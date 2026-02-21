ETV Bharat / bharat

'20 नहीं 40 हजार वेतन चाहिए'... केरल में नर्सों की राज्यव्यापी हड़ताल

UNA के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया 2023 में हुई हड़ताल के बाद वेतन संशोधन का आदेश तो दिया गया, लेकिन अब तक अमल नहीं हुआ.

Kerala Private Nurses Strike
हड़ताल पर रहे नर्स को संबोधित करते यूनियन के नेता. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 21, 2026

तिरुवनंतपुरम: केरल राज्य के निजी क्षेत्र के अस्पतालों में काम करने वाले नर्सों ने मूल वेतन में वृद्धि की मांग को लेकर शनिवार 21 फरवरी को सांकेतिक हड़ताल की. यह विरोध प्रदर्शन यूनाइटेड नर्सेज एसोसिएशन (UNA) के नेतृत्व में किया गया. जिन अस्पतालों में इस संगठन का प्रभाव है, वहां आज केवल एक-तिहाई कर्मचारी ही ड्यूटी पर तैनात रहे. जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा.

हड़ताल की प्रमुख मांग है कि वर्तमान मूल वेतन को 20 हजार से बढ़ाकर 40 हजार रुपये किया जाए. UNA के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैस्मीन शाह ने ETV Bharat को बताया कि 2023 में हुई हड़ताल के बाद वेतन संशोधन का आदेश तो दिया गया था, लेकिन अब तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा या अमल नहीं हुआ है. इसी वादाखिलाफी के कारण संगठन ने अब सड़कों पर उतरकर विरोध करने का फैसला किया है.

नर्सों द्वारा 40,000 के मूल वेतन की मांग जगदीश प्रसाद समिति की सिफारिशों पर आधारित है. इस समिति का गठन 2016 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद केंद्र सरकार द्वारा किया गया था. इसके साथ ही, यह मांग अदालत के "समान काम के लिए समान वेतन" के फैसले पर भी टिकी है. यूनाइटेड नर्सेज एसोसिएशन का तर्क है कि इस सिद्धांत के तहत निजी क्षेत्र की नर्सों को भी सरकारी नर्सों के समान ही वेतन मिलना चाहिए.

संगठन की अन्य प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:

  • बलरामन समिति (2013) और वीर कुमार समिति (2014) की रिपोर्टों को पूरी तरह से लागू करना.
  • केरल हाईकोर्ट के उस आदेश को लागू करना, जिसमें नर्सिंग शिक्षकों को यूजीसी वेतनमान के अनुसार भुगतान करने का निर्देश दिया गया है.
  • बलरामन समिति की 50 सिफारिशों में से केवल 18 को ही 2015 में लागू किया गया था, बाकी अभी भी लंबित हैं.

याचिकाओं और सिफारिशों से थके नर्स

यूएनए के प्रदेश अध्यक्ष शोबी जोसेफ के अनुसार, वेतन वृद्धि की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू करने से पहले संगठन ने कई वर्षों तक मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और श्रम आयुक्त को पत्रों के माध्यम से बार-बार सूचित किया था. पिछले तीन वर्षों से न्यूनतम मजदूरी समिति- यानी इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कमेटी लगातार बैठकें कर रही है, जिसमें अस्पताल प्रबंधन के प्रतिनिधि, ट्रेड यूनियन नेता, स्वास्थ्य मंत्री और श्रम आयुक्त शामिल होते हैं.

शोबी जोसेफ ने बताया कि हर बैठक में याचिकाएं और सिफारिशें सौंपी गईं, लेकिन उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इसी अनदेखी से तंग आकर संगठन ने अंततः हड़ताल पर जाने का फैसला किया है.

2017 में हुई पहली हड़ताल

जून 2017 में, यूनाइटेड नर्सेज एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के 2016 के 'समान वेतन' के फैसले और बेहतर सुविधाओं के लिए बनी समितियों की सिफारिशों को लागू न करने के विरोध में राज्यव्यापी हड़ताल शुरू की थी. जुलाई में अस्पताल मालिकों और मुख्यमंत्री के बीच हुई चर्चा के बाद, नर्सों का मूल वेतन 20,000 तय किया गया, जिसके बाद आगे की कार्रवाई के आश्वासन पर हड़ताल वापस ले ली गई. सरकार ने अन्य कदमों के लिए छह महीने की समय सीमा घोषित की थी.

हालांकि, सात महीने बीत जाने के बाद भी जब देरी जारी रही, तो नर्सों ने फिर से विरोध शुरू कर दिया. इस मामले में केरल हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और UNA द्वारा घोषित अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अस्थायी रोक लगाते हुए मध्यस्थता की पेशकश की. इस बीच, सरकार ने आश्वासन दिया कि 31 मार्च 2018 तक न्यूनतम मजदूरी की घोषणा कर दी जाएगी. इसी आश्वासन के आधार पर 20,000 को मूल वेतन के रूप में निर्धारित किया गया था.

