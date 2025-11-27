ETV Bharat / bharat

केरल मोदी सरकार के नए लेबर कोड को लागू नहीं करेगा: मंत्री वी शिवनकुट्टी

केंद्र सरकार ने नोटिफाई किया है कि चार लेबर कोड – वेज कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड – 21 नवंबर, 2025 से लागू होंगे. जब से केंद्र ने 2019 में सुधारों को आगे बढ़ाना शुरू किया है, राज्यों पर नियम बनाने का दबाव रहा है.

मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि केरल पूरी तरह से सलाह-मशविरा करने के बाद ही आगे बढ़ेगा. उन्होंने यह भी पुष्टि की कि 19 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम में एक नेशनल लेबर कॉन्क्लेव होगा, जिसमें गैर-बीजेपी शासित राज्यों के जाने-माने ट्रेड यूनियन नेता, कानूनी जानकार और लेबर मंत्री इकट्ठा होंगे.

तिरुवनंतपुरम: केरल के शिक्षा और श्रम मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने मंगलवार को दोहराया कि राज्य जल्द ही सेंट्रल लेबर कोड्स को लागू नहीं करेगा और इस बात पर जोर दिया कि मजदूरों के अधिकार सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बने रहेंगे. उन्होंने घोषणा की कि इस मुद्दे पर बातचीत के लिए आज ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ एक मीटिंग होगी.

लेकिन केरल ने अपना अलग रुख बनाए रखा है. मंत्री ने याद दिलाया कि हालांकि शुरुआती प्रोसेस के हिस्से के तौर पर ड्राफ्ट नियम जारी किए गए थे, लेकिन राज्य ने एकतरफा लागू करने से परहेज किया. ट्रेड यूनियनों, मैनेजमेंट और कानूनी जानकारों की एक बड़ी वर्कशॉप 2 जुलाई, 2022 को हुई, जहाँ यूनियनों ने लेबर कोड की कड़ी आलोचना करते हुए उन्हें मजदूर-विरोधी बताया. इस फीडबैक के आधार पर राज्य ने आगे न बढ़ने का फैसला किया.

शिवनकुट्टी ने कहा कि केरल ने पिछले तीन सालों में कोई और कदम नहीं उठाया है, जो उसके लगातार विरोध का संकेत है. उन्होंने आगे कहा कि 11 और 12 नवंबर को दिल्ली में राज्य के लेबर मिनिस्टर्स की मीटिंग के दौरान, उन्होंने केरल की आपत्तियों से सीधे यूनियन लेबर मिनिस्टर को अवगत कराया था. हालांकि यूनियन मिनिस्टर ने भरोसा दिलाया था कि चिंताओं को दूर करने के लिए ट्रेड यूनियनों के साथ तुरंत एक मीटिंग बुलाई जाएगी, लेकिन केंद्र ने ऐसा किए बिना ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया.

इस मुद्दे को नेशनल लेवल पर हाईलाइट करने के लिए केरल आने वाले लेबर कॉन्क्लेव को होस्ट करेगा. इसका मकसद बड़ी चर्चा को बढ़ावा देना और सपोर्ट जुटाना है. राज्य के रुख को दोहराते हुए शिवनकुट्टी ने कहा कि केरल मजदूरों के अधिकारों की पूरी सुरक्षा पक्का करने के बाद ही फैसले लेगा और बताया कि ज्यादातर दूसरे राज्यों ने पहले ही अपने लेबर कोड रेगुलेशन केंद्र को जमा कर दिए हैं.