिक रूप से सबरीमला का फायदा उठाया है. भगवान अयप्पा को 'सोने की खान' मानते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार हर लेवल पर फैल गया है, कुछ लोग गलत तरीकों से ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा फायदा उठाना उनका अधिकार है. प्रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने भ्रष्टाचार के इन 'कीड़ों' को खत्म करने और मंदिर प्रशासन में पारदर्शिता वापस लाने का अपना संकल्प बताया. पीक सीजन में अक्सर दिखने वाली अफरा-तफरी के बारे में बात करते हुए टीडीबी प्रेसिडेंट ने कहा कि करोड़ों भक्तों के आने के बावजूद, ऑपरेशन बिना प्लान के होते हैं और उनमें प्रोफेशनलिज्म की कमी होती है. यहां तक ​​कि केरल हाईकोर्ट ने भी बार-बार होने वाली गलतियों पर दुख जताया है, फिर भी जमीन पर ज्यादा कुछ नहीं बदला है. इसे ठीक करने के लिए जयकुमार ने एक प्लान शुरू किया है जो आखिरी मिनट के क्राइसिस मैनेजमेंट से फोकस हटाकर पूरे साल की प्रोएक्टिव प्लानिंग पर ले जाता है. केरल हाईकोर्ट ने भी बार-बार होने वाली गलतियों पर दुख जताया है, फिर भी जमीन पर ज्यादा कुछ नहीं बदला है. इसे ठीक करने के लिए जयकुमार ने एक प्लान शुरू किया है जो आखिरी मिनट के संकट मैनेजमेंट से फोकस हटाकर पूरे साल की प्लानिंग पर फोकस करता है. टीडीबी ने अगले साल के लिए अपनी पहली मीटिंग 6 फरवरी को बुला ली है ताकि यह पक्का हो सके कि तैयारियों में जल्दबाजी न हो. इस मॉडर्नाइजेशन का एक अहम हिस्सा पारंपरिक भीड़ कंट्रोल से हटकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिस्टम का इस्तेमाल करना है, जैसा कुंभ मेले में होता है.