केरल में भारी बारिश का कहर: 8 की मौत और 8 लापता, कई जिलों में स्कूल-कॉलेज बंद
सरकार और जिला प्रशासन स्थिति पर पैनी नजर रख रहे हैं. सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लोगों से सावधानी बरतने का आग्रह किया है.
Published : August 2, 2026 at 9:59 PM IST|
Updated : August 2, 2026 at 10:35 PM IST
तिरुवनंतपुरम: राज्य में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ की चेतावनी और जलभराव की स्थिति बन गई है. सोमवार, 3 अगस्त के लिए पूरे राज्य में 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है. बारिश से होने वाले नुकसान से निपटने के लिए जिला प्रशासन के नेतृत्व में आपातकालीन सावधानियां और राहत कार्य सक्रिय रूप से चलाए जा रहे हैं.
खराब मौसम को देखते हुए, छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई जिलों ने शैक्षणिक संस्थानों (स्कूल-कॉलेजों) में छुट्टी की घोषणा की है. इनमें पठानमथिट्टा, कन्नूर, कासरगोड, कोझिकोड, वायनाड, त्रिशूर, कोट्टायम, इडुक्की, मलप्पुरम और पलक्कड़ शामिल हैं. इसके अलावा, अलाप्पुझा जिले के कुट्टनाड और चेंगनूर तालुकों में भी 3 अगस्त को छुट्टी रहेगी. जिला प्रशासनों ने कहा कि यह फैसला सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.
VIDEO | Kerala: Commuters struggle as Upper Kuttanad region flooded as rivers swell in Pathanamthitta,— Press Trust of India (@PTI_News) August 2, 2026
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राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, बारिश और तूफान के कारण कुल 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 8 लोग लापता हैं. इसके अलावा, 13 लोग घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है. आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि 27 घर पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं और 196 घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है. साथ ही, 5,792 लोगों को सुरक्षित निकालकर 209 राहत शिविरों में पहुंचाया गया है.
जिला कलेक्टर ए. निजामुद्दीन ने पठानमथिट्टा के सभी शैक्षणिक संस्थानों, जैसे आंगनबाड़ियों, प्रोफेशनल कॉलेजों और ट्यूशन सेंटरों में छुट्टी की घोषणा की है। हालांकि, पहले से तय सार्वजनिक और यूनिवर्सिटी परीक्षाएं योजना के अनुसार ही होंगी. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला कलेक्टर पी. विष्णुराज ने कन्नूर के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों, कॉलेजों, ट्यूशन सेंटरों और मदरसों में छुट्टी का आदेश दिया है.
अधिकारियों ने कहा है कि इस दौरान होने वाली यूनिवर्सिटी और सार्वजनिक परीक्षाएं बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगी. लगातार हो रही बारिश के कारण विभिन्न इलाकों में जलभराव और छोटे-मोटे भूस्खलन हुए हैं. नदियों में बढ़ते जलस्तर और निचले इलाकों में पानी भरने के कारण निवासियों को सतर्क रहने को कहा गया है.
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