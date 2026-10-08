ETV Bharat / bharat

केरल पुलिस ने घरेलू हिंसा से निपटने के लिए स्पीक अप टास्क फोर्स लॉन्च की

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

तिरुवनंतपुरम: केरल पुलिस ने घरेलू हिंसा को रोकने और सर्वाइवर्स की सुरक्षा और मदद सुनिश्चित करने के लिए स्पीक अप नाम की एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है. इंस्पेक्टर जनरल अजिता बेगम को इस पहल का स्पेशल चार्ज दिया गया है. मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने कहा कि टास्क फोर्स एक साफ मैसेज देती है कि चुपचाप दुख सहने का समय खत्म हो गया है और अब आवाज उठाने का समय है.

मुख्यमंत्री ने कहा, 'घरेलू हिंसा एक साइलेंट किलर है जो महिलाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से बर्बाद कर देती है. पुलिस यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी कार्रवाई करेगी कि पैसे या परिवार के डर से किसी भी महिला को न्याय से वंचित न किया जाए.'

स्पीक अप के मुख्य मकसद में घरेलू हिंसा को रोकना, सर्वाइवर्स के लिए कानूनी मदद और काउंसलिंग पक्का करना, और रोजी-रोटी के सपोर्ट के साथ सुरक्षित रहने की जगह देना शामिल है. घरेलू हिंसा के खिलाफ मजबूत दखल पक्का करने के अलावा, यह पहल उन महिलाओं के लिए एक सुरक्षित तरीका देगी जो शिकायत दर्ज नहीं कर पाती और सुरक्षित तरीके से मदद मांग सकती है. टास्क फोर्स सीनियर महिला पुलिस अधिकारियों की सीधी निगरानी में काम करेगी और राज्य के गृह विभाग ने इस बारे में ऑफिशियली एक ऑर्डर जारी किया है. पिछले सात सालों में केरल में घरेलू हिंसा की वजह से 92 महिलाओं की जान जा चुकी है, जबकि कई दूसरी डर के मारे चुप रहती हैं.