सबरीमला मैनेजमेंट पूरी तरह से अनप्रोफेशनल, खत्म करेंगे भ्रष्टाचार: TDB प्रेसिडेंट जयकुमार
ईटीवी भारत के साथ खास इंटरव्यू में जयकुमार ने अगले कुछ सालों में सबरीमला को वर्ल्ड-क्लास तीर्थस्थल में बदलने के लिए ब्लूप्रिंट की घोषणा की.
Published : February 23, 2026 at 1:52 PM IST
कोझिकोड: सबरीमला के मौजूदा हालात की कड़ी आलोचना करते हुए त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) के प्रेसिडेंट के. जयकुमार ने बताया कि इस पवित्र जगह को पॉलिटिक्स से नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार से नुकसान हो रहा है.
ईटीवी भारत के साथ एक खास इंटरव्यू में जयकुमार ने तीर्थयात्रा मैनेजमेंट को 'पूरी तरह से अनप्रोफेशनल' बताया और अगले कुछ सालों में पहाड़ी पर बने इस मंदिर को वर्ल्ड-क्लास तीर्थस्थल में बदलने के लिए एक बड़े ब्लूप्रिंट की घोषणा की. जयकुमार जो पहले देवस्वोम कमिश्नर के तौर पर काम कर चुके हैं, ने कहा कि उन्होंने दशकों से सिस्टम की सड़न को करीब से देखा है.
उन्होंने आरोप लगाया कि एक खास ग्रुप ने पारंपरिक रूप से सबरीमला का फायदा उठाया है. भगवान अयप्पा को 'सोने की खान' मानते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार हर लेवल पर फैल गया है, कुछ लोग गलत तरीकों से ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा फायदा उठाना उनका अधिकार है.
प्रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने भ्रष्टाचार के इन 'कीड़ों' को खत्म करने और मंदिर प्रशासन में पारदर्शिता वापस लाने का अपना संकल्प बताया. पीक सीजन में अक्सर दिखने वाली अफरा-तफरी के बारे में बात करते हुए टीडीबी प्रेसिडेंट ने कहा कि करोड़ों भक्तों के आने के बावजूद, ऑपरेशन बिना प्लान के होते हैं और उनमें प्रोफेशनलिज्म की कमी होती है.
यहां तक कि केरल हाईकोर्ट ने भी बार-बार होने वाली गलतियों पर दुख जताया है, फिर भी जमीन पर ज्यादा कुछ नहीं बदला है. इसे ठीक करने के लिए जयकुमार ने एक प्लान शुरू किया है जो आखिरी मिनट के क्राइसिस मैनेजमेंट से फोकस हटाकर पूरे साल की प्रोएक्टिव प्लानिंग पर ले जाता है.
केरल हाईकोर्ट ने भी बार-बार होने वाली गलतियों पर दुख जताया है, फिर भी जमीन पर ज्यादा कुछ नहीं बदला है. इसे ठीक करने के लिए जयकुमार ने एक प्लान शुरू किया है जो आखिरी मिनट के संकट मैनेजमेंट से फोकस हटाकर पूरे साल की प्लानिंग पर फोकस करता है.
टीडीबी ने अगले साल के लिए अपनी पहली मीटिंग 6 फरवरी को बुला ली है ताकि यह पक्का हो सके कि तैयारियों में जल्दबाजी न हो. इस मॉडर्नाइजेशन का एक अहम हिस्सा पारंपरिक भीड़ कंट्रोल से हटकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिस्टम का इस्तेमाल करना है, जैसा कुंभ मेले में होता है.
यह टेक्नोलॉजी भक्तों को ठीक-ठीक बताएगी कि उन्हें कितनी देर इंतजार करना होगा और वे कब दर्शन कर सकते हैं, जिससे वह चिंता और डर कम हो जाएगा जो आजकल कई तीर्थयात्रियों को लंबी लाइनों में खड़े होने पर होता है.
प्रेसिडेंट ने इस ट्रेक को रेगुलर इंटरवल पर पीने का पानी, स्नैक्स और टॉयलेट जैसी जरूरी सुविधाएँ देकर इसे 'ईजी' में बदलने के अपने लक्ष्य पर और जोर दिया. उन्होंने पुरानी बिल्डिंग्स को रेनोवेट करने और सन्निधानम में 20,000 से ज्यादा भक्तों के आराम करने की जगह बनाने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट की योजना की भी घोषणा की.
सबरीमाला के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा—50फीसदी से ज्यादा—आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के भक्तों से आता है. हालाँकि, जयकुमार ने एक बड़ी कम्युनिकेशन गैप पर जोर दिया जहाँ इन भक्तों को कोई ऐसा नहीं मिलता जो उनकी अपनी भाषा बोलता हो.
इस समस्या को हल करने के लिए बोर्ड ऐसे लोगों को तैनात करेगा जिन्हें खास तौर पर दक्षिण भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में अच्छे से बात करने के लिए ट्रेंड किया गया है ताकि यह पक्का हो सके कि तीर्थयात्री सिर्फ इनकम के सोर्स के बजाय मेहमान की तरह स्वागत महसूस करें.
एक बड़े पॉलिसी बदलाव में जयकुमार ने कहा कि सबरीमला अब रैंडम प्राइवेट स्पॉन्सरशिप नहीं माँगेगा या स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि ऐसी इनकम का सोर्स अक्सर पता नहीं होता है और इससे भविष्य में कानूनी दिक्कतें हो सकती हैं. अगर सच में जरूरत पड़ी, तो बोर्ड पब्लिक एडवर्टाइजमेंट के जरिए जानी-मानी, टैक्स देने वाली कंपनियों को ऑफिशियली बुलाएगा.
हाल के विवादों जिसमें एक तंत्री की गिरफ्तारी भी शामिल है, पर सोचते हुए जयकुमार ने इन घटनाओं को एक 'दिव्य संकेत' माना कि अब पूरी तरह से सफाई का समय आ गया है. हालांकि बोर्ड रीति-रिवाजों में दखल नहीं देता, लेकिन उसने पवित्र घी की बिना इजाजत बिक्री जैसी गलत आदतों को रोकने के लिए पहले ही कदम उठाए हैं. उन्होंने यह कहकर बात खत्म की कि अयप्पा धर्म को लागू करने वाले हैं और अगर मौजूदा समझौते और भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुए तो इससे आध्यात्मिक और प्रशासनिक बर्बादी होगी.