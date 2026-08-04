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केरल PSC के चेयरमैन और मेंबर्स को परीक्षा विवादों के बीच मिल रही है ₹ 58 लाख महीने की सैलरी

केरल पब्लिक सर्विस कमीशन दफ्तर ( ETV Bharat )

तिरुवनंतपुरम: सरकारी नियुक्तियों में ट्रांसपेरेंसी पक्का करने के लिए बने केरल पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं को लेकर बढ़ते विवादों के बीच, यह पता चला है कि चेयरमैन और मेंबर्स को हर महीने 58.51 लाख रुपये सैलरी मिलती है. पिछली लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार के समय में पीएससी मेंबर्स और चेयरमैन की सैलरी में भारी बढ़ोतरी की गई थी. दिलचस्प बात यह है कि इसी समय के दौरान हुई कई परीक्षाओं में गड़बड़ियों की शिकायतें भी सामने आई हैं. अभी, इन आरोपों की जांच के लिए बनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के पास 90 शिकायतें पहुंची हैं, हालांकि अभी तक सिर्फ एक शिकायत पर केस दर्ज किया गया है. राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और सदस्यों की महीने की सैलरी और भत्ते, कर्मचारियों की कुल संख्या, और पिछले दस सालों में की गई नियुक्ति की सिफारिशों के बारे में जानकारी अब सूचना के अधिकार कानून से सामने आई है. पीएससी चेयरमैन की बेसिक मंथली सैलरी 2,24,100 रुपये तय है. 1,34,460 रुपये के महंगाई भत्ते और 10,000 रुपये के हाउस रेंट अलाउंस के साथ, चेयरमैन को कुल 3,68,560 रुपये महीने की सैलरी मिलती है. वहीं, पीएससी मेंबर की बेसिक सैलरी अभी 2,19,090 रुपये तय है. 1,31,454 रुपये के महंगाई भत्ते, 10,000 रुपये के हाउस रेंट अलाउंस और 5,000 रुपये के व्हीकल अलाउंस के साथ, एक मेंबर को हर महीने कुल 3,65,544 रुपये मिलते हैं.