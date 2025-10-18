ETV Bharat / bharat

सबरीमला और मलिकप्पुरम मंदिर के मुख्य पुजारी का चयन, जानें- क्या है प्रक्रिया

सर्वोच्च न्यायालय के 2011 के आदेशानुसार, पंडालम पैलेस के बच्चों को सबरीमाला मलिकप्पुरम में मेलशंथी के चुनाव के लिए भेजा जाता है.

Sabarimala and Malikappuram Temples Chief Priests
सबरीमला और मलिकप्पुरम मंदिर के मुख्य पुजारी. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 18, 2025 at 1:18 PM IST

पथानामथिट्टा: आगामी वर्ष के लिए सबरीमला के मुख्य पुजारी (मेलशंथी) का चयन कर लिया गया है. थुलमसा पूजा के लिए सबरीमला और मलिकप्पुरम मंदिरों के खुलने के बाद यह ड्रॉ निकाला गया. ई डी चालक्कुडी कोडकारा वासुपुरम (मुत्ताथु कुन्नू, एरानेलूर मन) के प्रसाद को सबरीमाला मेलशांति के रूप में चुना गया है. मनु नंबूथिरी एम.जी. कोल्लम मय्यनाड (कूट्टिकाडा, अयिरामथेंगु, मुत्ताथु मैडोम) से मलिकप्पुरम मेलशांति के रूप में चुना गया है.

सबरीमला और मलिकप्पुरम के मुख्य पुजारी का चयन पंडालम पैलेस के बच्चों, कश्यप वर्मा और मैथिली के. वर्मा द्वारा निकाले गए लॉटरी के माध्यम से किया गया. कश्यप वर्मा ने ही सबरीमला मुख्य पुजारी के लिए लॉटरी निकाली. वर्तमान में, प्रसाद नंबूदिरी आरेश्वरम श्री धर्मशास्त्र मंदिर के मेलशंथी हैं. मैथिली के. वर्मा ने मलिकप्पुरम मेलशंथी के लिए लॉटरी निकाली.

सबरीमला मेलशंथी के लिए आज सुबह 8:45 बजे लॉटरी निकाली गई. प्रसाद का चयन 14 उम्मीदवारों में से हुआ. वह सूची में नौवें स्थान पर थे. प्रसाद ने मीडिया को बताया कि उन्होंने मेलशंथी पद के लिए तीन बार आवेदन किया था. इस बार चुने जाने पर खुश हैं. यह लॉटरी उच्च न्यायालय की निगरानी में निकाली गई. मलिकप्पुरम मेलशंथी पद के लिए 13 उम्मीदवार थे.

मलिकप्पुरम की सूची में मनु का नाम सातवां था. मनु नम्बूदरी ने बताया कि यह उनके जीवन की एक बड़ी इच्छा थी और वे बेहद खुश हैं. उन्होंने मीडिया को बताया कि उनका इरादा अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी और कुशलता से निभाने का है.

सर्वोच्च न्यायालय के 2011 के आदेश के अनुसार, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति केटी थॉमस की रिपोर्ट के आधार पर, पंडालम पैलेस के बच्चों को सबरीमाला मलिकप्पुरम में मेलशंथी के चुनाव के लिए भेजा जाता है. मेलशंथी नियुक्तियों के संबंध में सबरीमला विशेष आयुक्त द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लॉटरी निकाली जाती है.

सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों की पहचान के बाद एक संक्षिप्त सूची तैयार की जाती है. इस सूची में से लॉटरी द्वारा मेलशंथियों का चयन किया जाता है. शुक्रवार 17 अक्टूबर को तुलामासा पूजा के लिए, वर्तमान मेलशंथी अरुण कुमार नंबूदिरी ने तंत्री कंदर महेश मोहनर की उपस्थिति में मंदिर का द्वार खोला और दीप प्रज्वलित किया.

SABARIMALA TEMPLE
SABARIMALA CHIEF PRIEST
सबरीमला के मुख्य पुजारी
सबरीमला के मुख्य पुजारी का चयन
SABARIMALA CHIEF PRIEST SELECTION

