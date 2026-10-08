केरल पुलिस ने घरेलू हिंसा से निपटने के लिए स्पीक अप टास्क फोर्स लॉन्च की
मुख्यमंत्री ने कहा कि घरेलू हिंसा एक साइलेंट किलर है जो महिलाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से बर्बाद कर देती है.
Published : October 8, 2026 at 2:35 PM IST
तिरुवनंतपुरम: केरल पुलिस ने घरेलू हिंसा को रोकने और सर्वाइवर्स की सुरक्षा और मदद सुनिश्चित करने के लिए स्पीक अप नाम की एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है. इंस्पेक्टर जनरल अजिता बेगम को इस पहल का स्पेशल चार्ज दिया गया है. मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने कहा कि टास्क फोर्स एक साफ मैसेज देती है कि चुपचाप दुख सहने का समय खत्म हो गया है और अब आवाज उठाने का समय है.
मुख्यमंत्री ने कहा, 'घरेलू हिंसा एक साइलेंट किलर है जो महिलाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से बर्बाद कर देती है. पुलिस यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी कार्रवाई करेगी कि पैसे या परिवार के डर से किसी भी महिला को न्याय से वंचित न किया जाए.'
स्पीक अप के मुख्य मकसद में घरेलू हिंसा को रोकना, सर्वाइवर्स के लिए कानूनी मदद और काउंसलिंग पक्का करना, और रोजी-रोटी के सपोर्ट के साथ सुरक्षित रहने की जगह देना शामिल है. घरेलू हिंसा के खिलाफ मजबूत दखल पक्का करने के अलावा, यह पहल उन महिलाओं के लिए एक सुरक्षित तरीका देगी जो शिकायत दर्ज नहीं कर पाती और सुरक्षित तरीके से मदद मांग सकती है.
टास्क फोर्स सीनियर महिला पुलिस अधिकारियों की सीधी निगरानी में काम करेगी और राज्य के गृह विभाग ने इस बारे में ऑफिशियली एक ऑर्डर जारी किया है. पिछले सात सालों में केरल में घरेलू हिंसा की वजह से 92 महिलाओं की जान जा चुकी है, जबकि कई दूसरी डर के मारे चुप रहती हैं.
नए प्रोजेक्ट का मकसद ऐसी दुखद स्थितियों को दोबारा होने से रोकना है. स्पीक अप शिकायत करने वालों को शिकायत कैसे दर्ज करें, उपलब्ध कानूनी मदद की जानकारी देकर और बाद के प्रोसेस समझाकर उनकी मदद करेगा. यह सिस्टम एक सुरक्षित माहौल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है जहाँ महिलाएँ अपनी शिकायतें उतने ही आराम से शेयर कर सकें जितना वे अपनी बहन या दोस्त के साथ करती हैं.
पारंपरिक पुलिसिंग के तरीकों से हटकर इन दखल में सर्वाइवर्स की प्राइवेसी को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी. सूचना मिलने पर पुलिस वाले सरकारी यूनिफॉर्म के बजाय सादे कपड़ों में सर्वाइवर्स से मिलेंगे. हर केस के लिए खास तौर पर नियुक्त ऑफिसर हर हफ़्ते इन्वेस्टिगेशन, काउंसलिंग सेशन और रोजी-रोटी के सपोर्ट की प्रोग्रेस का पर्सनली रिव्यू करेंगे.
शिकायतों को तेजी से रजिस्टर करने और डिजिटल हेल्पलाइन, व्हाट्सऐप और एक खास मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए समय पर मदद सुनिश्चित करने के लिए एक सेंट्रल कमांड सेंटर बनाया जाएगा. पॉक्सो (POCSO) एक्ट के नियमों की तरह सर्वाइवर्स की पर्सनल डिटेल्स पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी. इसके अलावा लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन्स के साथ मिलकर लोकल शेल्टर होम्स और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स बनाने का भी प्लान है.
स्पीक अप केरल के पुलिसिंग इतिहास में एक और अहम मील का पत्थर है. यह एक ऐसा राज्य है जिसने 1973 में देश का पहला महिला पुलिस सिस्टम शुरू किया था. स्पीक अप की चीफ अजीथा बेगम ने कहा कि अधिकारी घरेलू हिंसा के मामलों में दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाने पर विचार करेंगे, जिसमें पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफ़िकेट और पासपोर्ट देने से मना करना भी शामिल है.