सबरीमला और मलिकप्पुरम मंदिर के मुख्य पुजारी का चयन, जानें- क्या है प्रक्रिया

पथानामथिट्टा: आगामी वर्ष के लिए सबरीमला के मुख्य पुजारी (मेलशंथी) का चयन कर लिया गया है. थुलमसा पूजा के लिए सबरीमला और मलिकप्पुरम मंदिरों के खुलने के बाद यह ड्रॉ निकाला गया. ई डी चालक्कुडी कोडकारा वासुपुरम (मुत्ताथु कुन्नू, एरानेलूर मन) के प्रसाद को सबरीमाला मेलशांति के रूप में चुना गया है. मनु नंबूथिरी एम.जी. कोल्लम मय्यनाड (कूट्टिकाडा, अयिरामथेंगु, मुत्ताथु मैडोम) से मलिकप्पुरम मेलशांति के रूप में चुना गया है.

सबरीमला और मलिकप्पुरम के मुख्य पुजारी का चयन पंडालम पैलेस के बच्चों, कश्यप वर्मा और मैथिली के. वर्मा द्वारा निकाले गए लॉटरी के माध्यम से किया गया. कश्यप वर्मा ने ही सबरीमला मुख्य पुजारी के लिए लॉटरी निकाली. वर्तमान में, प्रसाद नंबूदिरी आरेश्वरम श्री धर्मशास्त्र मंदिर के मेलशंथी हैं. मैथिली के. वर्मा ने मलिकप्पुरम मेलशंथी के लिए लॉटरी निकाली.

सबरीमला मेलशंथी के लिए आज सुबह 8:45 बजे लॉटरी निकाली गई. प्रसाद का चयन 14 उम्मीदवारों में से हुआ. वह सूची में नौवें स्थान पर थे. प्रसाद ने मीडिया को बताया कि उन्होंने मेलशंथी पद के लिए तीन बार आवेदन किया था. इस बार चुने जाने पर खुश हैं. यह लॉटरी उच्च न्यायालय की निगरानी में निकाली गई. मलिकप्पुरम मेलशंथी पद के लिए 13 उम्मीदवार थे.

मलिकप्पुरम की सूची में मनु का नाम सातवां था. मनु नम्बूदरी ने बताया कि यह उनके जीवन की एक बड़ी इच्छा थी और वे बेहद खुश हैं. उन्होंने मीडिया को बताया कि उनका इरादा अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी और कुशलता से निभाने का है.