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केरल PSC के चेयरमैन और मेंबर्स को परीक्षा विवादों के बीच मिल रही है ₹ 58 लाख महीने की सैलरी

पिछली लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार के समय में पीएससी मेंबर्स और चेयरमैन की सैलरी में भारी बढ़ोतरी की गई थी.

Kerala PSC Chairman
केरल पब्लिक सर्विस कमीशन दफ्तर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 4, 2026 at 1:51 PM IST

3 Min Read
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तिरुवनंतपुरम: सरकारी नियुक्तियों में ट्रांसपेरेंसी पक्का करने के लिए बने केरल पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं को लेकर बढ़ते विवादों के बीच, यह पता चला है कि चेयरमैन और मेंबर्स को हर महीने 58.51 लाख रुपये सैलरी मिलती है.

पिछली लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार के समय में पीएससी मेंबर्स और चेयरमैन की सैलरी में भारी बढ़ोतरी की गई थी. दिलचस्प बात यह है कि इसी समय के दौरान हुई कई परीक्षाओं में गड़बड़ियों की शिकायतें भी सामने आई हैं.

अभी, इन आरोपों की जांच के लिए बनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के पास 90 शिकायतें पहुंची हैं, हालांकि अभी तक सिर्फ एक शिकायत पर केस दर्ज किया गया है. राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और सदस्यों की महीने की सैलरी और भत्ते, कर्मचारियों की कुल संख्या, और पिछले दस सालों में की गई नियुक्ति की सिफारिशों के बारे में जानकारी अब सूचना के अधिकार कानून से सामने आई है.

पीएससी चेयरमैन की बेसिक मंथली सैलरी 2,24,100 रुपये तय है. 1,34,460 रुपये के महंगाई भत्ते और 10,000 रुपये के हाउस रेंट अलाउंस के साथ, चेयरमैन को कुल 3,68,560 रुपये महीने की सैलरी मिलती है. वहीं, पीएससी मेंबर की बेसिक सैलरी अभी 2,19,090 रुपये तय है. 1,31,454 रुपये के महंगाई भत्ते, 10,000 रुपये के हाउस रेंट अलाउंस और 5,000 रुपये के व्हीकल अलाउंस के साथ, एक मेंबर को हर महीने कुल 3,65,544 रुपये मिलते हैं.

पीएससी में 15 सदस्य हैं, और सिर्फ उनकी सैलरी पर हर महीने 54,51,720 रुपये खर्च होते हैं. चेयरमैन की सैलरी मिलाकर, सैलरी पर हर महीने कुल 58,51,720 रुपये खर्च होते हैं. हालांकि ये डिटेल्स पीएससी से एक आरटीआई क्वेरी के जरिए मिली थी, लेकिन कमीशन ने चेयरमैन और सदस्यों को पद संभालने के बाद से मिली कुल सैलरी बताने में असमर्थता जताई, और कहा कि ऐसा कंसोलिडेटेड डेटा अलग से मेंटेन नहीं किया जाता है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए आरटीआई एक्टिविस्ट मुहम्मद अशरफ ने कहा कि यह बहुत दुख की बात है कि चेयरमैन और मेंबर्स को बहुत ज़्यादा सैलरी देने के बावजूद परीक्षाओं में ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी जा पा रही है. उन्होंने यह भी मांग की कि सरकार इन कमियों की पूरी जांच करे.

चेयरमैन डॉ. एम.आर. बैजू की अगुवाई वाले इस कमीशन में कुल 16 सदस्य हैं. अभी के सदस्य हैं डॉ. श्रीकुमार एस, एस.ए. सैफ, अब्दुल समद वी.टी.के, डॉ. सी.के. शाजिब, डॉ. स्टैनी थॉमस, राम्या वी.आर., एडवोकेट सी. जयचंद्रन, प्रकाशन के, डॉ. गिप्सन वी. पॉल, डॉ. प्रकाशन पी.पी, के.टी. बालाभास्करन, डॉ. प्रिंसी कुरियाकोस, एडवोकेट जोश एच, एडवोकेट बोस ऑगस्टीन, और रीशा टी. गोपाल.

कमीशन कुल 18 ऑफिस के जरिए काम करता है, जिसमें तिरुवनंतपुरम में हेडक्वार्टर, तीन रीजनल ऑफिस और 14 डिस्ट्रिक्ट ऑफिस शामिल हैं. इन ऑफिस में कुल 1,873 कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें 1,777 परमानेंट स्टाफ और 96 टेम्पररी वर्कर हैं. इसके अलावा डेटा से पता चलता है कि पीएससी ने 2016 से 30 अप्रैल, 2026 तक एक दशक में कुल 3,15,834 अपॉइंटमेंट रिकमेंडेशन जारी की.

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